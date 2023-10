Coupe du monde de rugby : Owen Farrell hué par le sélectionneur anglais Richard Wigglesworth ; fans expulsés pour s’être battus | Actualités du rugby à XV

L’Anglais Owen Farrell a été hué dimanche avant la victoire en quart de finale de la Coupe du monde de rugby contre les Fidji.

Richard Wigglesworth dit qu’il « ne comprend pas » les critiques reçues par Owen Farrell après que le capitaine anglais ait été raillé lors de la victoire de la Coupe du monde contre les Fidji dimanche.

Farrell a été hué lorsque son nom a été lu par le présentateur de l’AP avant le quart de finale à Marseille, que l’Angleterre a remporté 30-24 pour organiser une confrontation en demi-finale avec l’Afrique du Sud ce week-end.

On ne sait pas si des supporters anglais ont barré le joueur de 31 ans, avec des supporters d’autres nations également à l’intérieur du Stade Vélodrome.

Farrell a lancé cinq pénalités, une transformation et un drop après avoir été préféré à George Ford au 10e rang.

« Nous avons de la chance de l’avoir », a déclaré l’entraîneur de l’attaque anglaise Richard Wigglesworth à propos de Farrell.

« Comme toujours, les arbres les plus hauts captent le plus de vent et il semble en capter une bonne partie.

« Farrell a fait ses preuves à maintes reprises »

« Il a fait ses preuves à maintes reprises et je ne comprends pas pourquoi en Angleterre nous ressentons le besoin de ne pas célébrer cela, de ne pas en profiter simplement parce qu’il n’est pas assis devant les médias ou les réseaux sociaux en train de l’apprécier.

« Il est incroyablement sérieux au sujet de sa carrière, un Anglais incroyablement fier qui influence toutes les équipes dans lesquelles il évolue. Il a été brillant pour nous, comme nous savions qu’il le serait. C’était la partie la plus exaspérante de tout bruit, nous savions ce qui allait arriver. »

À propos des supporters anglais, Wigglesworth a ajouté : « J’ai entendu une atmosphère incroyable dans le stade, une quantité incroyable de soutien.

« La minorité est toujours la plus bruyante, ce sont eux que vous entendez. La majorité vient au stade, aime cette équipe et la soutient. »

Des supporters anglais expulsés à Marseille

Deux supporters anglais ont été expulsés du Stade Vélodrome suite à une bagarre dans les tribunes.

Des images sur les réseaux sociaux semblaient montrer un groupe de fans se battant avec un autre habillé en amiral Nelson, un partisan étant jeté sur plusieurs rangées de sièges.

Aucune arrestation n’a été effectuée.

Un communiqué de World Rugby disait : « Suite à un incident isolé dans le stade, la sécurité a agi rapidement pour expulser deux supporters du stade. Aucune autre plainte n’a été déposée. »

Coupe du Monde de Rugby – calendrier restant

vendredi 20 octobre

DEMI-FINALE – Argentine – Nouvelle-Zélande (20h, Paris)

samedi 21 octobre

DEMI-FINALE – Angleterre vs Afrique du Sud (20h, Paris)

Vendredi 27 octobre

Barrage pour la 3e place – Demi-finale 1 finaliste vs Demi-finale 2 finaliste (20h, Paris)

samedi 28 octobre

FINALE – Vainqueur de la Demi-Finale 1 vs Vainqueur de la Demi-Finale 2 (20h, Paris)