Coupe du Monde de Rugby : la bouteille de George Ford, l’homme oublié de l’Angleterre, les inquiétudes liées au carton rouge de Steve Borthwick et une situation particulière Argentine | Actualités du rugby à XV

George Ford (à gauche) a été la star du spectacle pour l’Angleterre, alors qu’il les a propulsés vers une victoire improbable, mais confortable.

Nous examinons les points de discussion à la suite de la victoire 27-10 de l’Angleterre contre l’Argentine en Coupe du Monde de Rugby, notamment la bouteille de l’homme oublié George Ford, les inquiétudes persistantes liées au carton rouge et l’étrangeté de la performance de l’Argentine.

La botte de Ford s’est avérée cruciale alors que l’Angleterre a remporté une victoire remarquable à Marseille, après la défaite de Tom Curry à cause d’un carton rouge à la troisième minute.

Curry, arrière-ligne, a reçu un carton rouge via le système d’examen des bunkers de World Rugby, car son carton jaune pour un contact direct avec Juan Cruz Mallia lors d’un tacle a été mis à niveau vers rouge en raison d’un manque d’atténuation.

Ford a inscrit trois drop-goals et six pénalités malgré le désavantage, avec les Pumas de Michael Cheika partout dans le magasin face à une Angleterre motivée…

Ford, l’homme du moment, après une période d’exil

Avant cet été, mars 2021 était la dernière fois que Ford participait à un match test pour l’Angleterre. En effet, mis à part quelques brèves apparitions lors des Six Nations 2022, Ford avait été un homme apparemment mis à la porte par son pays.

Samedi à Marseille restera sans aucun doute l’un des moments forts de la carrière du joueur de 30 ans et restera longtemps dans la mémoire de nombreux supporters anglais.

Ford n’était plus dans le giron anglais il n’y a pas si longtemps, mais a profité de l’une des soirées de sa carrière samedi.

Il a frappé parfaitement, et l’a fait à tel point que l’Angleterre a inscrit 27 points sans jamais déranger l’Argentine sur ses 22 avec le ballon en main. En termes simples, ils n’en avaient pas besoin, car ils disposaient d’un tireur d’élite chez Ford qui punissait chaque erreur commise par les Pumas.

Deux de ses trois drop-goals étaient également des pièces d’habileté produites avec la plus haute qualité. Le premier, capturé à distance, est venu de nulle part, a navigué au-dessus de la barre et a donné à l’Angleterre un élan d’énergie et de confiance malgré la perte précoce de Curry.

Le premier but de Ford a donné à l’Angleterre un élan de confiance et de conviction

Le deuxième drop de Ford quatre minutes plus tard était sans doute encore meilleur, car il l’a frappé de plus loin, pratiquement à mi-chemin, et en reculant avec le ballon à sa portée. C’était une pièce de théâtre magnifique.

Penser que Ford commençait ce soir en grande partie parce que le skipper et homme principal de Borthwick, Owen Farrell, est suspendu en raison de son carton rouge contre le Pays de Galles le mois dernier.

Farrell reste suspendu pour le prochain affrontement entre l’Angleterre dans la Poule D de la Coupe du Monde et le Japon le samedi 16 septembre. Ford reprendra donc le volant, et le fera en toute confiance. Que fait Borthwick lorsque les deux sont disponibles ?

Le joueur de 30 ans a magnifiquement botté au Stade Vélodrome

Un autre carton rouge pour l’Angleterre

Il y a quatre semaines à Twickenham, le skipper anglais Farrell a attrapé le flanker gallois Taine Basham directement au visage avec un plaquage haut, en utilisant une technique qui lui a déjà causé des ennuis, et a reçu un carton rouge.

Il y a trois semaines à Dublin, en Angleterre, le numéro 8 Billy Vunipola a été licencié pour un tacle épaule contre tête contre le pilier irlandais Andrew Porter, dans lequel il n’a fait aucune tentative pour envelopper son bras.

Owen Farrell et Billy Vunipola purgent actuellement des suspensions pour cartons rouges en août

Samedi à Marseille, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, le troisième flanker anglais Curry a reçu un carton rouge pour un incident de tacle élevé avec Cruz Mallia et fera désormais face à une suspension pendant tout le tournoi.

Ford et l’Angleterre ont réussi à gagner le match avec 14 joueurs au Stade Vélodrome, mais la propension de l’équipe à perdre des joueurs s’avérera finalement désastreuse.

Descendre un joueur face à des équipes comme la France, l’Irlande, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, et ce serait presque certainement des rideaux, quel que soit l’acharnement des 14 restants sur le parc.

Tom Curry a reçu un carton rouge tôt pour un tacle frontal sur Juan Cruz Mallia

Malgré la joie et le succès contre toute attente à Marseille, Borthwick, Kevin Sinfield and co continueront d’être inquiets.

Une performance particulière où l’Argentine n’a réussi sur aucun aspect

Beaucoup espéraient que l’Argentine battrait l’Angleterre avant même le carton rouge de Curry. Ils étaient en meilleure forme, ont pris le dessus sur l’Angleterre à Twickenham en novembre de l’année dernière et ont joué de meilleures choses.

L’Angleterre a perdu contre le Pays de Galles et les Fidji ces dernières semaines, à l’issue d’un Tournoi des Six Nations dans lequel elle a terminé quatrième, tandis que l’Argentine a gagné en Australie et en Nouvelle-Zélande l’année dernière et a poussé l’Afrique du Sud à un point lors d’un test qu’elle a remporté. aurait dû gagner en juillet.

Lorsque Curry a été licencié, même les joueurs des Pumas eux-mêmes ont dû croire qu’ils avaient toutes leurs chances.

L’Argentine de Michael Cheika était particulièrement pauvre avec un avantage numérique à Marseille

Cependant, après qu’Emiliano Boffelli ait décroché son premier penalty, une série de choses se sont déroulées contre les Pumas : Boffelli a raté son prochain penalty, Santiago Carreras a ensuite été éliminé, Thomas Gallo a vu un essai potentiel exclu et un autre passage offensif clé s’est terminé par la concession. d’un penalty pratiquement au sommet de la ligne d’essai de l’Angleterre, après qu’un tir de pénalité ait été refusé.

Ce dernier incident s’est produit à la 23e minute, peu de temps avant que Ford ne marque trois buts. Les statistiques pour le reste du match sont quelque peu ridicules, l’Argentine n’ayant pratiquement rien produit de positif, malgré le fait qu’elle ait joué avec un homme supplémentaire.

Ils ont concédé 13 pénalités, quatre coups francs, quatre touches perdues, 12 plaqués manqués, une mêlée chancelante et des en-avants à gogo. Leur attaque était horrible et une mauvaise discipline signifiait que leur défense ne valait rien.

Quelle que soit la confiance avec laquelle l’Argentine est entrée dans le tournoi, cela demandera quelques réparations.