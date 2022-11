Coupe du monde de rugby à XV : options de l’Angleterre et “Fox” de l’Australie – les ailiers en vedette au RLWC2021 | Actualités de la Ligue de Rugby

Tommy Makinson, Dom Young et Josh Addo-Carr ont tous été en forme d’essais prolifiques à la Coupe du monde

Lorsque Tommy Makinson a croisé pour son cinquième essai de l’après-midi en quart de finale de la Coupe du monde de rugby à XV en Angleterre contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il a réalisé quelque chose qu’aucun autre joueur n’avait fait pour l’équipe auparavant lors d’un match test.

L’affichage du joueur de 31 ans l’a vu battre un record individuel que son coéquipier Dom Young avait égalé avec quatre essais une semaine plus tôt lors de la démolition 94-4 de la Grèce, soulignant à quel point la paire a été prolifique lors de la course du pays hôte à les demi-finales.

Le meilleur buteur d’essais anglais Ryan Hall, dont le total s’élève désormais à 39 essais en 40 apparitions, a prouvé qu’il restait toujours une menace puissante lors de ses deux apparitions jusqu’à présent à la Coupe du monde de cette année.

En effet, la présence de ces deux-là pousse Makinson à s’assurer qu’il reste à l’avant-garde de l’esprit de l’entraîneur-chef Shaun Wane après une année qui l’a vu marquer 22 essais lors de la campagne victorieuse du titre Betfred Super League de St Helens.

“Shaun a sélectionné trois ailiers qui sont tous de classe mondiale et je dois travailler dur pour entrer dans l’équipe”, a déclaré Makinson, qui a également marqué un essai en s’alignant à l’arrière lors de la victoire en phase de groupes contre la Grèce. .

“Cela vous pousse tous les jours – Dom Young est classe, Ryan Hall est brillant. Non seulement cela, mais c’est ce que vous voulez produire pour le groupe et si vous ne le faites pas, quelqu’un prendra vos chaussures.

“C’est ça le sport d’élite. J’aimerais penser que c’est la même chose pour Dom et Ryan.”

Les ailiers anglais au RLWC2021 Dom Young Tommy Makinson Salle Ryan Parties jouées 4 3 2 Essaie 9 sept 4 Exécuter des mètres 735 430 401 Compteurs post-contact 202 128 132 Sauts de ligne sept 3 2 S’attaquer aux bustes 14 9 11

Young et Makinson sont devenus les débouchés préférés de Wane sur l’aile pour l’Angleterre et seront sans aucun doute deux joueurs que les Samoa s’efforcent de contenir lors de la demi-finale de samedi à l’Emirates Stadium.

Vendredi soir à Leeds, la Nouvelle-Zélande sera confrontée à une énigme similaire lorsqu’elle affrontera l’Australie, qui possède le meilleur buteur d’essais du tournoi jusqu’à présent et réputé l’homme le plus rapide de la ligue de rugby sous la forme de Josh Addo-Carr.

Un jour avant le tir de Makinson contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Addo-Carr a également couru en cinq essais alors que les Kangourous ont battu le Liban 48-4 pour porter son total à 11 dans le tournoi jusqu’à présent – ​​un de moins que le record d’essais en un seul. Coupe du monde organisée par sa coéquipière Valentine Holmes il y a cinq ans.

L’ailier des Canterbury Bulldogs, surnommé ‘The Fox’, n’était qu’à un court du record de six matchs de Holmes contre les Fidji en demi-finale de 2017 également, et l’entraîneur-chef australien Mal Meninga a été ravi de ce que les 27 ans -old a apporté à l’équipe des champions en titre.

Josh Addo-Carr est le meilleur buteur d’essais jusqu’à présent à la Coupe du monde de cette année

“Il a été formidable pour nous, non seulement sur le terrain mais en dehors”, a déclaré Meninga. “Il est super d’être là.

“Il fait ce qu’il doit faire, c’est-à-dire marquer des essais. Il a eu une année de hauts et de bas, mais le vrai Fox est absent en ce moment.”

Comme tous les ailiers du jeu moderne, il y a plus dans ce qu’ils font que simplement marquer des essais – autant que cela reste une grande partie du rôle.

Makinson a également la menace supplémentaire d’être un botteur de but fiable, mais c’est le travail qu’il fait en portant le ballon depuis l’intérieur de sa propre zone de 20 mètres au début du décompte des tacles et sous le ballon haut en défense comme en attaque. ce qui est tout aussi apprécié de ses coéquipiers.

Tommy Makinson a déclaré que c'était un rêve de marquer cinq essais contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée en quart de finale, mais il est plus concentré sur la réussite de l'Angleterre à la Coupe du monde que sur les distinctions individuelles.

“Tommy est un joueur qui sera récompensé pour avoir marqué des essais et marqué des buts, mais ce sont les autres choses qu’il fait dans le champ arrière comme les courses difficiles et les choses pour lesquelles les ailiers ne sont pas connus”, a déclaré le capitaine anglais Sam Tomkins.

“L’ailier des temps modernes ne peut plus se contenter de marquer des essais, il doit être bon pour sortir de son côté et personne ne porte le ballon aussi bien que Tommy.

“Il sera humble à ce sujet, comme on peut s’y attendre, mais quand Tommy y repensera dans des années, il sera fier de ce qu’il a fait contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée.”

Mais alors que Makinson était l’un des joueurs les plus remarquables de St Helens alors qu’ils remportaient un triomphe historique pour la quatrième finale consécutive de la Super League, dans la LNR, ce n’était pas la meilleure des années pour Addo-Carr malgré qu’il ait marqué 16 essais en 23 apparitions. .

Josh Addo-Carr au RLWC2021 Parties jouées 3 Essaie 11 Exécuter des mètres 575 Compteurs post-contact 85 Sauts de ligne 8 S’attaquer aux bustes 20

Les Bulldogs ont raté les barrages après avoir terminé 12e, tandis qu’Addo-Carr a été exclu de l’équipe de la Nouvelle-Galles du Sud pour la série State of Origin de cette année. Cependant, l’ancien homme des Wests Tigers et de Melbourne Storm aime la vie dans le cadre de la défense australienne de la Coupe du monde.

“Je suis passé à autre chose, Origin n’était pas mon moment”, a déclaré Addo-Carr. “Je suis vraiment reconnaissant de l’opportunité que Mal et l’équipe d’entraîneurs m’ont donnée.

“Je profite de mon foot en ce moment, je sens que nous avons quelque chose de spécial à venir au camp, j’ai ressenti le lien et j’aime juste chaque minute.”