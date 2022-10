Coupe du monde de rugby à XV : Ryan Hall donne à Shaun Wane matière à réflexion après la victoire de l’Angleterre sur la France | Actualités de la Ligue de Rugby

Ryan Hall a inscrit deux essais alors que l’Angleterre battait la France à Bolton

Shaun Wane savoure l’énigme de la sélection que Ryan Hall lui a donnée après que le meilleur buteur d’essais de l’Angleterre ait joué dans la victoire 42-18 de la Coupe du monde de rugby à XV contre la France à Bolton.

L’ailier des Hull Kingston Rovers a réussi 37 essais pour l’équipe nationale avec un doublé en première mi-temps contre les Français, après avoir été titularisé à la place de Tommy Makinson après avoir été exclu du match d’ouverture du Groupe A contre les Samoa.

Dom Young a de nouveau montré son immense talent avec deux essais au stade de l’Université de Bolton alors que les hôtes de la Coupe du monde ont presque assuré leur place en quart de finale, et l’entraîneur-chef Wane était ravi de voir Hall poser un marqueur.

“Il le fait toujours parce que c’est un très bon joueur et j’ai trois ailiers fantastiques”, a déclaré Wane, dont l’équipe peut s’assurer la première place du groupe A avec une victoire contre la Grèce à Sheffield samedi prochain, à propos de Hall.

“Nous sommes une nation très fière et nous avons de bons joueurs – et Ryan est certainement l’un d’entre eux, sans aucun doute.

“La façon dont il s’est entraîné et s’est comporté depuis qu’il est au camp a été impeccable. Je l’aime en morceaux, je l’évalue vraiment très bien.”

Le doublé de Hall – la septième fois qu’il marque deux essais dans un match pour l’Angleterre depuis ses débuts internationaux il y a 13 ans – l’a également amené à la troisième place de la liste des buteurs internationaux de tous les temps, mais le joueur de 34 ans a joué ses honneurs personnels de buteur.

“Je ne veux pas être blasé, mais c’est juste une statistique”, a déclaré Hall. “Je l’ai toujours dit et c’est mon slogan, c’est un sous-produit du fait de jouer dans une bonne équipe.

“Je suis un ailier qui termine les mouvements et il y a beaucoup de rouages ​​​​qui entrent dans la roue pour me fournir. Pour obtenir deux [against France] est à nouveau le produit d’un bon travail d’équipe.”

Alors que Wane a le choix de rester avec Hall et Young ou de rappeler Makinson, qui a marqué un essai et marqué 10 buts lors de la victoire 60-6 contre les Samoa, pour cet affrontement et le reste du tournoi, il y a un changement qu’il sera forcé de faire contre les Grecs.

Kallum Watkins a été expulsé avec une blessure à la tête 12 minutes après le début de la seconde mi-temps et bien que Wane s’attende à ce qu’il figure dans les dernières étapes du tournoi, il est définitivement hors du match à Bramall Lane.

Kallum Watkins est aidé depuis le terrain après avoir subi une blessure à la tête

Cela pourrait ouvrir la porte à Kai Pearce-Paul des Wigan Warriors, qui a joué à la fois au centre et au deuxième rang de la Betfred Super League, après avoir été l’un des deux seuls joueurs anglais à avoir encore joué à la Coupe du monde, mais Wane est convaincu que celui qui obtiendra le feu vert sera à la hauteur de la tâche.

“Nous pouvons jouer Jack Welsby là-bas – nous avons beaucoup de bonnes options”, a déclaré Wane.

“Nous perdons Kallum, mais quelqu’un d’autre viendra et fera du très bon travail. C’est l’attitude” grande équipe, petit moi ” [England have].”

Frayssinous soutient l’Angleterre pour lever la Coupe du monde

L’entraîneur-chef de la France, Laurent Frayssinous, ne doute pas que l’Angleterre ait montré qu’elle avait le potentiel pour aller jusqu’au bout dans le tournoi de cette année.

Laurent Frayssinous voit l’Angleterre comme capable de soulever la Coupe du monde

Le pays hôte a remporté deux victoires sur deux dans le groupe A en prolongeant son invincibilité contre ses anciens rivaux à 21 matches, et Frayssinous pense que les hommes de Wane peuvent rivaliser avec les champions en titre, l’Australie et le numéro 1 mondial, la Nouvelle-Zélande.

“Je pense que oui”, a déclaré Frayssinous lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que l’Angleterre était capable d’aller jusqu’au bout et de soulever le trophée Paul Barrière à Old Trafford le 19 novembre.

“Ils ont un énorme groupe d’attaquants … leurs cinq arrières pourraient être les meilleurs de la compétition … et leur colonne vertébrale est constituée de joueurs expérimentés et de qualité.

“Je suis sûr qu’ils défieront l’Australie et la Nouvelle-Zélande et qu’ils pourront les battre. Sans aucun doute, ils peuvent gagner leur Coupe du monde.”

Shaun Wane a estimé que l’Angleterre avait reçu un bon test de la part de la France

Frayssinous a estimé que la France avait produit un affichage bien amélioré depuis la défaite 30-10 contre l’Angleterre à Perpignan cette fois l’année dernière et que la marge finale de victoire de 24 points ne rendait pas justice à la façon dont son équipe s’était acquittée.

Wane a également complété la façon dont leurs adversaires les ont testés dans le jeu et ne s’est pas laissé emporter par les éloges de son homologue pour l’Angleterre.

“Je pensais que les Français étaient bons, je pensais qu’ils nous défiaient, et je savais que ça n’allait pas être simple”, a déclaré Wane.

“Donc, dans l’ensemble, je suis heureux de gagner un test match et de marquer environ 40 points contre une équipe difficile. Je sais à quel point nous pouvons nous améliorer. Et nos normes sont très élevées, donc nous allons nous améliorer là-dessus.

“Nous avons gagné deux matchs, mais il y a encore beaucoup de talent dans cette compétition dont nous devons être conscients.”