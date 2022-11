Coupe du monde de rugby: les arrières anglais ont enfin pu faire preuve d’une qualité de classe mondiale – amenez maintenant la Nouvelle-Zélande en finale | Actualités du rugby à XV

Abby Dow a sprinté sur 65 mètres du terrain pour compléter un essai fantastique pour l’Angleterre

L’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande est le nec plus ultra des finales de conte de fées. Compte tenu de l’histoire entre ces deux équipes et de leurs plus récentes victoires aux tests, les Red Roses ont hâte d’affronter les Black Ferns à l’emblématique Eden Park et de remporter la Coupe du monde dans l’arrière-cour de leurs rivaux de longue date.

L’Angleterre est maintenant sur le point de réaliser ce rêve, avec une autre confrontation très attendue entre les deux nations poids lourds du jeu féminin samedi matin, la cinquième fois qu’elles se rencontreront en finale.

Ils ne s’attendaient peut-être pas à un défi aussi difficile alors qu’ils progressaient vers la phase finale de la compétition, mais le Canada a assurément fourni à l’équipe de Simon Middleton un test tout-puissant lors de la demi-finale de samedi. Cela n’aurait vraiment pas pu arriver à un meilleur moment dans mon esprit, à la fois pour la compétition elle-même et pour l’équipe – ils devaient vraiment gagner cette dernière place et cela aura servi à aiguiser leur concentration.

Vous pouviez voir le soulagement sur les visages des joueurs anglais au coup de sifflet final de leur palpitante victoire 26-19. Il est rare de voir Emily Scarratt lever les bras en l’air pour célébrer et il était clair que cela signifiait tellement pour toutes les filles. C’était une autre case cochée, ils ont prolongé la série d’invincibilité à 30 matchs incroyables, mais je suis sûr qu’ils savaient tous qu’ils avaient été dans une bataille serrée.

Il y a eu des erreurs inhabituelles de la part de l’Angleterre, qui peuvent être en partie dues à la nervosité (car pour quelques-uns des joueurs, c’était leur première expérience de jouer dans une demi-finale de Coupe du monde), mais des joueurs encore plus expérimentés ont commis des erreurs inhabituelles. Cela dit, les Red Roses ont trouvé leur chemin dans le match et il y a eu des moments brillants, notamment l’incroyable essai de bout en bout marqué par Abby Dow qui prendra quelques coups pour ne pas être l’essai du tournoi.

J’étais debout dans la boîte de commentaires lorsque Dow a sprinté sur 65 mètres, a gazé son adversaire et a montré sa force pour terminer un fantastique essai en solo. Je sais que j’ai écrit à ce sujet au cours des premières étapes de la compétition, mais cela vaut la peine d’être souligné à nouveau – c’est une joueuse qui n’avait même pas joué de match de préparation avant d’arriver en Nouvelle-Zélande après s’être cassé la jambe dans les Six Nations au début de cette année – mais vous ne l’auriez pas su alors qu’elle se frayait un chemin jusqu’à la ligne d’essai avec un style emphatique.

Ce que j’ai aimé dans cet essai, mis à part l’arrivée de Dow et le jeu de jambes et la passe de Claudia Macdonald pour les y amener, c’est à quel point l’Angleterre était courageuse. Nous ne les avions pas vus déplacer le ballon à l’autre bout des 22 du tournoi jusqu’à présent, et pourtant ils étaient derrière leur ligne de but lorsque ce passage de jeu a commencé.

L’Angleterre a opté contre son itinéraire un match de coup de pied à cette occasion, a relevé la tête et a obtenu ses récompenses pour cela. J’ai été assez loquace sur la nécessité de libérer une partie de la qualité de la ligne de fond dans cette équipe et ce fut le moment le plus marquant du match pour moi.

Scarratt donne un coup de pied au premier plan – encore une fois

Alors que la conscience tactique de l’Angleterre a été l’un des facteurs clés de sa progression vers la finale, vous devez créditer la capacité de tir au but d’Emily Scarratt. Tout comme le pied droit de David Beckham a livré l’équipe de football masculine d’Angleterre au fil des ans, la botte droite d’Emily a sorti les Red Roses du pétrin à d’innombrables reprises. Aux côtés de Sarah Hunter, elles ont fait le bon choix pour prendre les trois points avant la pause ce qui leur a donné du répit à 15-12 puis juste après pour botter entre les poteaux pour un coussin de six points. C’était aussi une marque de respect envers le Canada pour la façon dont il avait joué aussi.

Ce n’est pas qu’Emily s’accordera beaucoup de crédit pour la victoire car, comme de nombreux artistes de haut niveau, elle est sa plus grande critique. Elle sera ennuyée par certaines des erreurs inhabituelles qu’elle a commises dans ce jeu, mais vous saurez avec certitude qu’elle produira une performance fulgurante en finale, car c’est juste sa façon.

Un domaine que l’Angleterre doit améliorer

Défensivement, l’Angleterre a parfois été un peu trop serrée contre le Canada, mais il était crucial qu’elle ait ce test maintenant avant d’affronter les Black Ferns qui chercheront également à viser les bords et à jouer leur jeu large. Le confort pour l’Angleterre est qu’ils ont maintenant une semaine pour partir, revoir les images et nettoyer ce domaine de leur jeu.

Ils voudront s’assurer qu’ils sont vraiment clairs et confiants sur la façon dont ils vont couvrir Portia Woodman et Ruby Tui avec tous leurs commutateurs et changements d’angle. Dans l’ensemble, l’Angleterre doit simplement continuer à faire ce qu’elle a fait tout au long du tournoi, s’en tenir à ses principes et se concentrer sur son propre jeu, mais ces détails seront importants s’ils veulent dominer la Nouvelle-Zélande comme je le pense. sont capables de faire.

La foule hostile de la Nouvelle-Zélande ne troublera pas l’Angleterre

Au fil du tournoi, le public néo-zélandais a accru son soutien et son affection pour les Black Ferns. Ils les ont vraiment embrassés et il était clair dans leur victoire désespérément serrée en demi-finale contre la France à quel point cela signifie pour les joueurs.

L’Angleterre n’est pas un adversaire particulièrement apprécié dans la plupart des pays, en particulier un amateur de rugby comme la Nouvelle-Zélande, donc un Eden Park bondé fournira un environnement hostile pour les Red Roses. Ils en discuteront et s’y prépareront et c’est un facteur dont j’espère qu’ils ne seront pas trop intimidés ou intimidés. Les joueurs seniors, qui sont nombreux, ont joué de nombreuses fois dans un environnement bruyant et intense similaire en France lors des précédents affrontements des Six Nations.

Oui, l’Angleterre n’a peut-être qu’une petite zone dans le stade où ses amis et sa famille peuvent se rassembler, et la foule locale fera de son mieux pour distraire les Red Roses, mais c’est quelque chose à laquelle ils sont habitués et ajoutera simplement une autre couche supplémentaire à ce qui sera être une finale savoureuse et pour ma part, j’ai hâte.

L’Angleterre affronte la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde de rugby féminin samedi à 6h30.