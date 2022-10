Coupe du monde de rugby : l’Écosse éliminée après une défaite 57-0 contre la Nouvelle-Zélande ; Le Pays de Galles perd 13-7 contre l’Australie | Actualités du rugby à XV

Renee Holmes a marqué deux essais pour la Nouvelle-Zélande lors de sa dernière victoire avec points de bonus à la Coupe du monde de rugby

La Nouvelle-Zélande, hôte du tournoi, a remporté sa troisième victoire consécutive avec un point bonus de la Coupe du monde de rugby avec une raclée 57-0 contre l’Écosse, qui a été éliminée.

Les Black Ferns ont écarté l’Écosse avec une performance dévastatrice en première mi-temps avec Renee Holmes engrangeant 22 points, dont deux essais et six conversions, alors que les champions en titre se déchaînaient.

Le premier essai de Holmes a mis la Nouvelle-Zélande en tête à la deuxième minute et l’équipe de Wayne Smith n’a jamais été défiée par une équipe écossaise lourdement dépassée.

Ayesha Leti-i’iga a ajouté le deuxième huit minutes plus tard et d’autres essais de Sarah Hirini, Liana Mikaele-Tu’u et Theresa Fitzpatrick ont ​​ouvert un écart significatif, avant que Renee Wickliffe ne marque deux fois en fin de mi-temps.

Maiakawanakaulani Roos et Holmes ont franchi la ligne en seconde période alors que les champions en titre remportaient la victoire.

Le Pays de Galles attend d’autres résultats après la défaite de l’Australie

L’Australie a réservé sa place en quart de finale et a laissé le Pays de Galles transpirer sur son avenir dans la compétition avec une victoire âprement disputée 13-7 à Whangarei.

Deux pénalités de Lori Cramer ont fait la différence entre les équipes, la victoire permettant aux Australiennes de terminer deuxièmes de la poule A derrière la Nouvelle-Zélande déjà qualifiée.

Le résultat laisse le Pays de Galles, qui a récolté un point de bonus perdant, à la troisième place du classement. L’équipe d’Ioan Cunningham pourrait encore se qualifier comme l’une des deux meilleures troisièmes places, en fonction du résultat des autres matches de groupe.

Siwan Lillicrap et le Pays de Galles peuvent encore se qualifier pour les quarts de finale

Les Australiens ont pris les devants à la cinquième minute lorsqu’Iliseva Batibasaga a récupéré le ballon à l’arrière d’un ruck avant qu’une passe fictive ne lui offre l’espace pour sprinter sous les poteaux pour marquer, Cramer réalisant une conversion réussie.

Le Pays de Galles a égalisé à la 23e minute lorsque Sioned Harries a touché le sol après un pick-and-go à bout portant, et le coup de pied d’Elinor Snowsill a franchi la barre via l’intérieur du poteau.

Le penalty doucement frappé de Cramer sur le coup de la mi-temps a donné aux Australiens un mince avantage à l’intervalle avant que les deux équipes ne s’annulent tout au long de la seconde période.

Le Pays de Galles a reçu un espoir tardif lorsque le remplaçant australien Kaitlan Leaney a reçu un carton jaune pour un tacle dangereux sur Alex Callender à 10 minutes de la fin, mais la pénalité de Cramer à deux minutes de la fin a scellé la victoire.

Les Fidji, avec quatre points dans la poule C, doivent battre la France plus tard samedi pour avoir une chance de progresser. La défaite des Fidji signifierait qu’une victoire de l’Angleterre sur l’Afrique du Sud dimanche suffirait à faire passer le pays de Galles.