Coupe du monde de rugby féminin : l’Australie se qualifie pour la finale après sa victoire 82-0 contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée | Actualités de la Ligue de Rugby

Une fois que l’Australie a marqué, elle était sur une lancée et avait trop de prouesses offensives pour que la PNG puisse gérer

Emma Tonegato a été la vedette d’une rencontre remplie d’essais alors que l’Australie a remporté une victoire 82-0 sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée et a assuré sa place en finale de la Coupe du monde de rugby féminin.

L’Australie est entrée dans la première demi-finale de la soirée en tant que favorite et après avoir résisté à la pression du peloton de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il était évident pourquoi.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Isabelle Kelly s’est déchaînée sur le bord gauche, marquant un triplé d’essais dans les 38 premières minutes alors que la défense de la PNG avait du mal à suivre le rythme des Jillaroos.

Keeley Davis, Shaylee Bent, Evania Pelite, Shenae Ciesiolka et Olivia Kernick l’ont également rejointe tôt sur la feuille de match pour donner à l’Australie un bon 40-0 à la pause.

La seconde mi-temps a vu l’Australie continuer à montrer sa capacité à marquer des essais sur le terrain, Jess Sergis, Ciesolka et Tallisha Harden et Jaime Chapman passant au-dessus alors que Tonegato a réussi son tour du chapeau dans une performance de joueur du match.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Histoire du match

C’était une rencontre brumeuse et glissante à York et cela s’est montré dans les premières minutes de cet énorme concours, l’omniprésente Elsie Albert frappant pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée avant que Taliah Fuimaono ne se retire pour les Jillaroos.

Après que le peloton de Papouasie-Nouvelle-Guinée ait appliqué une véritable pression au début, le premier essai est venu pour l’Australie après seulement 10 minutes, Davis plongeant à courte distance après une panne sur le côté gauche.

Le peloton de Papouasie-Nouvelle-Guinée a bien résisté pendant les 10 premières minutes de la rencontre

Il ne leur a ensuite fallu que huit minutes pour que Kelly obtienne un doublé, brisant le côté gauche à chaque fois pour augmenter l’avance de son équipe à 14-0 à 22 minutes de la mi-temps.

Leur score en première mi-temps ne s’est pas arrêté là car l’Australie a vraiment montré ses prouesses offensives, Lauren Brown s’approchant de la ligne pour envoyer Bent sous les bâtons avant que Pelite n’en enregistre un sur le côté court pour mettre les Jillaroos 24-0 avec 15 minutes de mi-temps encore à jouer.

L’essai des 40 premiers est ensuite venu Tonegato s’est effondré à mi-chemin, tenant le défenseur assez longtemps pour envoyer Ciesiolka en tant que cinquième buteur d’essai différent de la mi-temps.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

À un peu plus de cinq minutes de la fin de la mi-temps, Kernick a marqué à bout portant avant que Kelly ne réalise son tour du chapeau, Brown se convertissant pour donner à son équipe un avantage de 40-0 à la mi-temps.

Après la pause, les Jillaroos n’ont pas tardé à ajouter plus de points à leur décompte sans cesse croissant, Kelly brisant pour envoyer Sergis dans le coin après seulement trois minutes avec Ciesiolka puis ajoutant sa deuxième dans l’autre coin quelques instants plus tard, Brown se convertissant pour donner à l’Australie un 52-0 en tête avec 33 minutes à jouer.

La PNG n’a pas pu arrêter la ligne arrière australienne alors qu’elle continuait à trouver des lacunes dans la ligne défensive.

Ce fut ensuite au tour de Harden de se joindre au plaisir de marquer alors qu’elle se propulsait à bout portant avant que Tonegato n’ajoute son doublé, l’arrière latéral trouvant sa deuxième avec une pause spectaculaire.

Après avoir résisté à tant de pression, la PNG a finalement obtenu une période avec le ballon en main mais n’a tout simplement pas pu faire en sorte que cela compte et lorsque la possession est revenue, les Jillaroos étaient à nouveau sur le badigeon, Chapman brisant 90 mètres sur un brillant solo. courir pour assurer son tour du chapeau.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Il restait un peu plus de cinq minutes à jouer, mais Tonegato voulait son tour du chapeau et elle l’a réclamé, terminant et terminant un jeu de passes soyeux de l’Australie, Ali Brigginshaw ajoutant les extras pour donner la victoire 82-0 aux Jillaroos.

Ce fut une performance presque parfaite des Jillaroos et qui marque leur autorité avant la finale de la Coupe du monde de rugby à Old Trafford.