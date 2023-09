Coupe du monde de rugby : les lois sur les contacts avec les dirigeants de la fédération de rugby sous le feu des projecteurs après des incidents survenus le week-end d’ouverture | Actualités du rugby à XV

Tom Curry, de l’Angleterre, a été expulsé après avoir pris un contact direct avec Juan Mallia, de l’Argentine, lors de leur match de la poule D.

L’application des règles du rugby à XV concernant les contacts frontaux est à nouveau sous le feu des projecteurs après trois incidents survenus lors du premier tour de matches de la Coupe du monde de rugby de cette année.

Samedi, l’Angleterre a vu un joueur recevoir un carton rouge pour la quatrième fois cette année lorsque Tom Curry a été expulsé à la suite d’une collision frontale avec l’arrière latéral argentin Juan Cruz Mallia à peine trois minutes après le début de la compétition.

Le lendemain, le Chilien Martin Sigren n’a reçu qu’un carton jaune pour un incident apparemment similaire lors de son match contre le Japon, tandis que la rencontre entre l’Écosse et l’Afrique du Sud n’a vu aucune mesure prise lorsque Jack Dempsey a semblé se heurter à Jesse Kriel dès la première minute.

Tom Curry assistera à une audience pour son carton rouge donné lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de l'Angleterre contre l'Argentine.

Ici, nous examinons le processus derrière ces décisions et ce que les acteurs du jeu disent à propos des incidents…

Que disent les lois de World Rugby ?

Le contact direct lors du plaquage relève de la loi 9 des lois de la Rugby Union, qui couvre les jeux déloyaux. La loi 9.11 stipule que « les joueurs ne doivent rien faire qui soit imprudent ou dangereux pour les autres » et l’arbitre a toujours le droit de délivrer un carton jaune ou rouge pour toute action qui contrevient à cette règle.

Dans le cadre du processus décisionnel concernant les contacts tête-à-tête pour les officiels publié par l’instance dirigeante mondiale en mars 2021, les facteurs à prendre en compte pour savoir si un acte criminel s’est produit en cas de contact frontal sont les suivants : les actions du joueur étaient intentionnelles, imprudentes et/ ou évitable.

Des mesures d’atténuation en termes d’émission d’un carton rouge ou jaune à titre de sanction ainsi qu’une pénalité peuvent être appliquées s’il y a eu un changement soudain ou significatif de hauteur ou de direction de la part du porteur du ballon, un changement tardif de dynamique dû au contact d’un autre joueur, et le plaqueur fait un effort pour enrouler ses bras autour du porteur du ballon.

James Cole a rendu visite au Grasshoppers RFC pour voir ce qu'ils ont pensé de la décision de la RFU de réduire la hauteur légale des plaquages ​​dans le rugby communautaire à partir de la saison 2023/24.

Cependant, il ne peut y avoir aucune atténuation si un acte de jeu déloyal est jugé intentionnel ou hautement imprudent.

Quel rôle jouent le TMO et le FPRO/Bunker ?

Le licenciement de Curry et la condamnation du capitaine chilien Sigren relevaient tous deux de la compétence du système d’examen des bunkers qui a été introduit pour cette Coupe du monde afin de permettre à un responsable de l’examen des jeux déloyaux (FPRO) de disposer de plus de temps pour statuer sur les incidents pour lesquels un carton rouge a été émis. n’est pas une sanction claire et évidente.

Dans chaque cas, l’incident initial a été signalé à l’arbitre sur le terrain par l’officiel du match télévisé, Mathieu Raynal et Nic Berry ayant tous deux émis des cartons jaunes en premier lieu après avoir visionné des rediffusions sur grand écran et croisé les bras pour indiquer un bunker. un examen aurait également lieu.

Une fois qu’un joueur est dans la poubelle, le FPRO a jusqu’à huit minutes pour examiner longuement la décision afin de décider si l’acte de jeu déloyal justifie le passage à un carton rouge. Dans le cas contraire, le joueur retournera sur le terrain après 10 minutes passées dans le sin-bin.

L’arbitre Nic Berry montre un carton jaune lors du match entre le Japon et le Chili

Samedi, il a été communiqué à M. Raynal Curry que les actions de M. Curry méritaient un carton rouge et cela a ensuite été émis alors que le flanker anglais était sur la touche. Cependant, l’incident de dimanche a vu le demi de mêlée chilien Sigren s’échapper sans autre punition et il a pu revenir.

Le point de vue des experts

Naturellement, les incidents survenus lors des matchs de l’Angleterre et de l’Écosse ont provoqué de nombreux débats et discussions parmi les anciens joueurs et entraîneurs.

Lawrence Dallaglio, vainqueur de la Coupe du monde 2003 en Angleterre, travaille pour le diffuseur ITVa convenu que le contact direct de Curry avec Mallia méritait un carton jaune mais pas un rouge.

« C’est face à face, donc je comprends que c’est un jaune, mais pour moi, c’est accidentel », a déclaré Dallaglio.

Le carton jaune de Tom Curry a été surclassé en rouge suite à un examen du Bunker

« Tom Curry tient bon, je crois que c’est Mallia qui descend d’assez haut, donc je pense qu’il aurait dû être autorisé à revenir sur le terrain. C’est une décision vraiment très difficile, à la limite. »

Ce point de vue a été partagé par Sir Clive Woodward, un autre expert du studio, l’entraîneur-chef vainqueur de la Coupe du monde développant son point de vue dans son Courrier le dimanche chronique de journal.

« Le contact direct de Curry avec Juan Cruz Mallia était ce que j’appelle un ‘incident de rugby' », a écrit Woodward. « Le sport est en difficulté à mon avis si ce genre de collisions est jugé digne d’être expulsé.

« Je ne sais vraiment pas ce que Curry était censé faire pour ne pas se retrouver dans cette position. Je pense que cela méritait un carton jaune. L’incident de Curry n’était ni délibéré ni vindicatif. »

C’est frustrant pour les joueurs, les entraîneurs et les supporters car il n’y a pas de cohérence. La loi est claire, mais son respect et le recours aux officiels de match télévisés ne sont pas cohérents. Jesse Kriel sur Jack Dempsey était clairement une collision directe, mais elle n’a même pas été pénalisée ni examinée. Si vous regardez cela, cela devrait vraiment être au moins un carton jaune. Ensuite, vous accédez au système de révision du Bunker où ils peuvent le mettre à niveau vers un rouge – c’était potentiellement un carton rouge et cela change le teint du jeu. World Rugby doit régler ce problème dans un souci d’équité car c’est très frustrant. C’est très bien d’avoir ces systèmes en place, mais il faut qu’il y ait de la cohérence. Si celui de Tom Curry est rouge, alors vous diriez que celui de Jesse Kriel est rouge.

Cependant, l’ancien international gallois Andrew Coombs a estimé qu’un rouge était justifié alors que World Rugby renforce les sanctions sur les plaquages ​​hauts dans le but d’atténuer les risques de blessures à la tête des joueurs.

« Dallaglio et Woodward prouvent qu’ils sont coincés dans une époque différente avec leur analyse à la mi-temps du carton rouge de Tom Curry », a posté Coombs sur X (anciennement Twitter).

« Je compatis vraiment avec Curry, mais là où le bien-être des joueurs passe avant tout, l’incident mérite un carton rouge. Aucune méchanceté dans le tacle, il faut juste baisser ! »

Pendant ce temps, l’ancien international écossais John Barclay a été stupéfait que le TMO ait choisi de ne pas intervenir dimanche lorsque Kriel a semblé affronter Dempsey.

Le Sud-Africain Jesse Kriel a évité toute sanction suite à une éventuelle collision frontale avec l’Ecossais Jack Dempsey

« C’est un carton rouge », a déclaré Barclay ITV. « Il vient de loin, avec une ligne de vue dégagée, pas de dénivelé et il applique la force, c’est face à face. »

Borthwick : Chaque incident est différent | Townsend déplore les « incohérences »

Ni l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, ni le patron de l’Écosse, Gregor Townsend, ne seraient trop inspirés par ce qu’ils pensaient des incidents survenus lors de leurs matches respectifs.

« Chaque incident est différent », a déclaré Borthwick lorsqu’on l’a interrogé sur le carton rouge de Curry, qui fera face à une audience disciplinaire en personne mardi soir. « Nous allons y jeter un œil.

« Cela va faire l’objet d’une procédure disciplinaire maintenant et ce serait une erreur de ma part de commencer à commenter cela. »

L’entraîneur-chef de l’Écosse, Gregor Townsend, estime qu’il y a une incohérence dans la manière dont la loi du rugby à XV est appliquée.

Townsend, quant à lui, a exprimé sa frustration face à l’absence d’intervention du TMO et a déploré ce qu’il considère comme une incohérence dans la manière dont la loi relative aux contacts avec la tête est appliquée.

« Je l’ai vu à deux écrans de distance et cela ressemblait à une collision frontale, et je m’attendais à ce que le TMO vienne en informer l’arbitre », a déclaré Townsend.

« Il y a encore des incohérences dans la vision de ces choses, donc nous sommes évidemment frustrés par cela, mais nous sommes encore plus frustrés par notre propre performance. »