Coupe du monde de rugby féminin 2025 : Twickenham parmi les huit sites hôtes choisis comme hôte de l’Angleterre | Actualités du rugby à XV

Twickenham a été choisi comme l’un des huit sites hôtes de la Coupe du monde de rugby féminin en Angleterre en 2025.

L’Angleterre a battu la France 38-33 devant une foule record de 58 498 spectateurs pour un international féminin à Twickenham plus tôt cette année, la première fois qu’un Red Roses Test autonome était joué au stade. Le site d’une capacité de 82 000 places accueillera probablement la finale en 2025.

La joueuse anglaise Ellie Kildunne décrit le sentiment de jouer devant une foule record pour un international féminin à Twickenham

Un mélange de stades de rugby et de football composent les sept autres sites, avec les hotspots de rugby traditionnels de Sandy Park à Exeter, Salford Community Stadium à Manchester et Franklin’s Gardens à Northampton inclus.

L’Amex Stadium de Brighton, le Stadium of Light de Sunderland, le York Community Stadium et l’Ashton Gate à double usage de Bristol font partie des terrains de football choisis. Le Stadium of Light est la deuxième plus grande salle du groupe, avec une capacité de 49 000 places.

Le Stadium of Light de Sunderland accueillera les matchs de la Coupe du monde de rugby féminin 2025

La 10e édition de la Coupe du monde de rugby féminin se déroulera du 22 août au 27 septembre, le nombre d’équipes en lice passant de 12 à 16.

Le chiffre record de fréquentation globale lors d’une Coupe du monde de rugby féminin a été enregistré en Nouvelle-Zélande l’année dernière, lorsque plus de 140 000 fans ont assisté à des matchs. Le tournoi a eu lieu pour la dernière fois en Angleterre en 2010.

L’Angleterre a perdu face à la Nouvelle-Zélande lors de la finale de la Coupe du monde de rugby féminin de l’année dernière.

Vainqueur à deux reprises, en 1994 et 2014, l’Angleterre s’est inclinée 34-31 contre la Nouvelle-Zélande lors de la finale de l’an dernier à Eden Park, le sixième succès des hôtes dans la compétition.

L’Angleterre, la Nouvelle-Zélande, la France et le Canada se sont déjà qualifiés pour le tournoi 2025, tandis que les participants restants seront déterminés par leur positionnement dans le nouveau tournoi annuel WXV de World Rugby et les compétitions régionales.

World Rugby et la Rugby Football Union ont annoncé mardi les sites hôtes pour 2025. Sue Day, directrice de l’exploitation et directrice financière de la RFU, a déclaré que la multiplication des sites donnerait aux nouveaux fans potentiels « la chance d’être inspirés par une action sportive de classe mondiale ».

« C’est l’accès à des tournois comme ceux-ci qui peut allumer une étincelle chez les gens, et nous espérons que cela encouragera une nouvelle génération de personnes à essayer le rugby par eux-mêmes », a-t-elle ajouté.