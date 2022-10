Coupe du monde de rugby à XV : Sam Tomkins soutient l’Angleterre pour battre « les Samoa les plus fortes de tous les temps » | Actualités de la Ligue de Rugby

Le capitaine anglais Sam Tomkins estime que, bien que son équipe soit considérée comme un outsider, elle a ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout de la Coupe du monde de cette année.

Le capitaine anglais Sam Tomkins a soutenu son équipe pour commencer avec une “grande victoire” alors qu’ils affrontent la “meilleure” équipe des Samoa lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde samedi.

L’Angleterre et les Samoa sont très pressentis pour être les deux équipes à se qualifier pour les quarts de finale du groupe A, la France et la Grèce devant se retirer lors des phases de groupes, mais beaucoup pensent que qui sera en tête du groupe sera décidé lors de l’ouverture. choc.

Les Samoa, comme les Tonga, ont été renforcées avec des joueurs qui devaient jouer pour les nations de niveau 1, dont huit grands finalistes de la LNR et avec un tel talent vedette, Tomkins pense que ce doit être le meilleur Samoan “jamais assemblé”.

“Ils représentent une menace énorme. Ils sont l’équipe samoane la plus forte qu’ils aient jamais réunie”, a déclaré Tomkins.

“Il y a beaucoup de grands finalistes de la LNR dans le groupe dont tout le monde ne cesse de me parler.

“Ils forment un groupe solide, mais nous aussi, c’est un match assez équilibré et nous voulons commencer en beauté dans cette compétition.

“Vous n’avez pas d’opportunités de créer un élan parce que c’est si rapide dans la compétition, donc nous allons y aller et faire de notre mieux et commencer par une grande victoire.

“Nous connaissons tous l’importance de ce premier match, cela rend votre quart de finale beaucoup plus facile si vous pouvez gagner ce premier match, donc nous le comprenons tous.

“Indépendamment de cela, il s’agit de savoir comment nous pouvons jouer et j’espère qu’après le match de samedi, tout le monde aura une idée de ce que sera l’Angleterre.”

« Nous sommes des outsiders, mais nous pouvons gagner » | “L’Angleterre a été impressionnante contre les Fidji”

L’Angleterre a fait jouer ses muscles avant la Coupe du monde de rugby à XV avec une déroute 50-0 des Fidji lors de leur affrontement d’échauffement.

Il y avait neuf buteurs d’essais différents alors que les hommes de Shaun Wane évitaient confortablement une répétition de la défaite choc 15-14 contre l’Italie au stade AJ Bell lors de la préparation de la dernière Coupe du monde à domicile en 2013 et de nombreuses jeunes stars ont impressionné leur capitaine.

Les efforts de Dom Young pour les Newcastle Knights dans la LNR lui ont valu d'être appelé dans l'équipe d'Angleterre de Shaun Wane pour la Coupe du monde de rugby.

“J’ai été vraiment impressionné par la façon dont les garçons sont allés”, a ajouté Tomkins.

“Nous avons eu une vraie fouille dans des conditions terribles et marquer 50 points montre le talent que nous avons dans le groupe.

“Je pensais que Jack Welsby, George Williams, Dom Young étaient tous exceptionnels dans des conditions glissantes.

“Les Fidji n’étaient pas géniaux et ne nous ont pas fait beaucoup de menaces, mais nous avons dû jouer dur pendant les 20 premières minutes et nous l’avons certainement fait.

“Je pensais que Victor (Radley) était vraiment bon. C’est l’un de ces joueurs, vous savez ce que vous allez obtenir de lui.

Victor ‘The Inflictor’ Radley apportera son approche dure et sensée à cette équipe anglaise

“Il est constant et je pense qu’il sera un énorme atout pour nous dans cette compétition.”

Alors que leur victoire à l’échauffement donnera à l’Angleterre un énorme regain de confiance, Tomkins sait qu’ils auront beaucoup de travail à faire en tant que “outsiders” au cours des prochaines semaines.

“Nous sommes des outsiders dans cette compétition. La Nouvelle-Zélande et l’Australie sont là-bas, alors il y a probablement nous, les Tonga et les Samoa qui sont deuxièmes derrière ces gars-là et l’étiquette d’outsider n’est pas quelque chose que nous craignons”, a-t-il déclaré.

“Cela signifie que nous n’avons rien à perdre, et il n’y aura pas d’équipe ni de pays plus passionné que nous et personne ne fera plus d’efforts que nous, donc nous devons y aller et faire de notre mieux et je crois vraiment que ce groupe peut le gagner, absolument.”

Paroisse: Samoa sera sous-préparée pour l’ouverture du monde

Alors que Tomkins parle de la force des Samoa, leur entraîneur Matt Parish admet que son équipe sera sous-préparée pour son match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Angleterre.

L’entraîneur anglais Shaun Wane a qualifié les insulaires du Pacifique de favoris pour le match à St James ‘Park et les bookmakers sont d’accord, mais Parish insiste sur le fait que les chances sont contre lui et dit qu’il est plus préoccupé par l’arrivée que par le début du tournoi.

“Celui du 19 novembre est probablement un peu plus important que celui-ci, mais ils sont tous importants, ce sont des matchs de la Coupe du monde”, a déclaré Parish lors du lancement du tournoi au Manchester Museum of Science and Industry.

“Je suis convaincu que nous allons nous améliorer au fil de la compétition.”

Alors que Wane a eu des contacts avec la majeure partie de son équipe tout au long de l’année et a bénéficié de deux matchs de préparation, l’un contre les Fidji vendredi dernier seulement, Parish dit que son équipe vient tout juste de se réunir.

“Nous sommes sous-faits pour le premier match”, a-t-il déclaré. “L’Angleterre a joué un match d’essai alors que nos garçons étaient tous dans un avion.

“Nous avons eu notre première séance ce matin avec notre équipe, nous aurons deux autres séances cette semaine et ensuite nous devrons jouer le match d’ouverture de la Coupe du monde.

“Je ne doute pas que nous jouerons bien.”

“Nous avons eu notre première séance ce matin et ils se sont bien entraînés.

“Nous devons établir une connexion avec notre équipe et trouver une continuité. De ce point de vue, nous sommes un peu rouillés, mais notre objectif est de culminer plus loin dans le tournoi, pas samedi.”