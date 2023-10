Coupe du monde de rugby : l’entraîneur du Pays de Galles, Warren Gatland, déclare que son avenir dépend de la WRU après la défaite de l’Argentine | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Warren Gatland affirme que le changement d’arbitre en première mi-temps contre l’Argentine les a « renversés » et admet qu’il ne sait pas ce qu’il y a dans son contrat concernant son avenir en tant qu’entraîneur-chef du Pays de Galles.

L’entraîneur du Pays de Galles, Warren Gatland, a placé son avenir entre les mains de la Welsh Rugby Union après la défaite de son équipe en quart de finale de la Coupe du monde contre l’Argentine.

Los Pumas sont revenus au score pour remporter un match dramatique à Marseille 29-17 et atteindre leur troisième demi-finale de Coupe du Monde.

Il s’agissait du quatrième quart de finale de Coupe du Monde pour Gatland et, même si le Néo-Zélandais a déclaré qu’il souhaitait « absolument » continuer avec son équipe du Pays de Galles, le joueur de 60 ans a admis que ce n’était pas sa décision.

Quant à savoir s’il était engagé dans le projet compte tenu de sa clause de rupture, Gatland a plaisanté : « C’est comme une question d’Eddie Jones, n’est-ce pas ? »

« Je ne suis pas trop sûr du contenu de mon contrat », a-t-il ajouté. « Si l’Union veut se débarrasser de moi, c’est à elle de décider.

« Nous sommes tous vidés de cela car cela nous a échappé. Mais vous devez tirer des leçons – comment pouvons-nous nous améliorer ?

« Nous avons probablement joué un peu trop de rugby à mi-parcours et nous devions être plus conservateurs.

Les joueurs gallois ont été éviscérés après avoir été menés

« Je suis incroyablement fier du travail accompli par ces joueurs. Nous avons fait beaucoup de progrès avec cette équipe en peu de temps et il y a certainement plus de croissance en nous en tant que groupe et j’espère qu’ils nous aideront à démarrer. sur.

« Nous allons perdre un peu d’expérience, mais nous avons des joueurs passionnants qui arrivent, nous devons donc laisser la déception d’aujourd’hui derrière nous.

« Nous avons un match contre les Barbares et ensuite nous devons commencer à nous préparer pour les Six Nations. »

Une grande partie de l’expérience que le Pays de Galles perdra est celle de Dan Biggar, qui a marqué un essai lors de son dernier match pour le Pays de Galles au cours d’une carrière internationale de 15 ans.

Dan Biggar célèbre après avoir marqué le premier essai pour le Pays de Galles

Alors que Gatland déplorait des pénalités « douces » avant la pause de son côté, il a félicité l’opposition pour ses efforts acharnés.

« Pour nous, quelques pénalités légères avant la mi-temps leur ont probablement permis de revenir dans le match », a-t-il déclaré.

« 10-0 et je pensais que nous allions bien à ce stade. Mais je ne veux rien enlever à l’Argentine – une équipe coriace, elle a tenu bon dans le combat et quand elle a eu ses opportunités, elle les a saisies.

Joel Sclavi, de l’Argentine, est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué son essai

« Quand Rio Dyer fait ce break à la fin, si nous pouvons récupérer le ballon, nous pouvons probablement alors marquer et c’est un résultat différent.

« Mais c’était un match test difficile. Les équipes se sont affrontées et l’Argentine mérite beaucoup de crédit pour avoir remporté le butin. C’est ce qu’est le test rugby.

« Nous avons peut-être joué trop de rugby autour de la ligne médiane, ils ont donné des coups de pied et ont joué beaucoup de territoire et nous avons eu beaucoup de revirements dans cette zone – peut-être que nous devions nous faufiler là-dedans et jouer un peu plus de territoire. »

Il y a eu un moment controversé lorsque l’arbitre Karl Dickson a eu une décision importante à prendre dans les minutes qui ont précédé le score décisif de Joel Sclavi en seconde période : le deuxième-ligne argentin Guido Petti a pris contact avec la tête de Nick Tompkins dans une mêlée, et l’arbitre a statué. il n’y a pas eu de jeu déloyal étant donné que Tompkins tombait, malgré les protestations des Gallois.

Le Pays de Galles proteste contre la décision clé de Karl Dickson

Gatland a déclaré qu’il estimait qu’il s’agissait « au moins d’un penalty », admettant que la perturbation de l’arbitre blessé avait pu perturber son équipe.

« Il sera intéressant de voir les retours à ce sujet [Petti] défi », a déclaré Gatland.

« S’il sent que Nick a baissé de taille, je dois revenir en arrière et y réfléchir. Je pensais que c’était au moins une pénalité.

« Je pensais aussi que Dillon Lewis était sur le ballon avant de marquer – ces grands moments peuvent faire basculer les choses dans les grands matches.

« Cela n’a probablement pas aidé l’arbitre à se blesser. Cela a été un peu perturbateur en termes de jeu. Cela vous déstabilise.

« Nous étions à l’aise avec Jaco Peyper et la relation que nous entretenons avec lui en termes de contrôle du jeu.

« Ce n’est rien contre Karl, mais vous faites beaucoup d’analyses sur ce sur quoi les arbitres ont tendance à être durs, ce qu’ils recherchent.

« Nous n’étions pas vraiment préparés au changement. Parfois, cela arrive dans le jeu et il faut simplement y faire face. »

« Le Pays de Galles est l’auteur de sa propre chute, mais il a dépassé ses objectifs »

Il y a eu une certaine indiscipline dans le jeu à Marseille

James Cole de Sky Sports :

« Ils seront extrêmement déçus. C’était un vaillant effort du Pays de Galles, mais les belles marges ne leur ont pas été favorables.

« Ils ont pris 10 points d’avance et ils avaient l’air très bons, mais ils ont commis quelques erreurs de manipulation, ils ont été mal disciplinés et ont permis à l’Argentine de revenir dans le match.

« À 10-6 à la mi-temps, ils ont pris l’avantage à 12-10 au début de la seconde période, et le Pays de Galles a laissé filer l’avantage aux moments cruciaux.

Il y a eu en fait un moment controversé à la fin du match où il y a eu une collision épaule-tête contre Nick Tompkins, le centre gallois. Cela a été un gros problème tout au long de la Coupe du Monde.

« Nous avons vu une épaule dans la tête de Tompkins et cela n’a pas été considéré comme un carton jaune ou rouge, l’arbitre a senti que Tompkins tombait donc c’est une atténuation, et c’était à un moment crucial du match – Tompkins a dû sortir pour un évaluation du traumatisme crânien.

« Sans chercher d’excuses, le Pays de Galles admettra qu’il a parfois été à l’origine de sa propre chute.

« L’alignement n’a pas fonctionné, il y a eu trop de pénalités, trop d’erreurs de manipulation et ils n’ont pas été assez cliniques lorsqu’ils sont entrés dans le dernier tiers de l’Argentine.

« C’est terriblement décevant car s’ils s’étaient qualifiés, Warren Gatland aurait emmené le Pays de Galles à une troisième demi-finale de Coupe du monde.

« Je pense toujours que le Pays de Galles a surpassé ses performances lors de cette Coupe du Monde. Beaucoup de gens pensaient qu’ils ne sortiraient pas de leur groupe, ils l’ont fait confortablement, ils ont renvoyé l’Australie chez eux.

« En fin de compte, c’était un pont trop loin, mais ils ont fait des progrès depuis le retour de Warren Gatland. »

L’Argentine affrontera le vainqueur de l’Irlande contre la Nouvelle-Zélande le vendredi 20 octobre à 20h.