Coupe du monde de rugby : Gareth Anscombe remplace Dan Biggar alors que le Pays de Galles nomme une équipe forte pour affronter la Géorgie | Actualités du rugby à XV

Gareth Anscombe a remplacé Dan Biggar à 10 ans alors que Tommy Reffell et Dewi Lake reviennent dans une solide équipe galloise qui affrontera la Géorgie lors de son dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde samedi.

Le Pays de Galles est déjà qualifié pour les quarts de finale et sa victoire contre la Géorgie à Nantes lui assurera la première place de son groupe.

Hooker Lake sera capitaine de l’équipe, tandis qu’il y aura également des départs pour le demi d’ouverture Anscombe, le flanker Reffell, l’ailier Rio Dyer, le demi de mêlée Tomos Williams et le verrou Dafydd Jenkins.

Pays de Galles: 15 Liam Williams, 14 Louis Rees Zammit, 13 George North, 12 Nick Tompkins, 11 Rio Dyer, 10 Gareth Anscombe, 9 Tomos Williams, 1 Gareth Thomas, 2 Dewi Lake, 3 Tomas Francis, 4 Will Rowlands, 5 Dafydd Jenkins, 6 Aaron Wainwright, 7 Tommy Reffell, 8 Taulupe Faletau

Remplaçants: 16 Elliot Dee, 17 Nicky Smith, 18 Henry Thomas, 19 Christ Tshiunza, 20 Taine Basham, 21 Gareth Davies, 22 Sam Costelow, 23 Mason Grady

