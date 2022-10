Coupe du monde de rugby à XV : Michael Ward, le pilier irlandais qui a quitté la classe pour un rêve sportif | Actualités de la Ligue de Rugby

Michael Ward échangera la salle de classe pour la scène internationale alors qu’il cherche à représenter l’Irlande à la Coupe du monde de rugby à XV.

Lorsqu’une opportunité de jouer pour l’Irlande dans une Coupe du monde de rugby s’est présentée à Michael Ward, il n’y avait aucun doute sur sa réponse.

Bien que la décision ait été difficile pour certains, l’accessoire à temps partiel des Batley Bulldogs et professeur de mathématiques à temps plein n’a pas perdu de temps pour remettre sa démission, rejoindre l’Irlande et réclamer un maillot de départ.

Maintenant dans le camp de l’Irlande, Ward se sent plus confiant que jamais dans la décision qu’il a prise et est prêt à poursuivre ses rêves sur la scène internationale.

“C’était une décision difficile parce que c’est une école qui est devenue l’école où je suis allé, donc certains membres du personnel qui m’ont enseigné quand j’étais enfant y enseignent toujours”, a déclaré Ward.

“J’ai des membres de ma famille qui travaillent là-bas, et c’est une communauté très unie, donc ce n’était pas une décision facile à prendre, mais c’était une opportunité trop grande pour être ratée.

“J’ai parlé à mon partenaire mais je ne savais pas que j’avais été confirmé jusqu’à assez tard, donc ce n’était pas une décision impulsive, mais c’était une décision qui est venue assez rapidement.

“Ma famille élargie et ma mère et mon père m’ont énormément soutenu tout au long du processus, mais quand ils l’ont découvert, ils ont tous été d’un grand soutien – et pas seulement la famille, mais les gens que je croise en ville ou les gens qui me contactent sur les réseaux sociaux.”

Amener la mentalité des Batley Bulldogs sur la scène de la Coupe du monde

Son équipe de championnat, les Batley Bulldogs, a eu une année mémorable après avoir battu les Featherstone Rovers à plein temps pour se rendre jusqu’à la Grande Finale, défiant les probabilités et montrant au monde de la Rugby League ce que le travail acharné, le courage et la détermination peuvent atteindre.

Les Batley Bulldogs ont choqué le monde de la Rugby League cette année en battant Featherstone pour une place dans la grande finale du championnat.

Avec l’Irlande maintenant dans un groupe délicat aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de la Jamaïque et du Liban, Ward pense qu’il n’y a pas de meilleure occasion d’utiliser cette mentalité de Batley et de montrer que peu importe ce que les équipes disent sur le papier, “travailler dur les uns pour les autres” peut produire de grands résultats. .

“A Batley, nous avons très bien réussi cette année et nous nous sommes qualifiés pour la Grande Finale”, a ajouté Ward.

“Si vous avez une chance d’un baptême raisonnable, c’est de jouer contre Featherstone, ce sera aussi proche du niveau international que vous allez jouer dans le championnat, donc c’est vraiment bien.

“Chez Batley, nous avons été les outsiders toute l’année et avons retourné des équipes plus fortes sur le papier, donc il suffit de se concentrer sur soi-même et non sur les noms.

“Vous devez aller là-bas et faire votre travail et travailler dur les uns pour les autres.

“En fin de compte, c’est 17 hommes contre 17 hommes et celui qui le veut le plus et exécute le mieux son plan de match aura les meilleures chances de gagner.”

Les quarts de finale ? “C’est un objectif réalisable”

Bien que Ward réalisera certains des rêves de sa vie à la Coupe du monde, y compris l’opportunité de jouer contre la Nouvelle-Zélande, il pense également que cette équipe irlandaise ne devrait pas être radiée.

En effet, avec la star de la LNR Luke Keary dans les mi-temps et toute une série de talents de la Super League, dont Richie Myler et James Bentley des Rhinos de Leeds, ils ont jeté leur dévolu sur une place en quart de finale et seront déçus s’ils n’obtiennent pas. ce.

“Les quarts de finale sont quelque chose sur lequel nous avons tous fixé nos objectifs, mais sans nous devancer, c’est un jour à la fois en construisant, en construisant, en construisant, puis j’espère que le reste prendra soin de lui-même”, a-t-il déclaré.

“Nous avons des arrières extérieurs de qualité. Je pense que nous avons beaucoup de frappes offensives sur le terrain, et nous allons essayer de les utiliser au mieux de nos capacités.

“Nous avons regardé les groupes, nous avons regardé notre équipe et c’est quelque chose que nous pensons être un objectif réalisable, ce n’est pas une chimère, ce n’est pas quelque chose qui, si nous y arrivons, sera un grand succès.

“C’est le but.”