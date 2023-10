Coupe du monde de rugby : l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, affirme que son équipe a fait taire les critiques | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, estime que ses joueurs ont une opportunité à Paris lors de la demi-finale de samedi.

« Beaucoup de gens disaient que nous ne sortirions pas de la poule. Nous sommes sortis de la poule, maintenant nous sommes sortis des quarts de finale », a déclaré l’entraîneur anglais Steve Borthwick, qui a déclaré que son équipe avait fait taire les critiques.

Owen Farrell a propulsé l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde après que l’équipe de Borthwick ait affronté la riposte des Fidji lors d’une victoire spectaculaire 30-24 à Marseille.

L’Angleterre semblait se diriger vers le tour suivant lorsqu’elle menait 24-10 avant le dernier quart grâce aux essais de Manu Tuilagi et Joe Marchant et aux coups de pied précis de Farrell au Stade Vélodrome.

Mais leurs fondations ont été ébranlées lorsque Peni Ravai est passé au-dessus à la 65e minute et une arrivée à couper le souffle s’est présentée alors que Vilimoni Botitu a centré pour égaliser le score peu de temps après.

Farrell a inscrit un drop pour marquer le début des dernières minutes insupportablement tendues et, alors que les Fidji leur lançaient l’évier de la cuisine, ils ont décroché une passe lâche et ont foncé sur Ben Earl.

Farrell a décroché son cinquième penalty et malgré un dernier assaut des Islanders, le mur blanc a tenu bon pour assurer une demi-finale contre la France ou l’Afrique du Sud.

Borthwick a déclaré : « Ces joueurs ont une opportunité à Paris en demi-finale », a déclaré Borthwick, qui a poursuivi son discours sur le monde contre nous. « Je suis sûr que nous serons à nouveau radiés, mais ces joueurs se montrent à la hauteur. »

Farrell a marqué 20 points et a mené depuis l’avant à son retour en tant que demi d’ouverture, et Borthwick a ajouté : « Je pense que c’est un leader fantastique. C’est le genre de leader que je sais que je voudrais suivre sur le terrain.

« Je pense que c’est un joueur brillant qui s’épanouit dans les compétitions, et surtout dans ces grandes occasions, il s’améliore encore. »

L’Angleterre se retrouve à une victoire d’une deuxième participation consécutive à la finale de la Coupe du Monde, et même si elle débutera comme un outsider évident pour progresser davantage samedi, l’équipe de Borthwick a remporté cinq victoires consécutives dans le tournoi.

« Aujourd’hui, nous avons largement contrôlé le match, puis nous avons eu quelques coups de foudre qui ont frappé l’équipe coup sur coup », a-t-il ajouté.

« Je pense que vous avez vu dans une période (récente) que l’équipe d’Angleterre ne revenait pas pour gagner ce match, et cette équipe l’a fait.

« Nous avons parlé de scénarios et de la façon dont vous gérez différentes situations. Je pense que les joueurs s’appuient désormais sur toutes ces expériences. »

L’Angleterre a contrôlé les dernières minutes d’une rencontre passionnante de manière exemplaire alors que les Fidji menaçaient de terminer un acte de récupération qu’elles avaient presque réussi contre le Pays de Galles le mois dernier.

Farrell a déclaré : « Je pensais que l’équipe était brillante dans ces moments-là. Nous avons réussi à revenir dans le match et nous sommes entrés dans les bonnes parties du terrain.

« Nous avons réussi à tenter notre chance. Non seulement cela, mais nous l’avons soutenu avec une grosse performance défensive à la suite de cela.

« Il reste beaucoup de bonnes équipes dans cette compétition.

« Nous devons avoir énormément de respect pour ce que les autres équipes peuvent faire. C’est à cela que ressemble cette étape. Vous avez vu aujourd’hui aux Fidji combien de puissance et de compétences ils avaient, et ils pouvaient les activer en un clin d’œil. .

« Nous allons nous préparer comme nous l’avons fait au cours des cinq ou six dernières semaines où nous sommes ici. Nous prendrons plaisir à assister à un grand événement et à une grande semaine, et nous allons l’attaquer. »

Ollie Lawrence console Waisea Nayacalevu après le coup de sifflet final

Les Fidji ont tiré leur révérence, mais pas avant d’avoir fourni une nouvelle preuve de leur brio en matière de rupture de match et d’essais qui a troublé le Pays de Galles et poussé l’Angleterre – qu’ils ont battu pour la première fois de leur histoire à Twickenham en août – à la limite à Marseille.

L’entraîneur-chef Simon Raiwalui est resté sans voix après la performance colossale de son équipe.

« Je ne pourrais pas être plus fier des garçons », a-t-il déclaré. « Nous avons travaillé très dur dès la première semaine. 15 semaines, ils ont montré à quelle place ils appartenaient sur la scène mondiale.

« C’est un moment un peu émouvant.

« C’est une équipe fidjienne différente et je pense que ce n’est que le début de quelque chose de spécial.

« Ils voulaient créer une nouvelle identité et je pense qu’ils l’ont fait. »

Des images sont apparues sur les réseaux sociaux montrant des supporters se battant dans les tribunes du Stade Vélodrome après que l’Angleterre ait marqué son premier essai en première mi-temps.

World Rugby a confirmé qu’un petit nombre de supporters avaient été expulsés du stade.