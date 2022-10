Coupe du monde de rugby féminin: Marlie Packer a confié le poste de capitaine pour le choc contre l’Afrique du Sud alors que les Red Roses effectuent 13 changements | Actualités du rugby à XV

L’Anglaise Marlie Packer sera capitaine pour son match contre l’Afrique du Sud

Marlie Packer a été nommée capitaine de l’Angleterre pour la première fois alors que l’entraîneur-chef Simon Middleton effectue 13 changements dans son équipe pour le choc de dimanche contre l’Afrique du Sud.

No 8Avec les Red Roses ayant déjà obtenu une place en quart de finale avec des victoires sur les Fidji et la France, Middleton a choisi de faire fortement tourner son équipe avec Hannah Botterman, Connie Powell et Maud Muir en tant que nouveau look au premier rang.

Poppy Cleall prend le rôle de n ° 8 et Morwenna Talling de Loughborough Lightning arrive au flanc aveugle.

Les changements ne se limitent pas au peloton avec une ligne arrière presque toute nouvelle également nommée, Lucy Packer des Harlequins commençant à la demi de mêlée avec Sarah McKenna à l’arrière, Abby Dow et Jess Breach constituant les trois arrières et Tatyana Heard et Holly Aitchinson arrive dans les centres.

L’expérimentée Emily Scarratt débute sur le banc aux côtés d’Amy Cokayne, Vickii Cornborough, Sarah Bern, Zoe Aldcroft, Sadia Kabeya, Helena Rowland et Leanne Infante.

Avec Sarah Hunter reposée pour le match nul, Packer est capitaine de son pays au niveau senior pour la première fois avec la demi-mouche Zoe Harrison assumant le rôle de vice-capitaine, les deux seuls membres de l’équipe de départ qui ont battu la France à conserver leur place.

Middleton a poursuivi ses éloges pour la performance de son équipe dans une bataille difficile contre la France et a hâte de voir le reste de son équipe réaliser une grande performance dimanche,

“Nous attendons avec impatience notre dernier match de poule dans un nouveau stade dimanche”, a déclaré Middleton.

“J’étais vraiment satisfait de la performance contre la France. Nous avons dominé une grande partie de la compétition et j’ai senti que le score ne reflétait pas le match dans son ensemble.

“Nous savons que nous devrons être plus cliniques à l’avenir, mais notre gestion du jeu était de classe mondiale, nous avons à peine jeté un coup d’œil à la France et la façon dont nous avons clôturé le match a montré tout le sang-froid que nous attendons de l’équipe.

“Le match contre l’Afrique du Sud est un match extrêmement important car il dicte notre passage et notre parcours en quart de finale.

“C’est aussi la première fois que la majorité de notre XV de départ entame un match de Coupe du monde, ce qui doit être célébré individuellement et collectivement. Nous sommes tous très impatients de voir comment ils se déroulent.

“L’Afrique du Sud a montré qu’elle était une équipe solide lors de ses deux premiers matches contre la France et les Fidji et nous nous attendons à ce que le match de ce week-end ne soit pas différent.

“Ils se développent bien et cela témoigne de leur programme et du travail de Lynne Cantwell (directrice de la haute performance), Stanley Raubenheimer (entraîneur-chef) et de leur personnel.”

Middleton a également fait l’éloge de Packer “de classe mondiale” après lui avoir confié le poste de capitaine.

“En dernier lieu, mais non des moindres, j’aimerais mentionner notre capitaine pour ce match, Marlie Packer”, a-t-il déclaré.

“Marlie est une joueuse de classe mondiale, un membre extrêmement populaire du groupe, qui soutient sur et en dehors du terrain et joue un rôle énorme dans la conduite de l’équipe.

“Je sais que toute la joueuse et le groupe du personnel sont ravis qu’elle dirige l’équipe cette semaine et elle est également extrêmement fière.”

Angleterre: 15 Sarah McKenna, 14 Abby Dow, 13 Holly Aitchison, 12 Tatyana Heard, 11 Jess Breach, 10 Zoe Harrison, 9 Lucy Packer; 1 Hannah Botterman, 2 Connie Powell, 3 Maud Muir, 4 Rosie Galligan, 5 Cath O’Donnell, 6 Morwenna Talling, 7 Marlie Packer, 8 Poppy Cleall

Remplaçants: 16 Amy Cokayne, 17 Vickii Cornborough, 18 Sarah Bern, 19 Zoe Aldcroft, 20 Sadia Kabeya, 21 Leanne Infante, 22 Emily Scarratt, 23 Helena Rowland