Coupe du monde de rugby : Mike Catt rejette la suggestion de collusion entre l’Irlande et l’Écosse visant à éliminer l’Afrique du Sud | Actualités du rugby à XV

L’assistant irlandais Mike Catt insiste sur le fait que l’équipe ne se concentre que sur la victoire contre l’Écosse.

Mike Catt a rejeté les suggestions selon lesquelles l’Irlande pourrait s’entendre avec l’Écosse lors du choc crucial de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera samedi à Paris afin de renvoyer l’Afrique du Sud chez elle.

Une victoire de l’Écosse avec des points bonus avec une marge de 21 points ou plus, combinée avec l’équipe d’Andy Farrell récoltant un point bonus perdant pour avoir marqué au moins quatre essais placerait les deux nations en quarts de finale tout en éliminant les champions en titre.

L’assistant irlandais Catt était cependant catégorique sur le fait que le désir de battre ses rivaux des Six Nations l’emportait sur toute considération sur le sort qui pourrait arriver aux Springboks.

« Tout d’abord, je vous demanderais : voudrions-nous que l’Écosse nous batte de 21 points ? » » dit Catt. « Si vous demandiez à n’importe quel joueur présent dans cette salle, n’importe lequel d’entre nous, voudrait-il que l’Écosse vous batte de 21 points ? Non, désolé.

« Andy est pleinement conscient de ce qui se passe et de ce qui doit arriver.

« En fin de compte, les deux équipes doivent gagner le match. Si vous y parvenez, vous vous mettez dans une bonne position. C’est ce que nous allons essayer d’atteindre. »

L’entraîneur-chef de l’Afrique du Sud, Jacques Nienaber, a insisté sur le fait que le rugby était « propre » en écartant tout complot potentiel après avoir été interrogé sur la situation dimanche après la victoire 49-18 de son équipe contre les Tonga.

« Pourrais-je croire à un scénario dans lequel ils décideraient ‘d’accord, nous voulons obtenir ce nombre de points et ensuite éliminer l’Afrique du Sud’? » » dit Nienaber.

« Ce serait probablement un match truqué, je dirais. J’espère que non, le rugby est propre. Nous portons ces T-shirts, alors j’espère que non parce que ce serait extrêmement décevant, vous ne trouvez pas ? »

Sans surprise, Catt a fait peu de cas de toute notion de collusion lorsqu’on l’a interrogé sur le commentaire de Nienaber sur les matchs truqués.

« Je ne sais pas quoi dire à ce sujet », a déclaré Catt. « Je pense qu’on lui a posé la question, n’est-ce pas ? Il n’a pas vraiment dit qu’il s’agissait de matchs truqués, n’est-ce pas ?

« Ce truc n’est qu’un bruit de fond en arrière-plan. Non, nous n’allons pas être de mèche avec l’Écosse. »

L’Irlande a remporté un record national 16 matches de suite après sa victoire 13-8 contre les Springboks le 23 septembre, en plus de 12 des 13 dernières rencontres avec l’Écosse.

Prolonger ces séquences impressionnantes en battant une fois de plus leurs rivaux des Six Nations assurerait confortablement la progression du soi-disant « Bassin de la mort » en tant que vainqueur de groupe et éviterait de se ronger les ongles inutilement.

Catt, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Angleterre en 2003, est sans aucun doute l’équipe la mieux classée au monde, qui a soutenu le triomphe de l’été dernier en Nouvelle-Zélande avec la gloire du Grand Chelem, est à l’aise avec le poids des attentes.

L’Irlande a remporté une victoire éclatante contre l’Afrique du Sud, tenante de la Coupe du monde, dans la poule B

« Je pense que c’est là que le voyage en Nouvelle-Zélande l’année dernière nous a mis dans ces situations, les Six Nations et la victoire du Grand Chelem avec l’Angleterre et l’Écosse, ces matchs », a déclaré Catt.

« Nous sommes bien conscients et nous comprenons ce qui doit être fait et si nous faisons une performance défensive et offensive, alors il y a une chance que les choses se passent dans notre sens, mais ce sera un véritable match test, et c’est pourquoi nous jouons au jeu.

« L’histoire est l’histoire – elle n’entre pas du tout en ligne de compte, de notre point de vue. Nous nous sommes bien préparés pour ce match, nous avons eu un week-end de repos après ce match contre l’Afrique du Sud, et nous devons chasser notre potentiel.

« Nous devons nous assurer d’atteindre un niveau supérieur à celui que nous avons atteint contre l’Afrique du Sud. »