Coupe du monde de rugby féminin : la Nouvelle-Zélande domine le Pays de Galles lors d’une victoire 56-12 pour s’assurer une place en quart de finale | Actualités du rugby à XV

La Néo-Zélandaise Portia Woodman était en pleine forme alors que son équipe poursuivait une course dominante.

La Nouvelle-Zélande, championne en titre et hôte du tournoi, a dominé le Pays de Galles 56-12 lors de la Coupe du monde de rugby féminin dimanche pour s’assurer la première place de la poule A et une place en quart de finale avec l’Angleterre et le Canada.

L’ailier prolifique Portia Woodman et le centre de 18 ans Sylvia Brunt ont tous deux croisé deux fois alors que les quintuples champions du monde ont couru en 10 essais dans une victoire de points bonus pour ravir la foule au stade Waitakere dans la banlieue d’Auckland.

La combinaison de puissance et de rythme de Woodman était parfois irrésistible alors qu’elle améliorait son total à 18 essais en sept matchs de Coupe du monde en carrière et sa note globale à 36 en 22 tests.

Sylvia Brunt a marqué deux fois pour les hôtes alors qu’ils montraient leur classe contre le Pays de Galles

Brunt a cependant marqué le choix des essais avec son deuxième effort, traversant à la 49e minute à la fin d’une attaque de 80 mètres au cours de laquelle le ballon a traversé une série de mains néo-zélandaises.

“Je suis vraiment fier de notre force mentale”, a déclaré le capitaine néo-zélandais Ruahei Demant.

“Je suis heureux que nous ayons eu le courage de jouer dans l’espace, peu importe où nous étions sur le terrain et que nous n’ayons pas choisi la voie facile en prenant contact tout le temps.”

Histoire du match

Avec quelques mêlées dominantes et de puissants mauls roulants, le Pays de Galles a rappelé à la Nouvelle-Zélande les défis potentiels à venir si, comme cela semble probable, ils rencontrent les puissances européennes Angleterre et France plus tard dans le tournoi.

C’est à partir de l’alignement, une arme majeure pour les favoris du tournoi, l’Angleterre, que les Gallois ont marqué leurs deux essais grâce au demi de mêlée Ffion Lewis et au n ° 8 Sioned Harries.

Tout espoir de retour après l’essai de Lewis juste avant la mi-temps s’est rapidement éteint, cependant, lorsque les Black Ferns ont bloqué Maiakawanakaulani Roos et le centre Theresa Fitzpatrick ont ​​croisé pour des essais dans les quatre minutes après la reprise.

La numéro 8 néo-zélandaise Charmaine McMenamin était dans le bac pendant les 10 dernières minutes, mais les Néo-Zélandais ont encore ajouté d’autres essais de l’ouvreur Demant et de l’arrière latéral Ruby Tui, ce dernier mis en place presque inévitablement par une autre pause de Woodman.

Ruby Tui était sur la feuille de match dans une performance de 10 essais des Black Ferns.

“Ce fut 80 minutes brutales”, a déclaré le skipper gallois Siwan Lillicrap.

“Je dois créditer les Black Ferns. Quand ils lancent le ballon, leur pick-and-va, leurs déchargements, leur force, ils sont brutaux.”

Alors que la Nouvelle-Zélande peut se permettre de reposer certains de ses joueurs pour son dernier match de poule contre l’Écosse sans victoire, le Pays de Galles doit maintenant presque certainement battre l’Australie la semaine prochaine pour atteindre les huitièmes de finale.