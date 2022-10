Coupe du monde de rugby : le Pays de Galles effectue quatre changements pour le quart de finale contre la Nouvelle-Zélande | Actualités du rugby à XV

Le Pays de Galles célèbre après que Keira Bevan a lancé le penalty gagnant contre l’Écosse en phase de groupes

Keira Bevan et Lowri Norkett débuteront tous les deux alors que le Pays de Galles effectuera quatre changements pour son affrontement en quart de finale de la Coupe du monde de rugby avec la Nouvelle-Zélande samedi.

L’entraîneur-chef Ioan Cunningham débutera avec Bevan au demi de mêlée et Norkett à l’aile droite tandis que Jasmine Joyce débutera à l’arrière.

Donna Rose, de retour de suspension, et Carys Phillips reprennent leurs places au premier rang. Hannah Jones reste également capitaine.

“C’est une semaine extrêmement excitante pour nous tous, les filles ont très bien réussi à en arriver là et nous devrions tous en être fiers”, a déclaré Cunningham au site officiel du Pays de Galles. “Nous avons une tâche difficile samedi face aux Black Ferns à domicile. Ils sont en bonne forme, marquent beaucoup de points et jouent bien.

“Cependant, nous n’avons rien à perdre, nous avons l’intention de sortir et de tout laisser sur le terrain.

“Nous avons eu une certaine domination sur coups de pied arrêtés dans notre match de poule contre eux, mais nous avons également créé pas mal d’occasions, dont beaucoup que nous n’avons pas converties.”

La troisième ligne du Pays de Galles, Kate Williams, a décrit sa convocation dans l'équipe de la Coupe du monde de rugby du Pays de Galles en remplacement de la troisième ligne blessée Alisha Butchers comme un honneur.

La Nouvelle-Zélande était vainqueur 56-12 lorsque les équipes se sont rencontrées lors de la phase de poule de la compétition, les Black Ferns progressant en tant que têtes de série tandis que le Pays de Galles avançait en tant que huitième tête de série n’ayant enregistré qu’une seule victoire.

“La Nouvelle-Zélande a de bons athlètes à travers le parc, ils gardent le ballon en main, nous avons donc sélectionné un arrière trois qui peut couvrir beaucoup de terrain et maintenir un haut niveau de physique avec Jaz à l’arrière et Lisa et Lowri sur les ailes”, a ajouté Cunningham.

“Keira a eu un impact positif en sortant du banc et mérite donc de commencer en demi de mêlée tandis que Ffion a un rôle différent cette semaine. L’attitude de Lleucu a été excellente et elle mérite d’avoir une chance. Elle a aussi un bon jeu de passes.

“C’est bien de voir Gwenllian Pyrs lors de la 23e journée également avoir retrouvé la forme et la forme à temps pour le quart de finale.

“Nous jouerons devant une immense foule locale et nous devrons nous nourrir de l’atmosphère. Jouer deux fois contre la Nouvelle-Zélande dans une Coupe du monde est à 100% l’expérience que vous voulez grandir en équipe – cela ne fera qu’augmenter nos normes à court terme mais aussi à plus long terme.”

Les favoris néo-zélandais auront à nouveau Stacey Fluhler, Ruby Tui et Portia Woodman à leur disposition dans la formation de départ, tandis que le co-capitaine Kennedy Simon revient de blessure pour figurer sur le banc.

Équipe du Pays de Galles: 15 Jasmine Joyce, 14 Lowri Norkett, 13 Carys Williams-Morris, 12 Hannah Jones (c), 11 Lisa Neumann, 10 Elinor Snowsill ; 9 Keira Bevan, 1 Cara Hope, 2 Carys Phillips, 3 Donna Rose, 4 Natalia John, 5 Gwen Crabb, 6 Bethan Lewis, 7 Alex Callender, 8 Sioned Harries.

Remplaçants: 16 Kelsey Jones, 17 Gwenllian Pyrs, 18 Sisilia Tuipulotu, 19 Georgia Evans, 20 Siwan Lillicrap, 21 Ffion Lewis, 22 Lleucu George, 23 Megan Webb.