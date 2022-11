Coupe du monde de rugby féminin : Craig Richards quitte son poste d’entraîneur de l’Angleterre après sa défaite en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande | Actualités de la Ligue de Rugby

Paul Richards a annoncé qu’il quitterait son rôle

Craig Richards est tombé en panne lorsqu’il a révélé qu’il quitterait son poste d’entraîneur de l’Angleterre avec effet immédiat à la suite de la défaite 20-6 de son équipe en demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminin contre la Nouvelle-Zélande.

Richards, qui a pris le poste après le tournoi de 2017 en Australie, a vu deux essais rapides au début de la seconde mi-temps couler son équipe et envoyer les Kiwi Ferns à la finale de samedi contre l’Australie.

“Ce sera quelqu’un d’autre qui fera avancer l’équipe et prendra ces décisions – ce ne sera pas moi”, a révélé un Richards ému.

L’Angleterre a fait une démonstration vaillante, mais le peloton néo-zélandais était tout simplement trop fort en demi-finale

“Je soutiendrai de loin, en travaillant avec mon club pour que ces joueurs soient les meilleurs possibles afin que je puisse les mettre en avant pour le club et le pays.

“Une chose qui ne me quittera pas, c’est la passion que j’ai pour cette équipe d’Angleterre. Je suis un entraîneur anglais vraiment passionné et je suis vraiment, vraiment désespéré de réussir.”

Pendant le règne de Richards, son équipe a clairement réduit l’écart avec les géants de l’hémisphère sud, les Néo-Zélandais ayant triomphé 52-4 lors de leur demi-finale équivalente à Sydney en 2017.

Mais pour Richards, ce n’était qu’une maigre consolation, ayant amené son équipe dans le tournoi avec la ferme conviction qu’ils étaient assez bons pour vaincre leur opposition en grande partie à plein temps et remporter le tournoi à domicile.

“Quand j’ai eu le poste et que quelqu’un m’a envoyé une vidéo de la dernière Coupe du monde, je me suis dit : ‘Wow, qu’est-ce que j’ai fait ?’ a admis Richards.

“L’une de mes tâches consistait initialement à se rapprocher d’eux, mais je vais être honnête, un an ou deux plus tard et mon attitude était, nous n’allons pas nous rapprocher d’eux, nous allons les battre.

“Je pensais que nous avions une équipe pour les battre et je pensais que nous le ferions. Quelqu’un m’a dit que vous aviez très bien réduit l’écart, mais ce n’est pas assez bon. Je n’ai pas essayé de réduire l’écart, j’ai essayé de gagner une coupe du monde.”