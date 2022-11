Coupe du monde de rugby féminin : Amy Hardcastle prête à montrer que l’Angleterre a le pouvoir de battre la Nouvelle-Zélande | Actualités de la Ligue de Rugby

Amy Hardcastle a réussi un triplé contre la Nouvelle-Zélande en 2013 et pense que son équipe peut gagner contre l’un des favoris du tournoi.

S’il y a quelqu’un qui sait comment faire une performance contre les Kiwi Ferns, c’est bien Amy Hardcastle.

Le centre de St Helens et d’Angleterre a eu une carrière internationale de près de 15 ans et a l’un des plus grands moments à venir lundi alors que l’Angleterre affronte la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du monde de rugby à XV.

Beaucoup ont la Nouvelle-Zélande et l’Australie comme les deux favoris pour participer à la finale à Old Trafford le 19 novembre, mais, pour Hardcastle, l’Angleterre a la “croyance” d’aller jusqu’au bout et cela commence par une grande victoire contre les Kiwi Ferns. .

L’Angleterre a remporté une victoire dominante contre la PNG lors de son dernier match de groupe et en tirera confiance en demi-finale.

“A l’approche de ce match néo-zélandais, nous sommes vraiment excités. Nous avons tiré beaucoup de positivité en jouant contre la PNG car c’était une équipe très physique et nous savons que la Nouvelle-Zélande sera également physique”, a déclaré Hardcastle.

“Pour nous, nous croyons que nous pouvons gagner cette demi-finale et accéder à cette finale.

“Nous sommes vraiment ravis de cette opportunité de jouer contre certains des meilleurs.

“Ce sera un test pour nous de voir où nous en sommes.

“Il s’agit simplement de se concentrer sur nous, de se concentrer sur nos forces et de garder cette conviction au sein de l’équipe.

“La Nouvelle-Zélande sera un match difficile et nous le savons, mais nous nous concentrerons uniquement sur notre jeu.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Lorsque Hardcastle a affronté les Kiwi Ferns en 2013, elle a réalisé une performance mémorable, devenant la première personne à réussir un triplé contre une équipe néo-zélandaise et une expérience comme celle-là ne fait que lui donner plus confiance que la Nouvelle-Zélande est un ” côté “battable”.

“En 2013, quand je me regarde… marquer un triplé contre la Nouvelle-Zélande et être le seul à l’avoir fait, j’aborde ce match avec tellement de conviction aussi parce que cela peut arriver, ils sont battables”, a déclaré Hardcastle.

“Il suffit de se présenter le jour même et de croire en soi.

“Aller à cette demi-finale signifie tellement pour nous tous parce que nous avons tant sacrifié et nous avons absolument tout donné pour être dans cette Coupe du monde, et je ne pense pas que nous aurions pu faire plus en tant qu’athlètes.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Donc, pour nous, aller dans cette demi-finale, c’est l’opportunité que nous voulions tous.

“Le personnel des coulisses a travaillé si dur pour faire de nous les athlètes puissants que nous sommes et je pense que cela s’est tellement amélioré et nous pouvons le voir et nous pouvons le voir dans les matchs.

“Pour nous, c’est juste profiter du moment et nous devons simplement continuer à croire que nous pouvons gagner et que nous gagnerons.”

Créer un héritage

Malgré une concentration intense sur la réalisation du travail sur le terrain, Hardcastle sait qu’un héritage a déjà été créé par le voyage que son équipe a parcouru jusqu’à présent, avec des foules record et un nouvel intérêt croissant à chaque match.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

En effet, alors qu’une victoire est en tête de son agenda, aider à braquer les projecteurs sur la ligue de rugby féminin a été “incroyable” pour la star anglaise.

“C’est absolument incroyable, 1,2 million de personnes se sont connectées à la maison et nous étions 5 500 dans la foule”, a ajouté Hardcastle.

“C’est quelque chose que je n’ai jamais connu, et c’est tellement écrasant mais tellement puissant aussi, le fait que notre nation nous soutient et que tout le monde se connecte et que les gens parlent de nous.

“La positivité qui ressort de cette Coupe du monde est incroyable et c’est formidable car elle ne fait que construire la plate-forme de la ligue de rugby féminin.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Cela aide à le diffuser et ensuite cela peut générer plus dans les clubs et en obtenir plus dans les sections féminines de ces clubs parce qu’on en parle et que les gens en savent plus.

“Il ne fait que grandir et grandir et grandir.

“Les légendes du jeu, vous avez vu tout ce qu’elles ont fait pour le jeu et maintenant nous établissons la plate-forme pour la nouvelle génération et la faisons grandir, afin qu’elles aient certaines des opportunités que nous n’aurions peut-être pas eues.

“Mais si nous pouvons aider cela, alors cela signifie le monde pour nous parce que c’est pourquoi nous sommes ici.

“Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour les filles et la ligue de rugby féminine.”

Nouvelles de l’équipe

Vicky Molyneux revient dans l’équipe anglaise de 19 joueuses lors du seul changement pour leur demi-finale de Coupe du monde de rugby féminin contre la Nouvelle-Zélande.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

La troisième ligne des Wigan Warriors, qui a fait son retour dans la ligue internationale de rugby en 2021 après une absence de 14 ans de l’équipe d’Angleterre, remplace Carrie Roberts aux trois quarts dans l’équipe de Craig Richard.

Molyneux a été nommé joueur du match lors de la victoire de l’Angleterre contre le Canada au DW Stadium lors de leur deuxième match du groupe A, mais a été reposé alors que l’équipe battait la Papouasie-Nouvelle-Guinée 42-4 pour s’assurer la première place mercredi.

L’équipe anglaise de 19 joueurs affrontera la Nouvelle-Zélande

Emily Rudge (capitaine), Tara Stanley, Caitlin Beevers, Fran Goldthorp, Amy Hardcastle, Leah Burke, Georgia Roche, Courtney Winfield-Hill, Grace Field, Tara Jones, Hollie Dodd, Jodie Cunningham, Vicky Molyneux, Vicky Whitfield, Shona Hoyle, Olivia Wood, Paige Travis, Keara Bennett, Zoe Harris.