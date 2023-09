Coupe du monde de rugby : ce que nous avons appris au premier tour alors que l’Angleterre a choqué, l’Irlande a prospéré, le Pays de Galles a tenu bon et l’Écosse a trébuché | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits marquants de la deuxième journée de la Coupe du Monde de Rugby en France, où l’Italie, l’Irlande, l’Australie et l’Angleterre ont remporté leurs premières victoires

A l’approche du deuxième tour de la Coupe du Monde de Rugby, retour sur les points de discussion qui ont émergé lors du week-end d’ouverture…

L’Angleterre en hausse ?

Une victoire est une victoire, non ? C’est ce que ressentira une grande majorité de supporters anglais après avoir éprouvé beaucoup de nervosité à l’idée d’affronter les Pumas lors de leur match d’ouverture.

Eleanor Roper de Sky Sports News rapporte depuis Marseille alors que l'Angleterre répond à ses critiques avec une victoire dominante contre l'Argentine lors de son match d'ouverture de la Coupe du monde

L’Argentine étant plus haut dans le classement mondial et ayant battu l’Angleterre à Twickenham l’année dernière, la perspective d’une défaite se profilait, mais la victoire 27-10 a fait taire de nombreux sceptiques et a considérablement augmenté les chances de l’Angleterre de sortir de son groupe et d’accéder au groupe. quarts de finale.

Bien que l’Angleterre veuille peut-être commencer à marquer des points avec autre chose que la botte de George Ford, sa défense inébranlable a envoyé un message et maintenant, alors qu’elle se prépare à affronter le Japon, un entraîneur-chef de l’équipe, Steve Borthwick, ne le connaît que trop bien depuis qu’il était entraîneur adjoint sous Eddie. Jones, ils voudront voir plus d’améliorations.

L'Anglais George Ford revient sur sa première victoire en Coupe du Monde de Rugby après avoir marqué les 27 points lors de sa victoire contre l'Argentine

L’Angleterre sera peut-être privée de Tom Curry pour son match contre le Japon, mais Billy Vunipola sera un retour bienvenu dans l’équipe après sa suspension et leur confiance aura explosé ; les choix de sélection deviennent désormais un casse-tête pour le patron anglais.

« Je pensais que George Ford était magnifique », a déclaré Borthwick après le match. « Nous pouvons tous parler de ses coups de pied, de ce qu’il a fait en marquant des points, mais aussi du sang-froid et de la gestion dont il a fait preuve tout au long.

L'entraîneur-chef de l'Angleterre, Steve Borthwick, a fait l'éloge des leaders de son équipe alors qu'ils ont battu l'Argentine 27-10 lors de leur match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby grâce à la brillante prestation de George Ford au pied.

« Ce soir [Saturday] est un autre exemple du grand leadership de cette équipe d’Angleterre. On a beaucoup parlé dans le passé du leadership au sein de l’équipe d’Angleterre, mais ce que je vois, c’est un groupe rempli de professionnels seniors qui sont des leaders fantastiques. Comme l’homme à côté de moi [Courtney Lawes]George Ford, nous pourrions discuter de Jamie George, d’Ellis Genge, la liste pourrait être longue. »

Ainsi, avec Owen Farrell absent pour un autre match en raison de son interdiction, l’homme qui a été exilé de cette équipe anglaise, qui a débuté pour la dernière fois un test en 2021 avant samedi, pourrait-il garder le capitaine fermement sur ses gardes pour une place contre les Samoa avec un autre gros performance?

L’Irlande et la France confirment-elles leur statut de favoris ?

Il est difficile de comparer les performances des deux favoris pour la Coupe du Monde de cette année, mais tous deux ont débuté en excellente forme.

L'Irlande s'entraîne avant son deuxième match du Groupe B de la Coupe du Monde de Rugby contre les Tonga après avoir battu la Roumanie lors de son match d'ouverture.

L’Irlande a battu la Roumanie de manière spectaculaire, un score de 82-8 confirmant que son attaque est quelque chose que toutes les parties devraient craindre.

Alors que la France a affronté son match de phase de groupes le plus difficile contre les All Blacks lors de l’ouverture de la Coupe du Monde et a montré sa classe, se battant pour une victoire 27-13 devant son public.

Les joueurs irlandais étaient ravis de lancer leur campagne pour la Coupe du Monde de Rugby avec une victoire 82-8 contre la Roumanie, leur plus grande victoire de leur histoire dans le tournoi.

La tâche devrait être plus facile pour la France face à l’Uruguay, tandis que l’Irlande affrontera les Tonga. Cependant, l’équipe d’Andy Farrell comptera ensuite sur l’Afrique du Sud et l’Écosse.

Regardez le meilleur de l'action alors que la France bat la Nouvelle-Zélande 27-13 lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby

Avec un gros test à cocher pour la France et deux gros à venir pour l’Irlande, au fur et à mesure que la phase de groupes se déroulera, nous aurons une idée plus claire de qui est vraiment en tête entre ces deux équipes ou si les équipes de l’hémisphère sud peuvent les renverser une fois de plus.

Le Pays de Galles survit à une frayeur – vont-ils s’améliorer à partir de maintenant ?

La victoire serrée du Pays de Galles contre les Fidji aurait été plus surprenante si les Fidji n’avaient pas renversé l’Angleterre pour la première fois à Twickenham lors de leur dernier match de préparation à la Coupe du Monde.

Faits saillants de la troisième journée de la Coupe du Monde de Rugby en France où les champions en titre, l'Afrique du Sud, le Japon et le Pays de Galles, ont remporté des victoires.

Le sentiment était que le Pays de Galles s’en était sorti avec un but lors de sa victoire 32-26, laissant l’entraîneur-chef Warren Gatland furieux du manque de sang-froid de son équipe dans les grands moments.

« Il y a eu des périodes excellentes et il y a eu des apprentissages, vous savez, grâce à tout le travail acharné que nous avons fourni », a déclaré Gatland.

James Savundra rapporte de Bordeaux où le Pays de Galles a tenu bon pour remporter sa première victoire de la Coupe du monde 2023 contre les Fidji

« Et il y a eu des moments où lorsque vous contrôlez le jeu, c’est une question de gestion des hommes. Et je reviens en quelque sorte à il y a quatre ou cinq ans, lorsque nous avions suivi ce processus pour l’équipe alors qu’elle grandissait. et le développement, et il nous a fallu un peu de temps pour être en mesure de mettre en œuvre confortablement une sorte de gestion et de compréhension du jeu et que les joueurs n’infligent pas de pénalités stupides et ne nous mettent pas sous pression.

« Et puis, aujourd’hui, il y a eu des incidents de ce genre. Et comme je l’ai dit, il s’agit de s’assurer que nous sommes honnêtes et que nous examinons cela et que nous apprenons de ces situations sur la façon dont nous gérons les choses à l’avenir et que tout le monde s’améliore. »

Warren Gatland dit que la gestion du match de son équipe était « stupide » lors de la victoire du Pays de Galles contre les Fidji lors de la Coupe du monde de rugby

Désormais, alors que le Portugal les attend pour son deuxième match de groupe, ils espèrent se solidifier davantage en tant qu’équipe, les tests de l’Australie et de la Géorgie, qui les ont battus de manière choquante lors des Autumn Nations Series en 2022, restent à venir.

Ils ont une grande expérience à leur actif et il ne leur reste plus qu’à l’utiliser.

L’Écosse en difficulté dans le groupe de la mort alors que les Springboks semblent forts

Lorsque les groupes de la Coupe du monde ont été annoncés, toutes les équipes de la poule B se sont senties durement délaissées. Composé de l’Écosse, de l’Irlande, de l’Afrique du Sud, des Tonga et de la Roumanie, chaque match présente une tâche ardue, et l’Écosse a du travail à faire si elle veut se battre pour une place en quart de finale.

Leur défaite lors du premier match contre l’Afrique du Sud, championne en titre, a vraiment entamé leurs espoirs, mais, s’ils peuvent battre les Tonga cette semaine et aborder leur dernier match de poule contre l’Irlande avec quelque chose à jouer, on ne sait pas ce qui pourrait arriver.

Sky Sports Eleanor Roper rapporte que l'Afrique du Sud, championne en titre, démarre sa campagne de Coupe du monde avec succès contre l'Écosse

En effet, avec l’Afrique du Sud affrontant l’Irlande le 23 septembre, ce groupe deviendra bien plus intéressant, trois grandes nations s’affrontant jusqu’au dernier match.

Avec autant de pression, l’Écosse va désormais soit relever le défi, soit perdre complètement confiance en une seule défaite et le capitaine Jamie Ritchie sait désormais que son équipe doit gagner chaque match de la poule B.

« En tant que groupe, nous avons trois matchs énormes à venir », a déclaré Ritchie.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de faire une erreur. La pression est sur nous maintenant. Nous devons être opérationnels dans deux semaines.

« L’Irlande a toujours été un match très important pour nous, mais tous les matchs sont désormais incontournables. »