Coupe du monde de rugby : les 25 matchs sans défaite de l’Angleterre sont le moindre de leurs soucis – soulever le trophée, tout ce qui compte | Actualités du rugby à XV

Les six dernières semaines avant une sélection d’équipe pour la Coupe du monde sont difficiles. Dans tous ceux auxquels j’ai participé, y compris lorsque j’étais capitaine de l’Angleterre pour le tournoi de 2014 en France, je me souviens d’avoir été très nerveux à propos de la dernière séance d’entraînement au contact avant la sélection.

Vous voulez juste y survivre sans blessure car vous êtes à une courte distance d’une Coupe du Monde, mais tout le monde joue pour sa place, c’est un climat très compétitif.

Les derniers jours précédant une Coupe du monde sont les plus stressants, tout ce que vous voulez, c’est que le tournoi commence. Il y a quelques avantages à ce que l’équipe actuelle soit en Nouvelle-Zélande. En raison du décalage horaire, ils seront un peu plus éloignés de l’accumulation et de la couverture médiatique au Royaume-Uni que nous l’avons fait en France il y a huit ans. Ce n’est pas qu’il y ait moins de pression sur eux, mais ce n’est pas tant sur leur visage.

Une fois à la Coupe du monde, il y a les annonces des équipes avant chaque match, pour ceux qui jouent au début, c’est génial. Pour ceux qui ne le sont pas, il y a le souci de “vais-je même jouer dans les dernières étapes du tournoi?”, Chaque joueur veut avoir des minutes à son actif lors de ces premiers matchs.

L’Angleterre se dirige vers le tournoi après une fantastique série de 25 matchs sans défaite, mais protéger cela sera le moindre de ses soucis et de son stress, l’accent sera mis sur les performances et la victoire du tournoi. Une défaite en phase de groupes ne se passerait certainement pas bien, mais tout ce qui comptera finalement sera de soulever ce trophée.

On ne sait jamais ce qui va se passer, surtout dans les phases de groupes. Vous ne savez pas ce que la France offrira dans ce deuxième match. Pour l’Angleterre, ils se concentrent sur la Coupe du monde et ce record de victoires n’est qu’une note secondaire à tout cela. Cette Coupe du monde a été annoncée comme la leur à perdre, et avec la douleur de perdre la dernière finale encore crue pour de nombreux membres de l’équipe, ils ressentiraient un désespoir absolu si l’Angleterre terminait n’importe où moins que la première.

Sarah Hunter est plus une capitaine qui « montre l’exemple »

Sarah Hunter se dirige vers sa quatrième Coupe du monde et sa deuxième en tant que capitaine. Pour elle, il s’agit de gérer le reste du groupe et c’est quelque chose qu’elle fait très bien. Elle veillera à ce que les jeunes joueuses ne se mettent pas en avant. C’est un long tournoi de six semaines. Personne ne l’aura fait auparavant et les temps d’arrêt seront vraiment importants. Elle sera également très douée pour se connecter avec le groupe du personnel car la pression monte également sur les entraîneurs et les autres au fur et à mesure que le tournoi progresse, je sais que Simon Middleton a beaucoup de respect pour Sarah et ils parleront beaucoup de ces facteurs. Je suis sûr.

Sarah n’est pas une grande bavarde agressive, certainement pas aussi “crieuse” que moi ! Elle est plus une capitaine qui montre l’exemple et c’est encore une fois ce qui va être énorme dans ce tournoi – vous la voudriez toujours dans et autour de l’équipe parce qu’elle donne un exemple incroyable. C’est pourquoi, même lorsqu’elle n’a pas été dans l’équipe à cause d’une blessure, elle porte toujours de l’eau et autour de l’équipe en raison de l’aspect émotionnel vital qu’elle apporte à ce groupe.

L’Angleterre s’ouvre contre les Fidji, une nation qui fait sa première apparition dans une Coupe du monde. Je pense que nous pouvons nous attendre à beaucoup de passion de leur part, et pour l’Angleterre, il s’agira d’être patient. Au début des matchs, les adversaires ont tendance à rapprocher l’Angleterre et les Fidji pourraient offrir cela. C’est un groupe habile – il suffit de regarder leur côté Sevens. Ils veulent faire bouger le ballon, ils veulent jouer.

Je pense que ce qui fera la différence – et ce qui distinguera l’Angleterre tout au long de la Coupe du monde – sera sa capacité à tenir 80 minutes, sa forme physique, sa qualité sur le banc, toutes ces choses. J’imagine qu’au début du match, nous pourrions avoir un peu de compétition, puis quand nous arrivons à 50 minutes, c’est là que je m’attendrais à ce que l’Angleterre s’en tire vraiment.

Comment le pays de Galles et l’Ecosse s’en sortiront-ils ?

Le Pays de Galles n’a accordé ses premiers contrats à temps plein aux joueurs qu’il y a neuf mois. Je me souviens quand j’étais dans le même temps dans mon contrat professionnel qu’il m’a fallu un certain temps pour m’y habituer. Ces filles viennent d’un mode de vie très différent où elles concilient travail et formation à temps plein. J’aurais attendu plus d’eux lors de ce match de préparation de la Coupe du monde contre l’Angleterre il y a quelques semaines, mais leur premier match de groupe d’ouverture contre l’Écosse est absolument énorme pour les deux équipes.

L’Ecosse sera la plus heureuse de ces équipes avec la façon dont leurs matchs de préparation se sont déroulés, ils ont poussé une équipe américaine classée cinquième au monde à moins de quatre points et auront une grande confiance dans ce match contre le Pays de Galles. Ils voudront également se venger des Six Nations où ils menaient jusqu’à ce que le Pays de Galles arrache un vainqueur tardif pour remporter le match 24-19. Pour moi, le Pays de Galles contre l’Ecosse est l’un des matchs les plus savoureux du premier tour. Les deux équipes chercheront à sortir du groupe et à atteindre un quart de finale, certainement à surveiller.

Chevaux noirs de tournoi

Le Canada réussit toujours bien aux Coupes du monde, atteignant les demi-finales. Ils sont passés un peu sous le radar dans la préparation de ce tournoi et ont beaucoup de filles qui jouent en Angleterre.

Ils ont fait de bons matchs de préparation contre le Pays de Galles, ont des joueurs talentueux, un pack très solide et un rythme large. Le Canada pourrait potentiellement dominer son groupe, obtenir un bon quart et vous les verriez en demi-finale. Le Japon pourrait être une autre nation à surveiller avec son rugby de bord à bord et ses courses de tireurs d’élite autour de la panne. Ils pourraient décrocher la troisième place de leur groupe et atteindre les quarts.

Ne pas radier les fougères noires

Être le pays hôte peut faire deux choses. Cela peut soit les inspirer à trouver des choses qu’ils ne pensaient pas possibles, soit créer un stress qui les fait s’effondrer.

La Nouvelle-Zélande n’est pas une nation habituée à perdre au rugby, en particulier les Black Ferns, mais nous avons vu l’Angleterre enregistrer deux victoires convaincantes contre eux lors des internationaux d’automne l’année dernière. Pour la première fois, je m’interroge sur la qualité de leurs joueurs individuels. Auparavant, ils avaient des légendes absolues de notre jeu, mais cette prochaine récolte est-elle aussi bonne que cela ? Ils ne voudront pas sortir avant la finale et je suis sûr que dans leur camp maintenant, ils penseront qu’ils peuvent aller gagner ça.

Les foules néo-zélandaises accueilleront le tournoi

Malgré l’énorme décalage horaire pour nous, la Nouvelle-Zélande est un endroit idéal pour organiser la Coupe du monde de rugby, ils adorent leur rugby. Lorsque nous étions là-bas en 2017 lors de la préparation du tournoi en Irlande, tout le monde savait ce qui se passait, il y avait beaucoup de signes et de références à cela, les gens du monde entier adorent parler de rugby.

Dans le passé, j’ai senti que les premiers tours étaient plus difficiles à vendre, mais au fur et à mesure que le tournoi avance, c’est à ce moment-là que l’élan se construit et que vous commencez à en entendre parler et que cela commence à se vendre. Pour cette Coupe du monde, ce sera un environnement tellement accueillant et inclusif pour tous les joueurs. Je pense que les foules d’ouverture pourraient être fantastiques dans un pays aussi amateur de rugby et être un tournoi avec une participation record.

Je ressens un véritable engouement autour de cette compétition, je pense que ce sera une opportunité incroyable pour les gens de regarder différentes nations et de voir une gamme de styles de jeu et de forces différents – allez-y !