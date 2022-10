Coupe du monde de rugby à XV : points de discussion entre l’Angleterre et la Grèce et nouvelles de l’équipe | Actualités de la Ligue de Rugby

L’ancien footballeur anglais Stuart Pearce s’est entretenu avec l’équipe de la ligue de rugby avant le match de samedi contre la Grèce

Nous regardons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe alors que l’Angleterre vise à assurer la première place du groupe A avec une victoire sur la Grèce, débutante en Coupe du monde de rugby à XIII samedi (coup d’envoi à 14h30)…

Pearce prête son expérience pour aider la cause de l’Angleterre

Shaun Wane s’est tourné vers une icône du football anglais pour aider l’équipe de la ligue nationale de rugby alors qu’elle se prépare pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de cette année.

L’Angleterre a déjà assuré sa place en quart de finale grâce à des victoires sur les Samoa et la France, tandis qu’une victoire sur la Grèce ce samedi assurerait la tête du groupe A.

Avant le match à Bramall Lane, l’entraîneur-chef Wane s’est tourné vers Stuart Pearce, qui faisait partie des équipes de football d’Angleterre qui ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde 1990 et des Championnats d’Europe 1996, pour donner quelques conseils à l’équipe. .

“Stuart est un Anglais impressionnant qui est très passionné”, a déclaré Wane. “Nous avons beaucoup appris de lui.

“Il a présenté au groupe [Tuesday] matin et était vraiment bon. Il a parlé très positivement du camp et de la façon dont nous avons organisé notre session.

“Nous allons faire venir d’autres personnes. C’est une expérience importante pour les joueurs, il existe d’autres façons d’apprendre qui nous rendront meilleurs dans la ligue de rugby, écouter des légendes comme lui était très important.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jon Wilkin dit que l’Angleterre a été sans faute en Coupe du monde jusqu’à présent dans les phases de groupes, mais dit qu’elle sera testée dans les dernières étapes de la compétition. Jon Wilkin dit que l’Angleterre a été sans faute en Coupe du monde jusqu’à présent dans les phases de groupes, mais dit qu’elle sera testée dans les dernières étapes de la compétition.

En plus de pouvoir donner des conseils à partir de ses propres expériences sportives, Pearce est un grand fan de la ligue de rugby et a été aperçu à plusieurs reprises au stade Halliwell Jones en train de regarder Warrington Wolves de Betfred Super League.

Ce n’est pas non plus la première fois qu’il parle à l’équipe nationale et Joe Batchelor, qui devrait remporter sa première sélection de test avec Kai Pearce-Paul contre la Grèce, a estimé que le joueur de 60 ans avait fourni des informations précieuses.

“C’était formidable d’avoir quelqu’un de son expérience”, a déclaré Batchelor. “Il a la connaissance de représenter son pays au plus haut niveau, ce fut une matinée vraiment précieuse pour nous.

“C’est un leader, c’est pour ça qu’il était connu, et il nous a donné des leçons à ce sujet et sur le fait de faire partie d’une équipe dans un tournoi majeur.”

Meads envisage un héritage pour la RL grecque

La Grèce a déjà été éliminée de la Coupe du monde après des défaites contre la France et les Samoa lors de ses deux premiers matches du Groupe A, mais le fait qu’elle en ait fait partie est un exploit en soi.

La ligue de rugby était interdite dans le pays jusqu’à cet été et l’équipe nationale devait auparavant recourir à des matchs de qualification à domicile pour ce tournoi à minuit à huis clos.

Le capitaine grec Jordan Meads pense que leur présence à la Coupe du monde commence à avoir un impact chez eux alors qu’ils se préparent à signer avec un match contre les hôtes.

“Les Grecs commencent vraiment à aimer leur ligue de rugby”, a déclaré Meads. “Avec l’équipe nationale en Coupe du monde, nous savions qu’ils nous soutiendraient et la quantité de messages et de soutien que nous avons reçus au cours du dernier mois a été absolument époustouflante.

“La Coupe du monde est le plus grand microphone que vous puissiez avoir, nous espérons donc vraiment utiliser ce tournoi pour lancer le sport dans notre pays.

“Nous sommes vraiment fiers de nos efforts jusqu’à présent, mais nous savons que le travail n’est pas encore terminé et qu’il n’y a pas de plus grand défi que de jouer contre le pays d’origine.”

Né à Wellington, Meads, dont la carrière de joueur comprend un passage avec Newcastle Thunder, du côté du championnat Betfred, se qualifie pour les Titans par l’intermédiaire de sa mère grecque.

Le joueur de 30 ans veut assurer un héritage durable pour la ligue de rugby dans le pays et est déterminé à jouer également un rôle important dans la croissance du jeu.

Jordan Meads vise à laisser un héritage à la ligue de rugby en Grèce

“Je suis super passionné par la cause et j’ai hâte d’aller en Grèce et de voir des postes de rugby et des enfants dans les écoles jouant à la ligue de rugby”, a déclaré Meads.

“Quand ce moment arrivera – et je sais que ce sera le cas – je pense que la Coupe du monde de rugby à XV aura joué un rôle énorme pour donner vie à cela.”

Nouvelles de l’équipe

George Williams sera le capitaine de l’Angleterre après que Sam Tomkins se soit reposé pour le dernier match des hôtes des phases de groupes, avec St Helens deuxième ligne Batchelor et Wigan Warriors centre ou deuxième ligne Pearce-Paul prêts à faire leurs premières apparitions du tournoi également.

Kallum Watkins est le seul joueur indisponible pour l’Angleterre après s’être blessé à la tête lors de la victoire 42-18 contre la France le week-end dernier.

Kai Pearce-Paul est en ligne pour jouer pour l’Angleterre contre la Grèce

Le capitaine grec Jordan Meads revient sur le côté, tandis que l’ancien ligne arrière des Warrington Wolves, Billy Magoulias, est rentré en Australie pour être avec son partenaire lors de la naissance de son premier enfant.

Pendant ce temps, les joueurs nationaux grecs Ioannis Rousoglou, Ioannis Nake et Konstantinos Katsidonis feront tous leurs débuts en Coupe du monde.

Escouades nommées

Angleterre (depuis): George Williams (capitaine), Tommy Makinson, Ryan Hall, Jack Welsby, Tom Burgess, Luke Thompson, John Bateman, Victor Radley, Dom Young, Morgan Knowles, Matty Lees, Mike Cooper, Chris Hill, Andy Ackers, Mike McMeeken, Marc Sneyd , Joe Batchelor, Mikolaj Oledzki, Kai Pearce-Paul.

Grèce: Siteni Taukamol; Nick Mougios, Adam Vrahnos, Terry Constantinou, Jonny Mitsias ; Lachlan Ilias, Jordan Meads (capitaine); Robert Tuliatu, Peter Mamouzelos, Ioannis Rousoglou, Michell Zampetides, Jake Kambos, Nic Flocas.

Échange: Ioannis Nake, Sebastian Sell, Konstantinos Katsidonis, Theodoris Nianiakas.