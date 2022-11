Coupe du monde de rugby : l’Angleterre prête à s’attaquer à une « énorme » finale contre ses rivaux néo-zélandais à Auckland | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef du rugby féminin d’Angleterre, Simon Middleton, a déclaré que l’équipe ne tiendrait «rien pour acquis» alors qu’elle se prépare à affronter la Nouvelle-Zélande lors de la finale de la Coupe du monde samedi.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Simon Middleton, insiste sur le fait que son équipe des Red Roses peut être fière de sa performance en Coupe du monde de rugby, indépendamment de ce qui se passera lors de la “énorme” finale de samedi contre les hôtes néo-zélandais.

Les Red Roses cherchent à prolonger leur séquence de victoires record du monde de 30 tests – remontant à 2019 – et à être couronnés champions du monde pour la troisième fois avec une victoire devant une foule record à Eden Park.

L’Angleterre a été battue par les Black Ferns lors des quatre rencontres précédentes de la finale de la Coupe du monde, plus récemment lors d’un match avec des scores élevés en 2017, bien que Middleton pense avoir vu son équipe s’améliorer au cours du tournoi de cette année.

Charlie Hayter, responsable de la performance du rugby féminin et du rugby à VII de la RFU, est confiant quant aux chances de l'Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde de samedi contre la Nouvelle-Zélande.

“Eh bien, c’est énorme, n’est-ce pas ?” Middleton a déclaré avant la finale. “C’est tout. Mais nous avons dit quand nous sommes venus ici, nous voulions laisser à ce pays une meilleure équipe que celle à laquelle nous sommes arrivés, une meilleure équipe que celle à laquelle nous sommes arrivés. Et nous le ferons, quoi qu’il arrive demain.

“C’est une énorme source d’encouragement pour nous et nous en sommes vraiment fiers. Oui, évidemment, nous voulons gagner demain et vous savez, ce serait la cerise sur le gâteau.

“Nous allons sortir, nous ferons de notre mieux et nous verrons où cela nous mènera.”

L’Angleterre se dirige vers la finale en tant que favorite pour remporter la Coupe du monde pour la première fois depuis 2014, malgré son record passé contre la Nouvelle-Zélande en finale, avec Emily Scarratt désireuse de venger les déceptions passées contre les Black Ferns.

“Nous nous sentons définitivement préparés”, a déclaré Scarratt. “Nous regarderons en arrière et nous ne pourrons pas avoir de regrets car nous avons fait tout ce que nous pouvions avoir et le résultat sera ce qu’il est.

Les Anglaises Emily Scarratt et Ellie Kildunne attendent avec impatience une "bataille historique" samedi alors qu'elles se préparent à affronter la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde de rugby féminin.

“Je pense que pour nous, il s’agissait toujours de se qualifier pour la finale et de voir ensuite à qui nous étions confrontés. Évidemment, les Black Ferns, il y a une longue rivalité là-bas. Évidemment, ils ont eu un succès incroyable lors des Coupes du monde passées. .

“J’ai participé à deux finales de Coupe du monde où nous avons perdu contre eux. Je mentirais donc si je disais que je ne voulais évidemment pas faire remonter un peu l’équipe sur le ratio en termes de ce.”

L'ancien international anglais Will Greenwood se dit "pleinement confiant" que l'Angleterre battra la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde de rugby féminin.

L’Angleterre a dominé la poule C après avoir battu les Fidji et l’Afrique du Sud de part et d’autre d’une victoire âprement disputée contre la France, qui a été battue par la Nouvelle-Zélande en demi-finale, avant que les victoires contre l’Australie et le Canada n’assurent aux Red Roses une sixième apparition consécutive dans un monde. Finale de coupe.

“Ce ne sont pas seulement les sept dernières semaines ici ou les quatre derniers mois au camp, cela fait cinq ans que nous nous préparons, que nous nous préparons”, a déclaré l’ailier Ellie Kildunne. “Il est enfin temps. Donc, si quoi que ce soit, je suis juste prêt et je suis excité.”

Suivez la finale de la Coupe du monde sur notre blog en direct dédié sur SkySports.com et l’application Sky Sports le samedi matin, avec un coup d’envoi à 6h30 (GMT) à Eden Park.