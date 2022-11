Coupe du monde de rugby féminin : Courtney Winfield-Hill prête à construire quelque chose de spécial avec l’Angleterre | « Nous pouvons prendre de l’élan » | Actualités de la Ligue de Rugby

Courtney Winfield-Hill était en pleine forme alors que l’Angleterre entamait sa campagne de Coupe du monde

La demi-arrière anglaise Courtney Winfield-Hill pense que son équipe peut s’appuyer sur une victoire d’ouverture “vraiment spéciale” contre le Brésil, alors qu’elle cherche à aller jusqu’au bout de la Coupe du monde de rugby à XV.

Dans une performance de joueur du match, Winfield-Hill a réussi un triplé lors de la victoire dominante de l’Angleterre sur le Brésil et a admis que c’était un moment inoubliable alors qu’ils se dirigeaient vers la foule rugissante à Headingley alors que des stands remplis d’écoliers locaux applaudissaient le nation d’origine.

“C’était vraiment spécial et je pense que c’est quelque chose que les fans de la ligue de rugby anglaise font très bien”, a déclaré Winfield-Hill.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Surtout ici à Headingley, entendre ce tambour de South Stand nous donner un très grand coup de pouce à travers les moments de ce match, c’était incroyablement spécial.

“C’était une grande occasion aujourd’hui avec le nombre de personnes dans la foule et le volume qui baisse.

“Tout cela s’ajoute et maintenant que nous avons expérimenté, nous pouvons peut-être nous installer un peu plus et simplement nous concentrer sur le jeu.”

Malgré une victoire retentissante, Winfield-Hill pense que l’Angleterre a beaucoup de domaines à améliorer si elle veut atteindre son objectif de remporter la Coupe du monde à domicile.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Patchy est le mot que j’utiliserais pour le décrire”, a-t-elle ajouté.

“Nous étions vraiment bons dans certains patchs, puis nous nous sommes probablement un peu excités à certains moments et avons juste perdu le contact avec quelques bases.

“Je suis sûr que Craig (Richards) et le personnel d’entraîneurs nous remettront sur le droit chemin au cours des prochains jours.

“Georgia (Roche) et moi ne sommes ensemble à Leeds que depuis un an et ça a parfois été maladroit, c’est indéniable pour nous.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Mais c’était aussi très bien aujourd’hui d’avoir du temps avec Zoe Harris et de connecter un partenariat différent parce que nous savons que tout au long de ce tournoi, tout le monde va jouer un rôle et il y aura parfois différentes combinaisons.”

Samedi, l’Angleterre aura un autre moment spécial alors qu’elle jouera devant une foule bondée dans un double en-tête avec l’équipe masculine de Wigan, avec la princesse de Galles Kate Middleton qui assistera à l’occasion.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Nous avons juste besoin d’apprendre à prendre de l’élan grâce aux bases. Je pense que nous l’avons perdu à certains points aujourd’hui et nous savons que cela passe par la discipline”, a déclaré Winfield-Hill.

“Donc, solidifier quelques bases sera à l’ordre du jour et j’ai vraiment hâte d’être en double avec les hommes, qui construisent eux-mêmes une formidable dynamique.

“Ce sera un autre très bon moment auquel participer.”