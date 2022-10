Coupe du monde de rugby: l’Angleterre fait preuve de variété dans des conditions épouvantables pour atteindre les demi-finales, plus la principale motivation de Marlie Packer | Actualités du rugby à XV

Emily Scarratt a essoré ses chaussettes à la mi-temps tant le poids de l’eau était dû aux conditions météorologiques épouvantables

C’est la variation du jeu de l’Angleterre lors de sa victoire en quart de finale de la Coupe du monde contre l’Australie qui s’est démarquée dans les conditions atroces à Auckland.

Il y a eu des critiques de leur approche et de leur dépendance excessive à une seule stratégie tout au long du tournoi – moi y compris – et j’ai donc été vraiment ravi de voir plus de variété dans leur alignement de conduite contre les Wallaroos. Sarah Hunter a marqué l’essai d’ouverture qui convenait à sa grande occasion et a donné une masterclass sur le contrôle et le sang-froid à la base de la mêlée.

Juste pour illustrer le défi de la météo, il y avait une pluie presque constante et par conséquent une énorme quantité d’eau de surface sur le terrain, quand j’ai rattrapé Emily Scarratt après le match, elle a partagé qu’elle devait « essorer » ses chaussettes à moitié -temps!

Jouer lorsque vous êtes trempé et que le ballon est constamment mouillé est un énorme défi, vous vous sentez tellement plus lourd en vous déplaçant sur le terrain et cela met beaucoup de pression sur les compétences de manipulation. Cette quantité de pluie peut également agir comme un véritable «niveleur» des équipes et vous auriez pu le comprendre si l’Angleterre s’en tenait simplement à ce plan A pour garder le ballon très serré. Au lieu de cela, j’ai été vraiment impressionné par la façon dont ils ont remporté leur victoire 41-5 pour organiser une demi-finale avec le Canada.

Qu’est-ce qui pousse Marlie Packer à réussir ?

Marlie Packer, Hunter et Alex Matthews ont été absolument phénoménaux contre l’Australie. Les adversaires de l’Angleterre auraient trouvé que dès qu’ils arrêtaient l’un d’eux, il y en avait un autre puis un autre à affronter.

Pour Marlie, il n’y a qu’une seule vitesse et c’est la vitesse supérieure. Même après 77 minutes de match, elle criait toujours et poussait tout le monde. Le travail de l’Angleterre était fait à ce moment-là et elle avait déjà contribué trois des sept essais du peloton, mais elle est vraiment implacable à son meilleur et je suis sûr que l’Australie en aura ressenti toute la force dimanche.

La maternité a changé Marlie, comme bien sûr pour moi et pour beaucoup de gens, j’en suis sûr. En tant que seule maman de l’équipe d’Angleterre actuelle, il est très important pour elle qu’elle rende Oliver, qui a eu deux ans le mois dernier, fier et une grande partie de sa motivation sera de ramener cette médaille à la maison pour lui.

Nous savons que les enfants peuvent changer votre point de vue sur ce qui est le plus important et j’ai vraiment ressenti ce changement dans ma façon de voir le rugby lorsque j’ai eu mon premier enfant. Le jeu qui avait été toute ma vie n’était tout simplement plus mon objectif unique ou le plus important, et je sais que c’est la même chose pour Marlie.

Ne pas avoir son fils avec elle en Nouvelle-Zélande sera difficile, à huit semaines, le tournoi est long pour être loin de la famille, sans parler des petits enfants qui grandissent et changent chaque jour. Je sais qu’elle a une taie d’oreiller avec une photo d’elle et d’Oliver et qu’elle a écrit un journal qu’il pourra lire quand il sera plus grand.

Nous sommes peut-être maintenant dans la partie commerciale de la compétition, mais il est toujours important pour les filles et le groupe de passer du temps avec n’importe quelle famille qui se trouve en Nouvelle-Zélande et de profiter des victoires. L’Angleterre a eu une célébration légère après le match avec ses amis et sa famille, mais c’était principalement pour marquer la 138e apparition de Hunter.

Tatyana Heard saisit son moment

Zoe Harrison a été très bonne contre l’Australie, ses coups de pied tactiques (en particulier son jeu court) ont montré sa maturité croissante à 10 ans. Tatyana Heard, quant à elle, a été extrêmement impressionnante dans la façon dont elle a saisi son opportunité, mais cela ne m’a pas du tout surpris.

Ayant joué à ses côtés, je sais de quoi elle est capable, elle porte très bien, est bonne défensivement et a été phénoménale face à l’Afrique du Sud.

Il sera intéressant de voir si Simon Middleton choisit de l’inclure dans son équipe de départ contre le Canada en demi-finale, mais une grande partie de cette décision reposera sur le plan de match qu’il adoptera – Tatyana n’aurait pas pu faire plus pour revendiquer sa place. sur cette chemise 12.

Middleton pourrait choisir de ramener Helen Rowland à 12, ce qui permettrait à l’Angleterre de distribuer et d’utiliser pleinement Lydia Thompson et Abby Dow. Alternativement, l’Angleterre pourrait associer Emily Scarratt à Tatyana Heard qui offre une combinaison plus physique et directe.

La perspective d’affronter le Canada

L'Anglaise Rachael Burford a été impressionnée par la victoire de l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde contre l'Australie et soutient les Red Roses pour atteindre la finale

Je ne crois pas que les Red Roses ne s’inquiéteront pas trop d’affronter le Canada. Ils n’ont rien montré de leur victoire contre les États-Unis en quart de finale que nous ne sachions déjà à leur sujet. Que sait-on alors ? Nous savons que leur meute a été très dominante. Nous savons que Sophie de Goede a été l’une des joueuses les plus remarquables de l’équipe canadienne – sinon du tournoi – nous savons qu’elle peut marquer des buts.

L’Angleterre devrait être assez à l’aise et confiante, mais c’est une demi-finale et tout peut arriver. Je connais aussi assez bien les Red Roses pour savoir qu’elles se prépareront toujours de manière incroyablement professionnelle et ne négligeront aucun effort. Après les jours de repos nécessaires, ils se prépareront minutieusement pour comprendre comment ils peuvent exploiter le Canada et, espérons-le, remporter cette prochaine victoire très importante pour les garder sur la bonne voie pour la gloire de la Coupe du monde.