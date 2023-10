Ce sont les grands outsiders avant le match de ce soir à Paris, mais les joueurs de rugby anglais se sont habitués à être radiés ces derniers temps.

Leur forme avant le tournoi de France était lamentable, et pourtant ils sont la seule équipe invaincue en demi-finale.

Maintenant, ils font face à un Afrique du Sud équipe qui s’est avérée être leur ennemi juré lors de plusieurs autres Coupes du monde.

Image:

Heureux supporters anglais lors du match de groupe contre le Japon





La perspective d’essayer de battre l’Afrique du Sud et de remporter une nouvelle chance de gloire – leur cinquième finale – donnera aux supporters anglais des souvenirs longs et courts, des cauchemars.

Les Springboks ont mis fin aux chances de l’Angleterre lors de deux finales de Coupe du monde – en 2007 et 2019 – ainsi que d’un quart de finale et d’un match de groupe.

Ils sont les champions du monde en titre, l’équipe numéro un au monde, et ils viennent d’éliminer leur très convoité pays d’origine dans un quart de finale épique, tandis que l’Angleterre se battait contre les Fidji, classées 10e.

Image:

L’entraîneur-chef de l’Angleterre Steve Borthwick avant le quart de finale contre les Fidji





Le seul succès de l’Angleterre contre eux dans le plus grand tournoi de ce sport est survenu lors d’un match de poule en 2003, lorsque les futurs vainqueurs de Sir Clive Woodward ont triomphé 25-6 à Perth.

Mais c’est sur le match de 2019 que beaucoup se concentreront ce week-end, notamment parce qu’un total de 28 joueurs des deux équipes sont des survivants de ce match de Yokohama, remporté 32-12 par les Africains.

Dans ce match, une Angleterre bien plus forte, plus talentueuse et en forme que le groupe actuel, a été dominée par les Springboks, dont la domination vers l’avant a provoqué le chaos lors de la mêlée et de l’alignement.

Quatre ans plus tard, la force de l’Afrique du Sud réside à nouveau dans le peloton et, cette année, dans l’utilisation tactique de son banc, surnommé « Bomb Squad ».

Leur victoire palpitante 29-28 en quart de finale contre la France a montré que leurs ailes étaient à la hauteur de n’importe quelle équipe.

Image:

Jonny Wilkinson (au centre), en Angleterre, abattu après avoir été battu par l’Afrique du Sud lors de la finale de la Coupe du monde de rugby 2007





Le capitaine anglais Owen Farrell, l’un de ceux qui ont participé à la défaite de Yokohama, a déclaré simplement : « c’était il y a longtemps ».

Nous nous sommes affrontés plusieurs fois depuis et nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire avant samedi », a-t-il déclaré.

« Cela ressemble à un nouveau défi… une nouvelle opportunité. En quatre ans, il se passe beaucoup de choses dans le rugby, il se passe beaucoup de choses en une semaine ici. Nous avons l’impression que nous avons évidemment changé en tant qu’équipe. J’imagine que l’Afrique du Sud a l’impression qu’elle est » J’ai également changé en quatre ans.

En savoir plus:

L’Angleterre qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde de rugby

Le Pays de Galles « vidé » de la Coupe du monde de rugby

L’entraîneur anglais Steve Borthwick est une figure de division pour certains, favorisant une mentalité de siège sportif classique lorsqu’il est en France, défiant les critiques sur le style parfois peu inspirant de son équipe.

Borthwick a déclaré qu’il avait entendu dire que « des dizaines de milliers de personnes traversaient [from England] » pour le match et a parlé d’un » sentiment particulier » dans la capitale française avant le match.

Il a déclaré qu’il espérait que son équipe « réaliserait une performance dont tous ses supporters seraient fiers ».

Image:

Nouvelle défaite de l’Afrique du Sud contre l’Angleterre – en finale de la Coupe du monde de rugby 2019





Cela pourrait être un défi de taille car, même s’il a loué leur contribution au succès de l’Angleterre jusqu’à présent, d’autres ne sont pas sûrs que les fans aient été impressionnés par son travail depuis qu’il a remplacé Eddie Jones en décembre.

Contre l’Argentine, lors du match d’ouverture du tournoi, la victoire à 14 a suscité un soutien bruyant, mais il y avait également 6 000 sièges vides pour la victoire en quart de finale contre les Fidji.

Le dernier match de l’Angleterre avant de se rendre en France était une toute première défaite contre les Islanders, dans le cadre d’une série de cinq défaites en six matchs avant le tournoi.

Pour ce match, le premier rang de Twickenham est resté fermé en raison de la lenteur des ventes de billets.

Image:

Manu Tuilagi marque le premier essai de l’Angleterre contre les Fidji. Photo : AP





Borthwick a identifié le fait de reconnecter son équipe avec des supporters, qui en avaient assez de l’approche d’Eddie Jones, comme l’une de ses premières tâches majeures une fois nommé.

Quelle que soit la vérité, une chose est sûre : quiconque porte du rouge et du blanc sera ravi si son équipe prend sa revanche sur des années de souffrance et sort victorieuse au Stade de France.