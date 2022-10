Coupe du monde de rugby: la prop du Pays de Galles Donna Rose sur la vie avec un trouble de la personnalité limite – «Les gens pensaient que j’étais méchant» | Actualités du rugby à XV

Donna Rose veut utiliser sa plateforme de rugby pour aider les autres ayant des problèmes de santé mentale

“Les gens pensaient que j’étais du mauvais côté de tout, ou juste méchante”, déclare Donna Rose, la prop de Wales and Saracens. “Il a fallu tout ce qui était en moi pour en sortir.”

La femme de 31 ans n’a pas toujours été à l’aise de parler de son trouble de la personnalité limite (TPL), la maladie mentale qui affecte la capacité d’un individu à réguler ses émotions.

“Je ne crie pas à ce sujet”, a déclaré Rose à Sky Sports. “J’aime être traité comme un être humain normal. Si je suis triste, je ne veux pas que les gens se précipitent vers moi et soient trop attentionnés. Je suis assez bon pour me remettre de ça.

“Ça a été dur et je ne l’ai pas admis quand j’ai été diagnostiqué pour la première fois. J’en étais découragé. Les gens pensaient que j’étais méchant, alors je ne l’ai pas admis et je voulais le cacher.”

Rose était au début de la vingtaine lorsqu’elle a reçu un diagnostic de trouble borderline après avoir passé du temps à l’hôpital et à l’extérieur pour subir des tests réguliers et passer des séances avec un conseiller. Cependant, ce n’est que quelques années plus tard qu’elle s’est sentie à l’aise et confiante pour parler de son état et aider les autres aux prises avec leur santé mentale.

Rose est actuellement en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde de rugby et se prépare pour le match de dimanche contre les hôtes et les titulaires après le triomphe encourageant et ultime du week-end dernier 18-15 sur ses rivaux écossais.

Donna Rose en action lors de la victoire palpitante du Pays de Galles 18-15 sur l’Ecosse à la Coupe du Monde de Rugby

“Une minute, je peux être vraiment heureuse, danser et être la vie et l’âme de la fête”, explique-t-elle. “L’instant d’après, je peux être assis dans un coin, me sentir vraiment déprimé en pensant que je ne devrais pas être ici.

“Certains jours, je peux me réveiller en me disant” wow, je suis en Nouvelle-Zélande, à la Coupe du monde “. D’autres jours, je peux penser que je ne le mérite pas et me dénigrer. La minute suivante, je pourrais rencontrer l’équipe salle, faire des grimaces, c’est très haut et bas. C’est très difficile à gérer, mais j’ai un très bon réseau de soutien.

La communauté du rugby a été une force de soutien depuis qu’elle a révélé son état. Rose a rejoint les Saracens en 2019 et plus tôt cette année était l’un des 12 joueurs du Pays de Galles à se voir confier un contrat professionnel historique.

Avant de se consacrer à plein temps, Rose a travaillé comme charpentière, une profession qu’elle n’a exercée qu’à l’âge de 25 ans, mais dont elle admet qu’elle était excellente pour aider à interagir avec les gens. Auparavant, elle travaillait comme chef, mais les horaires peu sociables n’étaient pas propices à sa passion pour le rugby et à l’adaptation à l’entraînement.

Sa carrière sportive s’est épanouie plus tard dans la vie. C’est en partie grâce à l’entraîneur-chef des Saracens, Alex Austerberry, qui l’a persuadée de passer du n ° 8 à devenir accessoire. Le sport lui a permis de se sentir à l’aise et honnête à propos de son état de santé, tout en lui fournissant un exutoire pour l’aider à gérer son niveau d’anxiété croissant.

“Le sport vous calme”, ​​dit-elle. “Assez chanceux dans le rugby, vous pouvez frapper des pads, vous faire tacler et des trucs qui libèrent la tension de manière considérable. Mais faire du sport m’aide définitivement. Dans le passé, quand je ne jouais pas parce que c’était la fin de la saison , ce serait à ce moment-là que ça deviendrait vraiment mauvais. Ma mère pourrait dire si je ne jouais pas au rugby, parce que je tomberais très malade.

En vieillissant, Rose a reconnu l’importance d’être ouverte sur sa maladie.

“Quand j’étais plus jeune, être diagnostiqué n’avait pas vraiment d’importance pour moi, je l’ai jeté à l’arrière de ma tête. Maintenant que je deviens un professionnel et que je continue ma vie, c’est quelque chose qui m’a aidé à savoir parce que j’ai eu beaucoup de aide, le Pays de Galles m’a beaucoup aidé.

“Je suis un ambassadeur de Brave Mind (une communauté qui fait une différence positive et durable pour la santé mentale et le bien-être de la communauté du rugby) et ils voulaient que j’aille dans les écoles et en parle et aide les individus, donc je suis honoré de faire Parce que c’est ce que j’ai voulu toute ma vie depuis que je me suis assis et que j’ai réalisé ce que j’avais. C’est d’utiliser ça pour aider les autres et faire savoir aux autres que c’est OK.

Rose lors d’une séance d’entraînement au Pays de Galles à la Coupe du monde

Devenir professionnelle a donné à Rose plus de temps pour se concentrer sur le soutien des autres. Le mois dernier seulement, Vodafone a conclu un partenariat pluriannuel avec la Welsh Rugby Union pour devenir le directeur fondateur du rugby féminin et féminin dans le but d’atteindre plus de 10 000 joueuses au Pays de Galles d’ici 2026. L’accord verra Vodafone parrainer le Wales Women chemises pour un kit sur mesure pour les Six Nations 2023 au printemps prochain.

Inspirer la prochaine génération sera également dans l’esprit des joueuses alors qu’elles se tournent vers l’une des tâches les plus ardues du rugby féminin – affronter la Nouvelle-Zélande, quintuple vainqueur de la Coupe du monde.

Les Black Ferns n’étaient pas à leur meilleur en première mi-temps contre l’Australie lors de leur match d’ouverture, mais ont récupéré pour gagner 41-17 tandis que le Pays de Galles sera soutenu par sa victoire spectaculaire sur l’Écosse.

Rose est concentrée sur le travail à accomplir, mais a ajouté une incitation à faire sa marque sur et en dehors du terrain.

“Je veux que les filles pensent à moi si elles passent une mauvaise journée et ensuite pensent” Je peux juste y aller et le faire “. C’est mon objectif. Je veux faire de mon mieux pour mon pays et tout et être le meilleur joueur de rugby que je puisse être, mais j’aimerais aussi aider les gens.”

Le Pays de Galles affrontera la Nouvelle-Zélande, tenante de la Coupe du monde, le dimanche 16 octobre à 3 h 15.