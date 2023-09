Coupe du monde de rugby : l’Anglais Dan Cole prêt à affronter la mêlée argentine | Marcus Smith une option à l’arrière | Actualités du rugby à XV

Dan Cole est prêt à relever le défi de la mêlée argentine lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby en Angleterre.

Dan Cole insiste sur le fait que la mêlée argentine reste une menace importante pour les espoirs de l’Angleterre de faire un début triomphal dans sa campagne pour la Coupe du Monde de Rugby.

Deux équipes fières de leur domination vers l’avant s’affrontent samedi lors du match le plus prestigieux de la poule D à Marseille, les vainqueurs plaçant un pied dans les quarts de finale.

La dernière grande mêlée de l’Argentine remonte à 2015, lorsque les redoutés piliers Marcos Ayerza et Ramiro Herrera les ont aidés à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

Cependant, le pilier anglais Cole insiste sur le fait qu’ils constituent toujours une formidable unité de coup de pied arrêté, en particulier avec son coéquipier des Leicester Tigers, Julian Montoya, présent au premier rang.

« C’est une force », a déclaré Cole. « Vous regardez leur équipe dans le Rugby Championship, ils sont dangereux. Si vous avez une mêlée où vous n’êtes pas pleinement concentré, ils vous feront des dégâts et resteront coincés contre vous.

« C’est une équipe dangereuse et elle a développé son jeu dans d’autres domaines. Nous savons ce qui nous attend.

« Ils adorent la compétition physique. Vous parlez à certains de leurs cinq premiers – Tomas Lavanini lorsqu’il était à Leicester et Montoya – et ils savourent la partie physique du match.

Julian Montoya, coéquipier de Dan Cole à Leicester, fait partie de la formidable première ligne argentine.

« Marcos Ayerza pourrait parler pendant des jours de la mêlée, tant de l’aspect physique que mental. C’est la tradition de leur jeu, nous respectons cela et nous avons hâte de les affronter parce que c’est le jeu. »

Cole sera probablement en première ligne de la résistance face à l’assaut avancé de l’Argentine au Stade Vélodrome alors qu’il se prépare à participer à sa quatrième Coupe du Monde.

La carrière de Test du joueur de 36 ans semblait terminée jusqu’à ce que l’arrivée de son ancien patron de Leicester, Steve Borthwick, en tant qu’entraîneur-chef, lui offre un chemin de retour, et il a fait sa première apparition depuis la finale de 2019 lors des récents Six Nations.

La mêlée anglaise a été battue par l’Afrique du Sud lors de la finale de la Coupe du monde à Yokohama il y a quatre ans et Cole semble en avoir payé le prix.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancienne internationale anglaise et vainqueur de la Coupe du monde Maggie Alphonsi estime que nous n’avons pas vu le meilleur de l’Angleterre sous la direction de l’entraîneur-chef Steve Borthwick, mais prédit une Coupe du monde difficile en France. L’ancienne internationale anglaise et vainqueur de la Coupe du monde Maggie Alphonsi estime que nous n’avons pas vu le meilleur de l’Angleterre sous la direction de l’entraîneur-chef Steve Borthwick, mais prédit une Coupe du monde difficile en France.

« Je ne pensais pas que cela arriverait, mais maintenant je suis là et je suis très heureux et reconnaissant d’en faire partie », a déclaré Cole.

« C’était une surprise de recevoir l’appel de Steve parce que je n’avais pas joué pour l’Angleterre depuis trois ans. J’avais travaillé avec lui à Leicester mais il n’a rien révélé.

« Après 2019 et ce qui s’est passé lors de la finale, je ne dirais pas qu’il aurait été facile de tout boucler, mais il aurait été facile de simplement dériver. »

Borthwick nomme son XV de départ jeudi après-midi, avec Will Stuart ou Kyle Sinckler prêts à rejoindre Cole dans les 23.

Sinfield : Smith une option pour le rôle d’arrière latéral

Marcus Smith a joué au poste d’arrière latéral lors des matchs de préparation de l’Angleterre contre l’Irlande et les Fidji.

Kevin Sinfield a révélé que Marcus Smith était toujours une option à l’arrière alors que l’Angleterre cherche à déclencher son attaque.

L’ouvreur des Harlequins Smith a injecté de l’énergie et de la créativité dans le jeu de l’Angleterre en apparaissant comme remplaçant en seconde période lors des matches de préparation de la Coupe du monde contre l’Irlande et les Fidji, et est à l’étude pour soutenir le numéro 15 Freddie Steward.

« Marcus est un magicien avec le ballon. Il peut battre ses adversaires pour le plaisir », a déclaré l’entraîneur de la défense Sinfield. « Alors pourquoi ne pas essayer de lui donner un peu plus de temps et d’espace qu’il n’en aurait habituellement à 10 ans, essayer de l’élargir un peu ?

« Nous y travaillons depuis quelques semaines maintenant avec lui à l’entraînement. Il a été incroyable en défense.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Kevin Sinfield dit qu’une victoire sur quatre dans la préparation de l’Angleterre à la Coupe du Monde de Rugby est « décevante », mais Danny Care est confiant de retrouver sa forme. Kevin Sinfield dit qu’une victoire sur quatre dans la préparation de l’Angleterre à la Coupe du Monde de Rugby est « décevante », mais Danny Care est confiant de retrouver sa forme.

« Il a tout de suite adhéré. C’est une question qui lui a été posée : As-tu déjà joué à 15 ? Sa première réponse a été ‘Non, mais j’adorerais’.

« Ce serait fou de notre part de mettre Marcus dans l’équipe et de ne pas essayer de mettre le ballon entre ses mains et de lui donner de l’espace pour attaquer. C’est une menace offensive différente de Fred – Fred mesure 6 pieds 4 pouces et 105 kg, il apporte donc un une menace différente pour Marcus lorsqu’il porte le ballon.

Ailleurs dans l’équipe, Borthwick fait face à une décision difficile au poste de demi de mêlée sans aucun choix clair émergeant du trio Ben Youngs, Danny Care et Alex Mitchell.

Manu Tuilagi devrait être rejoint dans les centres par Ollie Lawrence ou Joe Marchant, tandis que deux d’Elliot Daly, Jonny May, Max Malins et Henry Arundell occuperont les ailes.

Suivez le match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby de l’Angleterre contre l’Argentine sur les plateformes numériques de Sky Sports à partir de 19h30, coup d’envoi à 20 heures samedi.