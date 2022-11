Coupe du monde de rugby : l’équipe d’Angleterre boostée par le retour de Claudia MacDonald pour la demi-finale contre le Canada | Actualités du rugby à XV

Claudia MacDonald revient à l’action pour l’Angleterre

L’Angleterre est stimulée par le retour de l’ailier Claudia MacDonald alors qu’elle se prépare à affronter le Canada en demi-finale de la Coupe du monde de rugby samedi à Eden Park.

MacDonald reprend sa place sur l’aile gauche en face d’Abby Dow après avoir été absente lors des deux derniers matchs en raison d’une blessure.

Sarah Hunter, la joueuse la plus capée de l’équipe, capitaines de l’Angleterre au n ° 8, le centre Emily Scarratt est vice-capitaine, Hannah Botterman entre dans la formation de départ à l’accessoire à tête lâche et Amy Cokayne (prostituée) et Sarah Bern (tête serrée prop) prennent place au premier rang.

Marlie Packer commence au flanker du côté ouvert à l’arrière de sa sortie de joueuse du match lors de la victoire en quart de finale contre l’Australie avec Alex Matthews à l’aveugle, Zoe Harrison et Tatyana Heard restent la combinaison 10-12, Zoe Aldcroft et Abbie Ward conservent leurs rôles de couple de verrouillage, Leanne Infante siège en demi de mêlée et Helena Rowland reste à l’arrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Anglais Tom Curry salue les exploits incroyables de Sarah Hunter et de ses coéquipières avant leur demi-finale de Coupe du monde contre le Canada L’Anglais Tom Curry salue les exploits incroyables de Sarah Hunter et de ses coéquipières avant leur demi-finale de Coupe du monde contre le Canada

“Nous sommes très impatients de retourner à Eden Park pour la demi-finale de ce week-end”, a déclaré l’entraîneur-chef Simon Middleton.

“J’ai été vraiment satisfait de notre performance contre l’Australie dans des conditions difficiles. Les joueurs ont réalisé une performance professionnelle et méritent un grand crédit.”

L’Angleterre a réservé sa place dans les quatre derniers avec une victoire dominante 41-5 contre l’Australie dans laquelle le flanker Packer a enregistré un triplé aux côtés d’essais de Hunter, Ward, Cokayne et Matthews.

Les adversaires du Canada ont quant à eux avancé avec une victoire de 32-11 sur les États-Unis grâce aux essais de McKinley Hunt, Karen Paquin, Paige Farries et Alex Tessier.

Cela marquera une répétition de la finale de 2014 qui avait vu les Red Roses émerger 21-9 à Paris, avec la Nouvelle-Zélande ou la France en attente de la finale.

Marlie Packer a marqué trois essais lors de la victoire de l’Angleterre en quart de finale contre l’Australie

Les finissants anglais pour le concours incluent Lark Davies, Vickii Cornborough, Maud Muir, Rosie Galligan, Poppy Cleall, Lucy Packer, Holly Aitchison et Ellie Kildunne.

“La continuité est un facteur important dans la sélection de l’équipe et nous y sommes parvenus grâce à l’entraînement, aux phases de poule et aux quarts de finale”, a ajouté Middleton.

“Cela dit, si vous voyez une opportunité d’améliorer ou de créer différentes images qui, selon vous, pourraient bénéficier à la performance de l’équipe, vous devez être assez courageux avec vos sélections pour faire ces appels. Nous l’avons fait tout au long de la compétition à ce jour et cela la philosophie ne changera pas.

« Le Canada est un adversaire que nous connaissons bien avec un excellent pedigree et une grande histoire dans le jeu féminin. Nous savons que c’est une équipe solide. Nous respectons tout ce qu’ils pourraient apporter, mais nous nous concentrons sur notre propre performance.

“Notre objectif était de quitter ce pays avec une meilleure équipe que celle à laquelle nous sommes arrivés et pour ce faire, nous devons faire avancer notre jeu cette semaine. Si nous le faisons et que nous produisons le niveau de performance dont nous sommes capables, nous sommes convaincus que nous le ferons. obtenir le bon résultat.”

Équipe d’Angleterre de la journée :

15. Helena Rowland (Loughborough Lightning, 21 sélections), 14. Abby Dow (Wasps, 29 sélections), 13. Emily Scarratt (VC ; Loughborough Lightning, 106 sélections), 12. Tatyana Heard (Gloucester-Hartpury, 7 sélections), 11. Claudia MacDonald (Exeter Chiefs, 22 sélections), 10. Zoe Harrison (Saracens, 44 sélections), 9. Leanne Infante (Saracens, 56 sélections) ; 1. Hannah Botterman (Saracens, 34 sélections), 2. Amy Cokayne (Harlequins, 68 sélections), 3. Sarah Bern (Bristol Bears, 50 sélections), 4. Zoe Aldcroft (Gloucester-Hartpury, 36 sélections), 5. Abbie Ward (Bristol Bears, 59 sélections), 6. Alex Matthews (Gloucester-Hartpury, 54 sélections), 7. Marlie Packer (Saracens, 87 sélections), 8. Sarah Hunter (C; Loughborough Lightning, 138 sélections).

Finisseurs

16. Lark Davies (Bristol Bears, 42 sélections), 17. Vickii Cornborough (Harlequins, 73 sélections), 18. Maud Muir (Gloucester-Hartpury, 15 sélections), 19. Rosie Galligan (Harlequins, 9 sélections), 20. Poppy Cleall (Saracens, 61 sélections), 21. Lucy Packer (Harlequins, 8 sélections), 22. Holly Aitchison (Saracens, 13 sélections), 23. Ellie Kildunne (Harlequins, 29 sélections).