Coupe du monde de rugby féminin : l’ailier des Red Roses Claudia MacDonald et Marlie Packer défient la France | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ailier et demi de mêlée anglais Claudia MacDonald estime que le fait d’être favori pour la Coupe du monde de rugby féminin de cette année n’affectera pas ses performances

L’ailier et demi de mêlée anglais Claudia MacDonald estime que le fait d’être favori pour la Coupe du monde de rugby féminin de cette année n’affectera pas ses performances

L’ailier des Red Roses, Claudia MacDonald, a déclaré qu’être l’équipe la mieux classée sortait par la fenêtre lors d’une Coupe du monde avec l’Angleterre prête à affronter la France lors de son deuxième match du tournoi samedi.

MacDonald a marqué avec quatre essais lors de la victoire catégorique de l’Angleterre 84-19 sur les débutants du tournoi Fidji lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde, prolongeant leur incroyable séquence de victoires consécutives à 26 tests.

Les 84 points ont amélioré leur record précédent de 82 dans la compétition, établi contre le Kazakhstan en 2010.

Le deuxième match de la compétition de l’Angleterre aura lieu ce samedi contre l’adversaire des Six Nations, la France, qui a ouvert son tournoi avec une victoire de 40-5 points de bonus sur l’Afrique du Sud.

“Je pense que nous sommes juste ravis d’aller là-bas et de jouer contre la France, je veux dire, c’est une Coupe du monde. Vous voulez jouer d’énormes matches tout le temps, ce qui fait que lorsque vous entrez dans un match, vous ne savez pas qui va sortir vainqueur”, a déclaré MacDonald à Sky Sports.

“Nous devons évidemment avoir confiance en nous et en ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons montrer sur le terrain.

“C’est une opportunité de les jouer sur une scène énorme et, bien qu’ils soient une opposition beaucoup plus familière, ils ont eu de nouveaux entraîneurs et ils ont une configuration légèrement nouvelle. Vous pouvez voir qu’ils font un peu différentes choses lorsque nous les analysons, nous sommes donc incroyablement excités de les jouer.”

Le match est une répétition de la victoire âprement disputée de l’Angleterre 24-12 sur la France à Bayonne plus tôt cette année où deux essais de Sarah Bern et Abbie Ward, en plus de neuf points via la botte d’Emily Scarratt, ont vu l’Angleterre conclure son quatrième Six Les nations triomphent d’affilée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible MacDonald dit qu’elle est ravie de jouer contre la France et décompose ce qui les rend si bons MacDonald dit qu’elle est ravie de jouer contre la France et décompose ce qui les rend si bons

MacDonald a poursuivi: “C’est une équipe incroyablement habile. Ils ont un très bon jeu de coups de pied qui, si nous leur donnons de l’espace et du temps, ils peuvent prendre vie. Ils sont très bons pour décharger et leurs compétences sont très bonnes, alors nous devons faire preuve de diligence pour sortir de la ligne et réduire leur espace et respecter le fait qu’ils sont de bons joueurs. Nous devons les mettre sous autant de pression que possible.

MacDonald a ajouté que la Coupe du monde n’affectera pas les performances de l’Angleterre dans un tournoi où elle est la grande favorite.

“Être numéro un mondial en tête d’une Coupe du monde nous a certainement donné beaucoup de confiance, mais je pense que c’est un point où cela s’arrête parce que la Coupe du monde est un jeu de balle différent”, a-t-elle déclaré. “Peu importe la qualité de vos performances à ce stade, c’est uniquement ce que vous pouvez produire en 80 minutes et comme nous l’avons vu aux Fidji, n’importe quelle équipe peut perturber n’importe qui.

“À tout moment, 80 minutes, c’est tout ce dont vous avez besoin pour produire votre meilleure performance et c’est tout ce qui compte car c’est vraiment une compétition à élimination directe, donc chaque match compte.

“Je pense que c’est génial d’y entrer en tant que numéro un, mais vous devez être numéro un pendant 80 minutes.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Marlie Packer révèle quelles sont ses principales motivations et l’importance du leadership avant la Coupe du monde de rugby féminin de cette année Marlie Packer révèle quelles sont ses principales motivations et l’importance du leadership avant la Coupe du monde de rugby féminin de cette année

La flanqueuse vétéran Marlie Packer a révélé que sa principale motivation lors du tournoi était son fils, Oliver, avec sa mère, son frère et son grand-père qui parcouraient tous la Nouvelle-Zélande en la regardant en action pour les Red Roses.

“Je sais qu’ils sont super fiers de moi de jouer devant eux, mais pour eux, me suivre à travers le monde est un énorme moteur en soi, a-t-elle déclaré.

“Je joue mon jeu comme si c’était mon dernier match parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer. Mais en même temps, vous devez en profiter. Vous jouez votre meilleur rugby quand vous avez le sourire aux lèvres. face et en profiter avec les gens avec qui vous le faites aussi.

“Nous apprécions la compagnie de chacun dans cette équipe des Red Roses, mais nous avons ces conversations difficiles, nous avons tous le même dynamisme et nous aimons gagner ensemble. Lorsque les choses deviennent difficiles, nous pouvons creuser profondément ensemble et la pré-saison était comme ça.”