Coupe du monde de rugby: l’Angleterre a un avantage mental sur la France, mais on ne sait jamais à quelle version de la France elle sera confrontée | Actualités du rugby à XV

L’Angleterre a un bon bilan récent contre la France, remportant ses 10 derniers matches, mais certains de ces matches ont été très serrés et, à un moment donné, vous devez penser que la France gagnera un match. Pour les fans de l’Angleterre, l’espoir est qu’ils ne feront pas la percée lors du grand affrontement de la Coupe du monde de ce samedi.

Marlie Packer revient dans l’équipe et la forme qu’elle a eue pour l’Angleterre au cours des six derniers mois a été incroyable. Ce n’est pas seulement sa capacité de rugby, ce sont ses qualités de leadership – l’avantage concurrentiel qu’elle apporte qui inspire ses coéquipiers et intimide l’adversaire.

L’équipe française est constamment incohérente, on ne sait jamais quand elle pourrait réaliser une performance caractérisée par la précision, l’intensité et l’exécution précise des coups de pied arrêtés, donc quelqu’un comme Marlie sera vraiment important pour s’assurer qu’ils ne sont pas autorisés à entrer dans le swing. de leurs propres processus.

L’Angleterre a certainement gagné l’avantage mental grâce à cette série de coups répétés contre la France et si vous regardez certaines des façons dont ils ont enregistré ces victoires, vous pouvez également imaginer l’impact négatif que cela a pu avoir sur l’état d’esprit français, créant potentiellement une ” limitation conviction’ que l’Angleterre est imbattable.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Je repense à novembre 2020, lorsque Emily Scarratt a lancé un penalty dans les derniers instants alors que l’Angleterre se remettait de 15-5 et 23-22 derrière pour gagner 25-23 à Twickenham. Ou un an avant cela, lorsque Lydia Thompson a marqué tard dans le coin alors que l’Angleterre revenait pour battre la France 17-15 à Sandy Park.

Dans les deux cas, la France avait la possession, aurait dû tenir pour la victoire et aurait sans doute été écrasée par la défaite. Vous ne pouvez pas exclure de voir une équipe française qui se présente et dirige l’Angleterre de près, mais il sera intéressant de voir si elle peut produire ce défi et si elle a le résultat en vue – si elle peut gérer le jeu suffisamment bien pour s’assurer la victoire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sarah Hunter dit qu’il est “incroyable” de parler dans les mêmes termes que l’ancien accessoire Rocky Clark. Hunter rejoindra Clark avec 137 sélections ce week-end contre la France mais insiste sur le fait que l’accent est mis sur l’équipe plutôt que sur les records personnels Sarah Hunter dit qu’il est “incroyable” de parler dans les mêmes termes que l’ancien accessoire Rocky Clark. Hunter rejoindra Clark avec 137 sélections ce week-end contre la France mais insiste sur le fait que l’accent est mis sur l’équipe plutôt que sur les records personnels

Ces derniers temps, les choses ne se sont pas tout à fait gélifiées pour la France, ils ont beaucoup de joueurs formidables mais ils n’ont pas encore trouvé le style qui distingue ce groupe. En ce qui concerne leur pedigree en Coupe du monde, ils ont atteint les demi-finales dans sept éditions sur huit, mais ont toujours échoué.

Lors de leur première victoire contre l’Afrique du Sud le week-end dernier, il y a eu de très beaux moments, en particulier dans les 15/20 dernières minutes de jeu. Je pense que Caroline Drouin a été brillante comme ouvreuse et n’a pas eu de chance de ne pas être nommée joueuse du match. Nous savons que la France est capable d’être une très bonne équipe, c’est juste qu’elle fait trop d’erreurs dans les moments clés et l’Angleterre cherchera à capitaliser sur ces erreurs.

Quand je repense aux matchs que j’ai disputés contre eux en France, c’était de loin mes rencontres préférées. Les foules se sont considérablement améliorées ici maintenant, mais pendant des années, la France a été l’endroit le plus atmosphérique pour jouer. Historiquement, la France n’a pas bien voyagé, mais peut-être qu’avec une nouvelle structure d’entraîneurs en place, et affronter l’Angleterre sur un terrain neutre leur conviendra. Samedi est sûr d’être le test de cela.

Ce sur quoi l’Angleterre aura travaillé cette semaine

L’Angleterre verra ses débuts ce week-end et ce qu’elle ne veut pas faire, c’est laisser la France entrer dans le jeu car nous savons que c’est une équipe qui se nourrit de confiance. L’Angleterre ne veut certainement pas permettre à quelqu’un comme Laure Sansus d’obtenir quelques essais précoces, ils doivent affirmer leur domination dès le début et dicter les conditions dans lesquelles ils veulent que le match se déroule. Il ne fait aucun doute qu’ils ont passé beaucoup de temps à se concentrer sur l’exécution de leur coup de pied arrêté, car cela peut être un tel atout pour eux dans la création de cette autorité.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Simon Middleton, affirme que Sarah Hunter est une professionnelle modèle alors que le numéro huit se prépare à remporter sa 137e sélection pour les Red Roses, égalant le légendaire Rocky Clark L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Simon Middleton, affirme que Sarah Hunter est une professionnelle modèle alors que le numéro huit se prépare à remporter sa 137e sélection pour les Red Roses, égalant le légendaire Rocky Clark

Enfin, je suis sûr que les entraîneurs voudront améliorer la vitesse de ruck de l’Angleterre pour samedi. Contre les Fidji le week-end dernier, l’Angleterre n’a pas opéré avec le ballon rapide auquel elle était habituée, et cela a étouffé son attaque. Leanne Infante a passé beaucoup de temps à creuser contre les Fidji et a permis aux défenses de se mettre en place, mais la défense à laquelle l’Angleterre sera confrontée ce week-end sera d’un autre niveau et ils doivent s’améliorer dans ce domaine.

Deuxième place en jeu dans la poule A

Le Pays de Galles sera plein de confiance après sa dernière victoire contre l’Écosse, mais la Nouvelle-Zélande sera un tout autre défi pour eux. Peut-être croiront-ils avec optimisme qu’ils peuvent les remettre, mais de manière réaliste, les hôtes seront toujours les grands favoris de ce jeu avec des joueurs de classe mondiale et une foule locale également. En pratique, si le Pays de Galles peut garder le score petit, cela garantit qu’il a une chance de sortir du groupe même s’il perd son prochain match contre l’Australie.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

L’Ecosse verra son match contre l’Australie comme sa dernière chance de sortir de la poule A. Bien qu’ils n’aient pas remporté le résultat dimanche, je pense vraiment que l’Ecosse a un bon groupe de joueurs, une bonne éthique d’équipe et le potentiel pour assembler de meilleures performances. L’Australie cherchera à obtenir une lourde victoire sur ses adversaires après s’être essoufflée contre les Black Ferns dans les dernières étapes de leur match d’ouverture.

La Nouvelle-Zélande sera en tête de la poule, mais cette course pour la deuxième et la troisième place est vraiment intéressante et pour moi, la poule A est la plus intrigante des trois groupes.