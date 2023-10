Coupe du monde de rugby : George Ford et Owen Farrell débutent pour l’Angleterre contre les Samoa | Marcus Smith sur le banc | Actualités du rugby à XV

Owen Farrell et George Ford ont tous deux été nommés titulaires pour l’Angleterre contre les Samoa dans la poule D de la Coupe du monde de rugby.

Cette sélection est la première fois que l’entraîneur-chef Steve Borthwick choisit de déployer Ford et Farrell dans un double axe de jeu 10-12, Marcus Smith tombant sur le banc à la suite du retour de Freddie Steward à l’arrière latéral.

L’Angleterre est déjà assurée de la première place et de la progression vers les quarts de finale, après avoir remporté ses trois premiers matchs de poule.

Si les Fidji prennent au moins un point lors de leur dernier match de poule contre le Portugal, ils seront les huit derniers adversaires de l’Angleterre le 15 octobre.

Angleterre: 15 Freddie Steward, 14 Joe Marchant, 13 Manu Tuilagi, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Alex Mitchell ; 1 Ellis Genge, 2 Jamie George, 3 Dan Cole, 4 Maro Itoje, 5 Ollie Chessum, 6 Courtney Lawes, 7 Tom Curry, 8 Ben Earl.

Remplaçants: 16 Theo Dan, 17 Joe Marler, 18 Kyle Sinckler, 19 George Martin, 20 Billy Vunipola, 21 Danny Care, 22 Marcus Smith, 23 Ollie Lawrence.

