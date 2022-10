Coupe du monde de rugby à XV: pourquoi RL était la star anglaise et l’amour de l’ancien junior de Man Utd Herbie Farnworth | Actualités de la Ligue de Rugby

Herbie Farnworth a récolté les fruits depuis qu’il a poursuivi la ligue de rugby plutôt que le football

Vous connaissez le récit sur Herbie Farnworth, n’est-ce pas ? Le jeune footballeur talentueux, autrefois du célèbre Manchester United, qui a tout abandonné pour se forger une carrière dans le monde un peu moins glamour de la ligue de rugby ?

Eh bien, pas tout à fait. Oui, l’ancien milieu de terrain-ailier né à Blacko était assez bon pour faire partie de la formation des jeunes du club natal de Burnley avant de déménager à United, puis de susciter l’intérêt de leurs rivaux interurbains, Manchester City, à l’âge de 11 ans.

Mais à ce moment-là, Farnworth, qui s’est depuis transformé en un blockbuster de 6 pieds 3 pouces, 16e 10 livres trois quarts, avait déjà découvert la ligue de rugby et développé un goût pour le code du ballon ovale – quelque chose qui l’a amené à jouer au plus haut niveau. en Australie et représentant son pays sur la plus grande scène du sport.

“Je n’ai jamais été vraiment sérieux au sujet du football”, a déclaré Farnworth Sports du ciel profondément dans les entrailles du stade de l’Université de Bolton tout en exerçant ses fonctions médiatiques d’après-match à la suite de la victoire 42-18 de l’Angleterre sur la France lors de la Coupe du monde de rugby à XV samedi.

“J’y ai joué quand j’étais jeune, mais pour être honnête, j’ai toujours été ligue et dès que j’y ai joué, je suis tombé amoureux de ce sport.

“C’est un peu gonflé, tout ce truc de football; j’ai toujours été un garçon de la ligue, j’aime le sport et j’aime jouer pour ce pays.”

Alors, ne nous attardons pas là-dessus et concentrons-nous plutôt sur sa ligue de rugby, et l’ascension rapide qu’il a connue ces trois dernières années en particulier.

Statistiques RLWC2021 de Herbie Farnworth jusqu’à présent Parties jouées 2 Essaie 1 Essayez les aides 1 Exécuter des mètres 358 Compteurs post-contact 124 Sauts de ligne 2 Aides au saut de ligne 2 S’attaquer aux bustes 8

Repéré par le club NRL Brisbane Broncos alors qu’il se frayait un chemin dans les rangs juniors de ce pays avec les clubs communautaires Wigan St Patricks et Newton Storm, Farnworth a sauté sur l’opportunité qui lui était offerte par les six premiers premiers ministres australiens il y a cinq ans.

Après avoir gravi les échelons à travers l’équipe de la Holden Cup U20 des Broncos et le club nourricier Norths Devils dans la Coupe du Queensland de deuxième niveau, Farnworth a fait ses débuts dans la LNR en 2019 et la saison suivante a été nommé recrue de l’année du club.

Son ascension s’est poursuivie au point qu’il faisait partie d’un contingent de six joueurs de la LNR appelé dans l’équipe de Shaun Wane pour la Coupe du monde à domicile en Angleterre et a été titularisé dans les victoires du groupe A contre les Samoa et la France, mais cette progression rapide n’est pas quelque chose du 22- ans a fait une pause pour réfléchir.

“Je n’y ai pas vraiment pensé, je n’arrête pas de m’éloigner et d’essayer de pousser pour le prochain but”, a déclaré Farnworth.

L’un de mes grands objectifs était de participer à cette Coupe du monde et je suis simplement reconnaissant d’avoir une place dans l’équipe et j’espère pouvoir faire mon travail pour les garçons et offrir quelque chose à cette équipe. Je veux continuer et gagner cette chose, espérons-le. Herbie Farnworth

“C’est un grand honneur pour moi de faire partie de cette équipe. Je suis un grand garçon passionné d’Angleterre, né et élevé ici – les gens pensent que je suis un Australien mais je ne le suis certainement pas !

“J’ai déménagé quand j’avais 17 ans, j’ai passé toute mon enfance en Angleterre, je me suis entraîné ici et toute ma famille est ici. Avoir la chance de jouer et de faire partie de cette grande équipe est un immense honneur et un énorme privilège.”

Étant basé en Australie et les effets de la pandémie de Covid-19, Farnworth n’a pas pu se joindre aux camps d’entraînement réguliers organisés par Wane pour l’équipe de performance anglaise depuis qu’il a pris en charge l’équipe nationale.

Herbie Farnworth a connu une ascension rapide dans la LNR avec Brisbane Broncos

Cependant, lui et les autres exerçant leur métier dans la LNR ont été tenus au courant des vidéos des séances d’entraînement et des courriels détaillant ce sur quoi Wane voulait qu’ils travaillent, ainsi que de parler au patron de l’Angleterre lorsqu’il s’est envolé pour l’Australie plus tôt cette année. .

“Il est vraiment bon, c’est Waney”, a déclaré Farnworth. “Il est venu et je l’ai rencontré pour un café à Brisbane.

“Il parlait de ce qu’il voulait que les garçons fassent partie de l’équipe d’Angleterre, du genre de manières qu’il voulait et de ce genre de choses, et de ce que cela signifie pour lui d’être anglais. C’est un homme très passionné et je lui ai dit que je pense que je peux le faire pour lui.

“Évidemment, c’est un de mes rêves de jouer pour cette équipe et il m’a fait confiance pour jouer dans cette Coupe du monde. Je vais juste faire de mon mieux, travailler très dur pour les garçons et m’entraîner très dur pour la prochaine quelques semaines, et faisons de notre mieux.”

Herbie Farnworth a participé aux deux matchs de la Coupe du monde en Angleterre jusqu’à présent

Après avoir participé aux victoires contre la France et les Samoa, Farnworth pourrait se retrouver avec une pause pour le dernier match de la phase de groupes de ce samedi contre la Grèce, débutant en Coupe du monde, alors que Wane vise à garder son équipe aussi fraîche que possible pour les étapes à venir.

Une victoire à Bramall Lane verrait l’Angleterre se qualifier pour les quarts de finale en tant que vainqueur de groupe et après avoir raté les cinq derniers mois de la saison 2022 de la LNR en raison d’une blessure au biceps, Farnworth est impatient de conserver sa place centrale pour le match de ce week-end.

“Je ne sais pas quel est l’objectif, mais je veux vraiment jouer”, a déclaré Farnworth. “Je n’ai pas joué depuis environ cinq mois avant cette Coupe du monde, donc je prendrai toutes les minutes que je pourrai passer sur le terrain.

“Jouer pour votre pays, quel que soit le match, je lèverai la main.”