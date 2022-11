Coupe du monde de rugby : Chantelle Crowl sur l’Angleterre féminine et un gros week-end de demi-finales | Actualités de la Ligue de Rugby

L’Angleterre est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde féminine

Dans sa dernière chronique sur la Coupe du monde de rugby à XV, Chantelle Crowl revient sur les performances de l’Angleterre lors de la phase de groupes du tournoi féminin et se prépare à un énorme week-end de demi-finales…

Quel match a été la victoire 42-4 de l’Angleterre sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je pense que nous étions en train de construire à travers les matchs du Brésil et du Canada plus tôt dans le groupe A et, sans manquer de respect à ces équipes, je pense que les filles savaient qu’elles avaient le talent pour battre ces équipes.

Le grand match a été celui contre la PNG, cependant, et je pense qu’ils se sont bien comportés. Vous sortez toujours avec des nerfs, mais je pense qu’une fois qu’ils ont trouvé leurs marques, ils ont juste dépassé la Papouasie-Nouvelle-Guinée et, au lieu de venir nous intimider, nous avons commencé à les intimider hors du parc. C’était un jeu génial et je le regarderais encore et encore.

Parfois, ils disent que nous sommes trop gentils et je pense qu’au début, les gens prennent notre gentillesse pour acquise. Mais une fois que vous avez frappé nos filles plusieurs fois, elles commencent à venir vers vous et à se muscler. Ensuite, ils commencent à vous abattre et à vous battre à l’extérieur, que ce soit par habileté ou en tirant. J’étais très fier d’eux.

Cela dit, lorsque nous jouons l’une contre l’autre dans la Betfred Women’s Super League, parfois je peux sortir et être un peu douce parce que je les connais pour avoir fait partie des équipes d’Angleterre avec elles et ne pas avoir assez bien tiré jusqu’à – et jusqu’à ce que l’un d’eux me tire dessus, c’est là que je suis prêt à partir !

Une fois que les nerfs étaient à l’écart, tout était oublié et l’Angleterre savait qu’elle était dans un match. Je peux témoigner de la force de la PNG dans le peloton et nous avons bien géré cela, et je dois donner tant de crédit aux attaquants.

Ils ont fait un travail incroyable pour nous faire avancer, puis nous avons pu marquer à l’extérieur avec des essais fantastiques de Leah Burke. Caitlin Beevers a malheureusement été refusée à plusieurs reprises, mais l’Angleterre a continué et cela a payé.

Leah Burke a marqué des essais spectaculaires lors de la victoire de l’Angleterre sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Je pense que les essais de Leah sur les coups de pied de Courtney Winfield-Hill ont également attiré beaucoup d’attention sur le jeu féminin parce qu’ils étaient fantastiques, et c’était un excellent effort d’équipe avec le peloton passant au milieu pour nous amener à moins de 20 mètres, et Courtney dirige juste Leah dans le coin.

Les filles ont été phénoménales en regardant dans l’espace et tout ce qu’elles ont travaillé à l’entraînement quand j’ai été impliqué, elles l’ont mis en pratique mercredi.

En ce qui concerne les phases de groupes, tout a été positif pour l’Angleterre après avoir remporté les trois matchs et non par de petites marges. Cela montre les compétences et la classe que les filles ont à leur sujet, et elles sont vraiment ravies de se rendre au grand.

Alors que l’Australie a terminé en tête du groupe B après avoir battu la Nouvelle-Zélande 10-8 jeudi, nous affrontons les Kiwi Ferns en demi-finale et je pense qu’ils se sont très bien musclés contre les Jillaroos – je pensais que c’était leur meilleur match en phase de groupes .

La Nouvelle-Zélande attend l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde féminine

Nous avons planifié et nous nous sommes entraînés pour cette Coupe du monde, alors ils savent quoi faire lors de la demi-finale de lundi à York. Nous devons juste rester structurés et y aller.

Vous devez croire en vous et en vos coéquipiers autour de vous sinon vous n’irez jamais nulle part. Dans les Coupes du monde auxquelles j’ai participé, vous avez toujours à l’esprit si vous êtes assez bon, mais cette année, avec le travail acharné et l’entraînement que nous avons mis en place, nous sommes convaincus que nous allons gagner cette coupe du monde.

Il n’y a jamais eu de si ou de mais, c’est l’objectif final et je pense que nous avons cru en nous tout au long de la saison de Super League.

Je pense que cette équipe d’Angleterre s’est vraiment gélifiée aussi et chaque fois que je suis à l’entraînement, c’est comme une famille. Personne n’essaie de trop plaire à qui que ce soit, ils essaient juste d’être altruistes et là pour vos coéquipiers.

Les équipes masculines et en fauteuil roulant ont également leurs demi-finales ce week-end et nous rêvons tous de gagner nos Coupes du monde respectives. Ce serait l’histoire faite ici, et ce serait absolument fantastique – pas seulement pour l’Angleterre mais pour tous les joueurs.

Je ne pense pas avoir vu l’équipe masculine jouer aussi bien depuis longtemps et ils semblent s’être vraiment gélifiés également, et l’équipe en fauteuil roulant est en feu. Je pense qu’ils le ramènent tous à la maison et je les encourage à le faire.

Une grande chose pour les équipes féminines et en fauteuil roulant, en particulier, a été la foule qui assistait à leurs matchs. C’est une grande chose d’entendre ça autour de vous et cela vous élève d’une manière différente, et je pense qu’ils vont continuer à grandir.

Tout va dans le bon sens. C’est incroyable pour toutes ces jeunes filles, garçons et joueurs en fauteuil roulant qui regardent cette Coupe du monde, et ils voudront tous en faire partie à l’avenir, donc pour les trois équipes d’Angleterre, organiser une Coupe du monde sur le sol de la maison serait génial.