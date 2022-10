Coupe du monde de rugby féminin : l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Simon Middleton, apporte un changement à l’équipe des Red Roses pour le match contre la France | Actualités du rugby à XV

Marlie Packer entre dans le XV de départ anglais pour affronter la France

L’Angleterre a apporté un changement à son équipe de la journée pour sa confrontation de la poule C de la Coupe du monde de rugby avec la France.

Les Red Roses affronteront les Bleus à 8 heures du matin, heure du Royaume-Uni, samedi, au Northland Events Centre, Whangarei.

Marlie Packer revient dans l’équipe au troisième ligne ouvert, Sadia Kabeya abandonnant l’équipe, après avoir débuté la défaite 84-19 contre les Fidji lors du premier match du tournoi en Angleterre le week-end dernier.

Sarah Hunter est capitaine de l’équipe au n ° 8 et remportera sa 137e sélection pour devenir l’internationale anglaise la plus capée, égalant le pilier des Red Roses Rocky Clark.

Le banc, quant à lui, est inchangé.

Angleterre: 15 Ellie Kildunne, 14 Lydia Thompson, 13 Emily Scarratt, 12 Helena Rowland, 11 Claudia MacDonald, 10 Zoe Harrison, 9 Leanne Infante ; 1 Vickii Cornborough, 2 Amy Cokayne, 3 Sarah Bern, 4 Zoe Aldcroft, 5 Abbie Ward, 6 Alex Matthews, 7 Marlie Packer, 8 Sarah Hunter (c)

Remplaçants: 16 Connie Powell, 17 Hannah Botterman, 18 Maud Muir, 19 Cath O’Donnell, 20 Poppy Cleall, 21 Lucy Packer, 22 Holly Aitchison, 23 Abby Dow

“Le week-end d’ouverture à Eden Park était un événement spécial auquel participer”, a déclaré l’entraîneur-chef Simon Middleton.

“Les Coupes du monde sont des occasions énormes et peu importe le nombre de sélections que vous avez ou le nombre de matchs que vous avez joués, les nerfs peuvent entrer en jeu et nous l’avons vu un peu avec nous la semaine dernière. J’ai été ravi de la façon dont l’équipe problème résolu et exécuté après la mi-temps. Il a montré beaucoup de caractère.

“Notre objectif a toujours été d’aligner une équipe cohérente pour nos deux premiers matches. L’équipe au sens large est consciente de la situation et de ce qu’elle doit faire pour gagner sa place. En tant que groupe d’entraîneurs, nous savons qu’il est beaucoup plus facile de jouer que de ne pas le faire. jouer dans des compétitions, mais cela ne diminue en rien le rôle de quiconque, le rôle qu’il joue ou la responsabilité qu’il détient. Tout ce que nous réaliserons dépendra de l’équipe et non de l’équipe. Nous sommes arrivés en 32 et nous restons ou tombons en 32.

“La France présente toujours un énorme défi et cette fois, ce ne sera pas différent. Ils ont une nouvelle configuration d’entraîneurs depuis notre dernier match et nous attendons avec impatience un autre gros test et ce que je prévois être une compétition serrée.”