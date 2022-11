Coupe du monde de rugby à XV : Vicky Molyneux de retour en équipe féminine d’Angleterre pour la demi-finale de la Nouvelle-Zélande | Actualités de la Ligue de Rugby

Vicky Molyneux est de retour dans l’équipe d’Angleterre pour affronter la Nouvelle-Zélande en demi-finale

Vicky Molyneux revient dans l’équipe anglaise de 19 joueuses lors du seul changement pour leur demi-finale de Coupe du monde de rugby féminin contre la Nouvelle-Zélande.

La troisième ligne des Wigan Warriors, qui a fait son retour dans la ligue internationale de rugby en 2021 après une absence de 14 ans de l’équipe d’Angleterre, remplace Carrie Roberts aux trois quarts dans l’équipe de Craig Richard.

Molyneux a été nommé joueur du match lors de la victoire de l’Angleterre contre le Canada au DW Stadium lors de leur deuxième match du groupe A, mais a été reposé alors que l’équipe battait la Papouasie-Nouvelle-Guinée 42-4 pour s’assurer la première place mercredi.

“Nous avions besoin de réponses à quelques questions et bien que vous ne vouliez jamais être marqué contre un entraîneur, nous avons trouvé la réponse sur ce que nous faisons lorsque nous sommes derrière”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Angleterre Richards après la victoire contre les Orchids.

“Je ne pense pas que nous aurions pu aller en demi-finale contre l’Australie ou la Nouvelle-Zélande sans quelque chose de difficile, une bataille physique et un peu d’adversité, et c’est ce que nous avons.

“Nous savions que ce ne serait pas très chic parfois et ce ne l’était pas, et c’est ce qui m’a le plus plu – les filles se serrant les coudes, restant connectées et gagnant le match d’une manière différente de la façon dont nous avons remporté les deux premiers.”

L’Angleterre s’est battue avec acharnement pour remporter une large victoire contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Les adversaires de lundi, la Nouvelle-Zélande, ont terminé deuxièmes de l’Australie dans le groupe B, après avoir été battus 10-8 par les Jillaroos lors de leur dernier match de la phase de groupes.

Les vainqueurs affronteront soit l’Australie, tenante du titre, soit la Papouasie-Nouvelle-Guinée, deuxième du Groupe A, lors de la finale à Old Trafford le samedi 19 novembre.

L’équipe anglaise de 19 joueurs affrontera la Nouvelle-Zélande

Emily Rudge (capitaine), Tara Stanley, Caitlin Beevers, Fran Goldthorp, Amy Hardcastle, Leah Burke, Georgia Roche, Courtney Winfield-Hill, Grace Field, Tara Jones, Hollie Dodd, Jodie Cunningham, Vicky Molyneux, Vicky Whitfield, Shona Hoyle, Olivia Wood, Paige Travis, Keara Bennett, Zoe Harris.