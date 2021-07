Coupe du monde de rugby à XV se déroulera comme prévu cette année malgré la résistance australienne, confirment les organisateurs | Nouvelles de la ligue de rugby

La Coupe du monde de rugby à XV masculin débutera le 23 octobre

Les organisateurs de la Coupe du monde de rugby à XV 2021 ont confirmé que le tournoi se déroulerait comme prévu.

L’événement avait été mis en doute en raison de l’augmentation des cas de Covid-19 et de la résistance des clubs australiens de la LNR au milieu des inquiétudes concernant les restrictions de voyage et de quarantaine causées par la pandémie.

Mais le directeur général du tournoi, Jon Dutton, a déclaré: « Nous sommes ravis de pouvoir apporter clarté et certitude aux fans, joueurs, partenaires, médias et à ceux qui ont soutenu notre voyage au cours des dernières années.

« Nous avons un désir irrésistible d’organiser la plus grande et la meilleure Coupe du monde de rugby à XV de tous les temps et grâce à notre détermination et notre détermination, nous pourrons réaliser cette vision.

« Nous reconnaissons qu’il reste encore de nombreux défis à relever, mais nous travaillerons sans relâche et prendrons les mesures les plus extraordinaires avec le soutien de toutes les personnes impliquées pour organiser le tournoi dans 100 jours.

Ravi que les fans puissent s’attendre à un festival de Rugby League qui promet d’inspirer de nouveaux fans et de développer la base. J’ai vu par moi-même l’impact positif de la Rugby League dans les communautés et, alors que nous arrivons à 100 jours, l’anticipation monte ! https://t.co/tMLU3bqMtI – Oliver Dowden (@OliverDowden) 15 juillet 2021

« Malgré l’adversité à laquelle nous avons été confrontés, nous n’avons jamais perdu de vue notre objectif principal d’avoir un impact positif sur la vie des gens. Notre programme d’impact social a été et continuera d’être un phare de positivité et d’espoir indispensable dans les communautés à travers l’Angleterre.

« Nous ne doutons pas que la famille de la Rugby League, ainsi que les 20 021 travailleurs clés que nous avons invités, les nombreux fans qui verront l’action en direct dans les stades à travers l’Angleterre et les millions de spectateurs à travers le monde feront partie d’une célébration unificatrice de le sport et l’humanité. »

Le tournoi débutera le 23 octobre lorsque l’Angleterre affrontera les Samoa au St James’ Park de Newcastle, le premier des 61 matches des compétitions masculines, féminines et en fauteuil roulant, qui se dérouleront simultanément pour la première fois.

Le tournoi féminin débutera le 9 novembre, les finales des épreuves masculines et féminines se déroulant en double à Old Trafford le 27 novembre.

L’Australie détient actuellement les titres mondiaux masculins et féminins

L’épreuve en fauteuil roulant se déroulera du 11 au 26 novembre. Au total, 61 matchs auront lieu sur 21 sites répartis sur les trois tournois.

Troy Grant, président de l’International Rugby League, a déclaré : « Je suis ravi que toutes les parties prenantes de l’International Rugby League aient travaillé ensemble pour atteindre ce résultat important pour le jeu mondial.

« RLWC2021 a de grandes ambitions qui contribueront à accroître l’intérêt et la participation pour notre sport à travers le monde.

« Nous pouvons maintenant tous attendre avec certitude et enthousiasme le coup d’envoi du tournoi à Newcastle le 23 octobre et je souhaite à nouveau remercier toutes les personnes impliquées, les organisateurs, les fédérations nationales et les principales parties prenantes, pour le leadership obtenu ce résultat positif dans les situations les plus difficiles. »

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a tweeté : « Ravi que les fans puissent s’attendre à un festival de Rugby League qui promet d’inspirer de nouveaux fans et de développer la base.

« J’ai vu par moi-même l’impact positif de la Rugby League dans les communautés et, alors que nous arrivons à 100 jours, l’anticipation monte! »