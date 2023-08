Coupe du monde de rugby: la performance décousue de l’Angleterre contre le Pays de Galles laisse des questions avant l’annonce de l’équipe | Actualités du rugby à XV

Les joueurs anglais ont été découragés après avoir commencé leurs préparatifs pour la Coupe du monde par une défaite contre le Pays de Galles

Les préparatifs de l’Angleterre pour la Coupe du monde de rugby 2023 ont pris un départ cahoteux puisqu’ils ont été battus 20-9 par le Pays de Galles lors de leur match d’ouverture de la Summer Nations Series à Cardiff.

La défaite au Principality Stadium est survenue deux jours seulement avant que l’entraîneur-chef Steve Borthwick ne nomme son équipe de 33 joueurs pour le rassemblement mondial du mois prochain, bien qu’il ait précédemment insisté sur le fait que ce match n’était pas décisif pour en faire partie.

Néanmoins, la nature de la défaite et la performance de l’Angleterre ont laissé des questions à l’équipe avant son match de poule d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Argentine le 9 septembre, et nous jetons un coup d’œil à certains de ces points de discussion…

La combinaison demi-arrière ne tire pas

Avec Owen Farrell sur le banc de touche et Ben Youngs non inclus dans la 23e journée, le match de samedi à Cardiff a offert aux coéquipiers des Harlequins Marcus Smith et Danny Care une chance de montrer ce qu’ils peuvent faire dans les mi-temps.

Malheureusement, tout en montrant des correctifs brillants dans leurs performances individuelles, ils n’ont pas été en mesure de reproduire le partenariat étincelant qu’ils ont forgé pour Quins dans le Gallagher Premiership, même en pouvant également s’associer à Joe Marchant et Alex Dombrandt.

Care et Smith étant retirés respectivement à 49 et 60 minutes, l’Angleterre a terminé le match avec Jack van Poortvliet au demi de mêlée et George Ford à l’ouvreur, le premier ayant été le premier choix de Borthwick n ° 9 lors des Six Nations de cette année.

Même si Van Poortvliet reste dans cette position, la question demeure de savoir si Farrell reprendra le maillot n ° 10 ou reviendra à l’intérieur du centre, avec Smith à l’ouvreur aux côtés de l’homme des Leicester Tigers.

Marcus Smith n’a pas tout à fait tiré dans son partenariat de demi-arrière avec Danny Care

C’est une énigme à laquelle l’Angleterre est confrontée depuis un certain temps maintenant et bien qu’il y ait des gens qui se prononcent fermement d’un côté ou de l’autre, il semble que ceux qui sont chargés de diriger l’équipe nationale n’aient toujours pas trouvé ce qu’ils croient être la solution idéale.

Les malheurs de la ligne de sortie hanteront Borthwick

À l’époque où il jouait en tant que deuxième ligne au nez dur, Borthwick était considéré comme l’un des meilleurs représentants de son époque et son souci du détail dans ce domaine était en partie la raison pour laquelle il est devenu si apprécié en tant qu’entraîneur d’attaquants. après avoir raccroché ses bottes.

Ainsi, les luttes de l’Angleterre dans ce domaine contre le Pays de Galles se seront probablement avérées particulièrement frustrantes pour l’entraîneur-chef, les visiteurs perdant cinq des 15 alignements qu’ils ont eus lors de la défaite contre l’un de leurs plus anciens rivaux. Comparativement, le Pays de Galles a remporté ses sept alignements.

Ces problèmes auront sans aucun doute concerné le talonneur Jamie Blamire, l’homme des Newcastle Falcons ayant sa première opportunité de jouer au test rugby depuis le choc des Six Nations avec l’Irlande en 2022 après avoir été nommé dans le XV de départ.

L’Angleterre a connu quelques difficultés lors de l’alignement contre le Pays de Galles

Les choses ne se sont pas améliorées non plus lorsque Theo Dan, auparavant non plafonné, a quitté le banc des remplaçants à la 55e minute, bien que ces problèmes fassent partie d’un malaise plus large en ce qui concerne les erreurs de l’Angleterre dans ce match.

Les chances d’attaque sont gaspillées

La ligne de score finale a peut-être lu un 20-9 plutôt unilatéral pour les hôtes, mais en première mi-temps, l’Angleterre a profité du meilleur des choses, mais n’a pas pu percer pour un essai lorsqu’elle était en tête du concours.

En fait, c’était le premier test depuis plus de deux ans et demi lorsque l’Angleterre n’a pas réussi à marquer un essai dans un match test, et cela devrait être préoccupant.

Dans le match, l’Angleterre a passé quatre minutes et 30 secondes en possession du 22 gallois, tandis que le Pays de Galles n’a eu que 2 minutes et 27 secondes dans le 22 anglais, mais a marqué deux essais.

L’Angleterre a enregistré quelque 12 entrées dans le Pays de Galles 22, mais n’a pas réussi à marquer un essai, tandis que le Pays de Galles a marqué deux fois sur sept entrées en comparaison.

L’attaque de l’Angleterre n’a pas réussi à s’exécuter en première mi-temps et a été inexistante en seconde

« En fin de compte, il y a eu un grand nombre d’erreurs de manipulation et bien que notre répartition ait été bonne face à une équipe qui chacal énormément, les erreurs de manipulation nous ont coûté », a déclaré Borthwick par la suite.

« Nous n’avons pas pu maintenir la pression parce que nous avons retourné le ballon.

« Il y a des domaines sur lesquels nous devons travailler et nous appuyer. Créer ce nombre d’entrées dans l’opposition 22 sera un pas en avant par rapport à où nous étions, et tout ce que nous avons à faire est de convertir ces opportunités. »

Une telle richesse de temps passé dans l’opposition 22 sans récompense, dans un test dans lequel ils affrontaient une équipe à genoux en termes de confiance et de forme – le Pays de Galles a évité une cinquième défaite à domicile d’affilée avec ce résultat, rappelez-vous – est un manière très décevante de commencer leur préparation à la Coupe du monde.

Une occasion manquée pour les acteurs marginaux ?

L’Angleterre a été assez forte pour ce test en termes de sélection d’équipe, mais avec Borthwick annonçant son équipe de 33 joueurs pour la Coupe du monde lundi, c’était la seule et unique chance que les joueurs aient eu à lever la main pour être inclus.

Alors que Freddie Steward, Max Malins, Smith et Ellis Genge ont déjà réservé des places, plusieurs autres pourraient encore avoir des créneaux possibles annulés.

Le centre Guy Porter – qui était anonyme – l’ailier Joe Cokanasiga – qui a commis plusieurs erreurs avec le ballon en main et en défense – et le talonneur Blamire – qui a vraiment eu du mal sur le coup de pied arrêté et s’est rendu coupable d’avoir donné des pénalités – ne seront sûrement plus impliqués dans la sélection finale de la Coupe du monde.

L’ailier Joe Cokanasiga est l’un des nombreux joueurs dont la performance les verra probablement manquer une place dans l’équipe

Marchant a bien performé, mais Care était chaud et froid au demi de mêlée et est un autre dont la place pourrait être en danger.

« Ce jeu est une information pour aider à construire une image complète [for selecting England’s World Cup squad]et je prendrai la décision dans les prochaines 24 heures », a déclaré Borthwick.

« De mon point de vue, j’ai hâte d’annoncer l’équipe lundi et j’attends avec impatience le match test contre le Pays de Galles à Twickenham samedi prochain. »