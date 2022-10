Coupe du Monde de Rugby : La bataille entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie pour la gloire de la Coupe du Monde | Actualités de la Ligue de Rugby

L’Australie a remporté les deux dernières Coupes du monde de rugby à XV, la Nouvelle-Zélande ayant interrompu sa domination en 2008

Lors de la sélection d’un favori pour être couronné vainqueur de la Coupe du monde de rugby à XV, il est difficile de regarder au-delà des deux ennemis familiers que sont l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La Nouvelle-Zélande étant la seule équipe à avoir interrompu la domination de l’Australie sur le tournoi en 2008, elle sait ce qu’il faut pour battre les Kangourous et c’est une tâche qu’elle croit déjà pouvoir accomplir cette année.

Un affrontement alléchant en demi-finale est la rencontre la plus probable entre ces deux équipes et elles se sont déjà désignées comme leur plus grande “menace”.

Le capitaine des Kiwis, Jesse Bronwich, est convaincu que son équipe est plus que prête à relever le défi.

“Si je regarde notre équipe sur papier et que je regarde les deux derniers matchs, c’est très excitant et je veux juste me dépêcher et jouer ce premier match”, a déclaré Bronwich.

“Je pense que nous avons une équipe vraiment talentueuse et nous pouvons tout faire dans ce tournoi, nous devons juste prendre soin de nous et jouer du très bon foot.

Lorsque les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en Angleterre en 2013, c’était en finale et l’Australie a perdu 34-2.

“(Le succès, c’est) gagner la Coupe du monde pour moi et nous avons l’équipe pour le faire.

“Ça va être vraiment difficile, et ça va être un défi, mais je pense que c’est un défi que nous sommes prêts à relever.

“Nous avons tellement de bons joueurs dans notre équipe qui sont tous très professionnels et nous avons également six garçons qui ont joué dans la grande finale de la LNR, et nous avons également des joueurs expérimentés et de nouveaux joueurs.

“Je sais qu’il va y avoir des matchs vraiment difficiles, mais si nous mettons notre meilleur pied là-bas, je suis sûr que nous pouvons battre n’importe quelle équipe sans aucun doute.”

Malgré la conviction claire qu’il a de son côté, Bronwich sait qu’un match contre les Kangourous est trop proche pour être annoncé et avec les “chevaux noirs” des Samoa et des Tonga spectateurs passionnants, chaque match va être une rencontre meurtrière et difficile.

“L’Australie a remporté beaucoup de tournois de ce genre et elle a toujours eu une équipe très solide”, a-t-il ajouté.

“Mais si vous regardez toutes les équipes cette année, je pense que c’est la plus uniforme jamais vue, et les Tonga et les Samoa vont être vraiment compétitifs, et vous avez également l’Angleterre là-bas.

“Donc, ça va être un tournoi très difficile et je pense que ce sera un très bon tournoi à regarder.

“Je pense qu’il y aura un cheval noir quelque part et je pense que ce sera Samoa ou Tonga.”

Tedesco : Les Kiwis sont notre plus grand défi | Personne ne travaillera aussi dur que nous

La confiance qui règne dans le camp néo-zélandais est égalée par celle de leurs homologues australiens alors qu’ils cherchent à garder leur emprise sur le trophée de la Coupe du monde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le capitaine australien James Tedesco sur la décision de Victor Radley, dont le père est originaire de Sheffield, de choisir de jouer pour l’Angleterre contre les Kangourous lors de la Coupe du monde de rugby à XV de cette année Le capitaine australien James Tedesco sur la décision de Victor Radley, dont le père est originaire de Sheffield, de choisir de jouer pour l’Angleterre contre les Kangourous lors de la Coupe du monde de rugby à XV de cette année

Le capitaine des Kangourous, James Tedesco, admet également que les Kiwis seront un grand “défi” en cours de route, mais insiste sur le fait qu’il est plus que prêt à mener son équipe au succès le 19 novembre.

“Je pense que les Kiwis (sont notre plus grande menace). C’est une équipe tellement forte, beaucoup de leurs joueurs dans leur équipe ont eu des années formidables, donc ils sont en forme et ils ont aussi beaucoup de gars expérimentés”, a déclaré Tedesco. .

“Cela devrait être un grand défi.

“Je ne pense pas qu’il y ait un honneur plus élevé, donc il y a beaucoup d’excitation pour sortir et jouer, donc je ne peux pas attendre.

“En tant que capitaine, mon travail consistera à garder l’équipe aussi calme que possible, peu importe ce qui se passe pendant le match ou autour de l’entraînement.

“J’espère que je pourrai être un bon leader de cette façon et nous mener vers un certain succès.

“Je pense qu’il y a beaucoup d’excitation à partir de cela, vous ne voulez pas trop y penser et tout le bruit extérieur, mais nous avons beaucoup de grands joueurs à nos côtés, beaucoup de joueurs qui ont eu des performances incroyables. ans et maintenant, il s’agit simplement de se rassembler et de jouer pour notre pays.”

Les discussions autour de l’Australie ont été de la taille de leur meute, beaucoup s’inquiétant d’être légèrement plus légers en regardant la Nouvelle-Zélande, les Samoa et les Tonga.

Cependant, Tedesco n’est pas inquiet et croit fermement que ce que l’Australie peut manquer en taille, elle le compense en effort.

“Nous ne sommes peut-être pas les plus grands, mais nous sommes les plus travailleurs”, a-t-il ajouté.

“Si vous regardez nos attaquants en général, nous allons simplement faire travailler les équipes, il n’y a pas de secret pour cela.

“Beaucoup de ces attaquants de notre équipe peuvent jouer 80 minutes, ils peuvent donc simplement tourner en rotation pendant une période, puis se reposer, puis repartir.

“Tous ces un pour cent, ces zones d’effort, c’est là que nous gagnerons ces matchs.”