Coupe du monde de rugby : l’Angleterre inspirée par la « fusée » verbale de Kevin Sinfield alors qu’elle commence le tournoi avec une victoire | Actualités du rugby à XV

Freddie Steward dit que les paroles fortes de Kevin Sinfield ont inspiré l’Angleterre lors de sa victoire en Coupe du monde contre l’Argentine

Freddie Steward affirme que la victoire héroïque de l’Angleterre contre l’Argentine lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde a été inspirée par une « fusée » verbale de l’entraîneur de la défense Kevin Sinfield après la récente défaite humiliante contre les Fidji.

Les hommes de Steve Borthwick ont ​​subi leur toute première défaite contre les Fidji fin août, s’inclinant 30-22 dans ce qui était sans doute le plus bas reflux de l’équipe, mais ils ont rebondi quinze jours plus tard pour vaincre l’Argentine 27-10 alors qu’ils avaient joué pratiquement tout le match avec 14 hommes. suite au premier carton rouge de Tom Curry.

Curry fait face à une audience disciplinaire à Paris mardi, le flanker devrait connaître la durée de son interdiction pour un défi qui a conduit à un affrontement avec l’arrière des Pumas Juan Cruz Mallia.

L’arrière Steward a déclaré : « Nous avons eu une petite fusée après ça [Fiji] jeu.

Tom Curry assistera mardi à une audience disciplinaire suite à son carton rouge lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de l'Angleterre contre l'Argentine.

« Sinfield est un gars que tu ne veux pas laisser tomber »

« Il n’y a eu aucune plainte à ce sujet, cela devait se produire. Nous avons procédé à un examen très approfondi, ce dont nous avions besoin, et nous en avons récolté les fruits contre l’Argentine. Il était nécessaire que cela se produise.

« C’est ce qui fait de Kev un si bon entraîneur de la défense – il est tellement inspirant. Il nous motive tellement et c’est le genre de gars que vous ne voulez pas laisser tomber. Cela témoigne de sa personnalité. Quand vous y allez, une partie c’est que tu le fais pour lui.

« Vous ne voulez pas voir un gars comme celui-là, qui met tout son cœur et son âme en nous dans son travail avec sa défense, se sentir déçu.

« Kev adore se couvrir mutuellement. C’est son gros truc. Il veut une unité défensive qui va travailler incroyablement dur les uns pour les autres et, quand les choses tournent mal, se couvrir les uns les autres.

« Inévitablement, vous pouvez être un aussi bon défenseur que vous le souhaitez en tant qu’arrière latéral, mais il y aura des moments où cela ne se passera pas comme prévu et c’est là que vous serez testé. C’est sa philosophie principale. »

Sinfield dit que la victoire de l’Angleterre contre l’Argentine n’était « que le début »

Sinfield : Les fans auraient adoré notre combat et notre esprit

Sinfield affirme que l’Angleterre doit s’appuyer sur une démonstration résolue avant son deuxième match de Coupe du monde contre le Japon à Nice dimanche.

« Ce n’est qu’un début. Nous avons vu beaucoup de choses à l’entraînement contre l’Argentine, ce qui est réjouissant, mais je pense qu’il y a encore tellement de choses dans cette équipe – tellement d’amélioration, tellement de croissance », a déclaré Sinfield.

« Remporter la victoire, compte tenu du bruit qui nous entoure et de la façon dont le groupe a vraiment fait le tour des wagons – métaphoriquement – c’est vraiment agréable.

« Nous avons vu un combat, un esprit et une attitude que les gens qui nous soutiennent ici et sur le terrain auraient aimé voir, et pour nous en tant qu’entraîneurs, c’est particulièrement agréable, (mais) nous savons que nous devons être meilleurs.

« Une partie de notre défi en tant qu’entraîneurs et une partie du défi du groupe de joueurs est de s’assurer que ce n’est pas une anomalie, c’est bien le début. »