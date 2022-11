Coupe du monde de rugby: l’Angleterre «éventrée» après sa défaite mais refuse de blâmer le carton rouge de Lydia Thompson pour la défaite | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancienne internationale anglaise Vicky Fleetwood a déclaré que l’Angleterre aurait “absolument” remporté la finale de la Coupe du monde de rugby si Lydia Thompson n’avait pas reçu de carton rouge.

L’ancienne internationale anglaise Vicky Fleetwood a déclaré que l’Angleterre aurait “absolument” remporté la finale de la Coupe du monde de rugby si Lydia Thompson n’avait pas reçu de carton rouge.

La capitaine anglaise Sarah Hunter pense que les Red Roses peuvent être fières de leur performance en Coupe du monde et insiste sur le fait que le carton rouge de Lydia Thompson ne peut pas être uniquement blâmé pour leur défaite “cruelle” face à la Nouvelle-Zélande en finale.

Les Red Roses ont vu leur séquence de 30 victoires consécutives se terminer par une compétition épique contre les hôtes du tournoi et les champions en titre, alors qu’ils ont été battus 34-31 devant une foule à guichets fermés à Eden Park.

L’Angleterre a passé plus d’une heure avec 14 joueurs après l’expulsion de Thompson pour un tacle imprudent, bien que l’équipe de Simon Middleton ait mené pendant de longues périodes avant d’être battue par les Black Ferns lors d’une finale de Coupe du monde pour la cinquième fois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003, Will Greenwood, a déclaré que la Coupe du monde de rugby « a transcendé un match de 80 minutes » et pense que les Red Roses vendront Twickenham dans les prochaines années. Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003, Will Greenwood, a déclaré que la Coupe du monde de rugby « a transcendé un match de 80 minutes » et pense que les Red Roses vendront Twickenham dans les prochaines années.

“Je suis dégoûté”, a déclaré Hunter. “Je suis tellement fier de l’équipe, nous nous sommes battus. Nous avons été dos au mur pendant 60 minutes mais nous n’avons jamais abandonné.

“Un résultat ne définit pas l’équipe que nous sommes, les gens que nous sommes. J’espère que nous avons inspiré la prochaine génération à la maison et nous nous sommes donné de quoi être fiers.

“Le sport est cruel. Félicitations à la Nouvelle-Zélande, ils ont trouvé un moyen et ils rentrent chez eux en tant que champions mérités. Nous n’avons rien négligé, nous avons tout laissé sur le terrain. Nous souffrons.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La gagnante de la Coupe du monde de rugby 1994, Giselle Mather, a déclaré que les Red Roses “avaient tout donné pour la cause” lors de leur défaite en finale de la Coupe du monde de rugby. La gagnante de la Coupe du monde de rugby 1994, Giselle Mather, a déclaré que les Red Roses “avaient tout donné pour la cause” lors de leur défaite en finale de la Coupe du monde de rugby.

Quel a été l’impact du carton rouge sur l’Angleterre ?

L’Angleterre a pris un départ de rêve et avait une avance de 14-0 après les premiers essais d’Ellie Kildunne et d’Amy Cokayne, seulement pour que la Nouvelle-Zélande revienne dans le match à la 18e minute avec le renvoi de Thompson.

“Ce [the red card] n’a pas aidé”, a admis Middleton. “Cela a définitivement affecté la façon dont le match a été joué. Vous regardez les points qu’ils ont marqués immédiatement sur le côté – c’est difficile à défendre. Nous avons dû nous adapter mais quand vous avez 14 ans et que vous couvrez un domaine, cela vous affaiblit dans un autre.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Les bonnes équipes vous découvrent et elles nous découvrent un peu, donc cela a rendu un match difficile beaucoup plus difficile, mais nous l’avons réduit au dernier jeu et le match était en équilibre lorsque le sifflet était parti.

“Vous ne pouvez pas exagérer à quel point je suis fier et le reste du personnel des joueurs et à quel point ils devraient être fiers d’eux-mêmes. Se rapprocher d’aussi près, avec tant de défis qui se sont déroulés tout au long du match, était immense et cela montre ce que l’équipe est tout au sujet. “

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancienne internationale anglaise Vicky Fleetwood a déclaré que les joueurs anglais auraient le cœur brisé par leur défaite en finale de la Coupe du monde. L’ancienne internationale anglaise Vicky Fleetwood a déclaré que les joueurs anglais auraient le cœur brisé par leur défaite en finale de la Coupe du monde.

Les Red Roses se sont battues vaillamment et ont conservé un léger avantage de deux points jusqu’à ce qu’Ayesha Leti-I’iga marque l’essai gagnant à neuf minutes de la fin, Hunter catégorique sur le fait que Thompson a le soutien total de ses coéquipières anglaises.

“Lydia souffre, c’est une personne formidable, une excellente joueuse et dans des moments comme celui-ci, nous devons la contourner”, a déclaré Hunter. “Il y a une chose sûre – et ce n’est pas la raison pour laquelle nous avons perdu le match.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Nous sommes une équipe qui ne fait qu’un et nous ne pointerons aucun doigt ni n’identifierons une seule personne sur le résultat final. Nous l’avons récupérée, nous nous occuperons d’elle, nous mettrons un bras autour d’elle et assurez-vous qu’elle va bien.

“Dans les matchs, les gens sont expulsés et les équipes gagnent toujours. Je ne pense pas que cela définisse nécessairement le résultat. Cela rend les choses plus difficiles, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle nous n’étions pas au bout du résultat que nous voulions ce soir .”

Points positifs à prendre pour Red Roses ?

Middleton a déclaré lors de la préparation de la Coupe du monde que rien de moins qu’une victoire pour l’Angleterre serait une déception, mais l’entraîneur-chef a déclaré par la suite qu’il avait vu des progrès de son côté pendant le tournoi.

L’Angleterre a raté de peu la victoire en Coupe du monde en Nouvelle-Zélande

“C’est le sentiment écrasant, à quel point je suis fier et nous sommes fiers des joueurs”, a déclaré Middleton. “Ils ont absolument tout donné. Pas seulement ce soir mais pendant 50, 51 jours. Ils n’ont donné que leur meilleur chaque jour.”

“Par rapport à nos objectifs, c’est [disappointing not to win]. Parlez à l’un des joueurs et ils diront exactement la même chose. Mais nous avons gagné sur des fronts massifs.

“Nous voulions quitter ces rivages avec une meilleure équipe que celle que nous avions. Nous avons fait à 100%. Nous avons perdu ce soir mais avons gagné massivement au cours des 51 derniers jours.”