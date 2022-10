Coupe du monde de rugby à XV : les Tonga visent à terminer leur ascension sur la plus grande scène de RL | Actualités de la Ligue de Rugby

Les Tonga entrent dans la Coupe du monde de rugby comme l’un des prétendants au titre attendus

Si Kristian Woolf ne savait pas à quoi s’attendre lorsqu’il est entré pour la première fois dans le camp avec l’équipe nationale des Tonga il y a neuf ans, il ne lui a pas fallu longtemps pour reconnaître le potentiel qui les a conduits à participer à la Coupe du monde de rugby de cette année comme l’un des les prétendants au titre.

Woolf, alors assistant de l’équipe de la LNR Brisbane Broncos, a été recruté pour aider à préparer l’équipe pour le premier test du Pacifique en milieu d’année contre les féroces rivaux des Samoa – un match remporté par les Tonga 36-4 qui a été abandonné à trois minutes de la fin juste comme ils l’étaient. sur le point de lancer une conversion en raison d’une invasion de terrain de fête.

L’accumulation et le match lui-même sont encore des souvenirs clairs pour le joueur de 47 ans, qui a ensuite été nommé entraîneur-chef en 2014 et a été avec les Tonga à presque toutes les étapes de leur ascension au cours de la dernière décennie, y compris l’historique. Victoire 16-12 contre l’Australie, championne du monde, il y a trois ans.

“D’emblée, j’ai pu ressentir ce véritable désir, cette passion et ce désir de représenter les Tonga, et cette réelle fierté que tous les joueurs avaient d’être avant tout des Tongiens et d’avoir la capacité de représenter les Tonga”, a déclaré Woolf, revenant sur ces premières expériences.

“C’était mon premier aperçu non seulement des joueurs, mais aussi de la passion des fans. C’était addictif – quelque chose que vous vouliez retrouver et faire partie de l’avenir.

“Je me souviens d’avoir parlé aux joueurs qui ont été impliqués après cela et du potentiel, et il y avait tellement d’autres joueurs dont je n’étais pas au courant à ce stade qui étaient tongiens et s’étaient présentés dans un motel et avaient parlé de vouloir s’impliquer et à quoi ils voulaient que ça ressemble pour qu’ils puissent être impliqués.

“Je suppose que j’ai vu le potentiel là-bas et c’est pourquoi je voulais être impliqué à partir de cette date.”

Kristian Woolf a connu la passion des joueurs et des fans des Tonga lors de son premier match avec l’équipe en 2013

Une autre personne qui a joué un rôle clé dans les progrès des Tonga depuis la première implication de Woolf est le co-capitaine Jason Taumalolo, qui dirigera l’équipe lorsqu’ils affronteront la Papouasie-Nouvelle-Guinée lors de leur match d’ouverture du groupe D de la Coupe du monde à St Helens mardi. nuit.

Bien qu’il soit né en Nouvelle-Zélande et ait remporté 10 sélections de test pour les Kiwis entre 2014 et 2017, l’arrière-ligne Taumalolo est maintenant revenu pour représenter son ascendance tongane aux côtés des autres joueurs du patrimoine et de ceux nés sur l’île.

Le joueur de 29 ans faisait partie de l’équipe qui a été victime d’un tacle d’Elliott Whitehead qui a bouleversé l’Angleterre en demi-finale de la dernière Coupe du monde il y a cinq ans, mais cette fois-ci, ils sont considérés comme de véritables prétendants plutôt que comme un paquet surprise. .

Soulever le trophée Paul Barrière à Old Trafford le 19 novembre serait un succès sportif capital pour les insulaires du Pacifique, mais cela aurait également une signification supplémentaire pour ceux qui sont restés au pays étant donné que le pays a été dévasté en janvier à la suite d’une éruption volcanique et d’un tsunami.

Tout de suite, j’ai pu ressentir ce réel désir, cette passion et ce désir de représenter les Tonga, et cette réelle fierté que tous les joueurs avaient d’être avant tout des Tongiens et d’avoir la capacité de représenter les Tonga. L’entraîneur-chef des Tonga Kristian Woolf

“Je suis presque sûr que [winning the World Cup] serait juste là-haut, mais je ne peux que rêver à ce stade », a déclaré Taumalolo Sky Sports Nouvelles.

“Si nous gagnions la Coupe du monde, cela signifierait beaucoup non seulement pour nous mais pour tout le monde à la maison, surtout après avoir traversé des tremblements de terre et le volcan.

“Il y a beaucoup de gens qui traversent beaucoup d’adversité en ce moment et ils allument toujours la télévision pour profiter de chaque instant pour regarder leurs compatriotes sortir et les rendre fiers.”

Woolf sait de première main la haute estime que l’équipe des Tonga est tenue à la maison, non seulement pour ses performances sur le terrain, mais aussi pour la façon dont elle se comporte en dehors du terrain.

Jason Taumalolo rêve de mener les Tonga à la gloire de la Coupe du monde

Non seulement cela, mais il a également été témoin à quel point ceux d’origine tongienne du monde entier les ont également pris à cœur.

“C’est quelque chose que ce groupe a si bien fait pendant si longtemps”, a déclaré Woolf. “La façon dont ils jouent, la façon dont ils se comportent en tant qu’hommes et représentent les Tonga, les sacrifices qu’ils ont faits, je sais que les Tonga sont vraiment fiers.

“Ce ne sont pas seulement les habitants des Tonga, c’est la diaspora en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique. Nous avons été très bien accueillis à Londres avec le Haut-Commissaire et un grand nombre de personnes qui avaient voyagé de toute l’Angleterre et du Pays de Galles pour venir et montrer à quel point cette équipe compte pour eux.

“Nous savons que c’est là, nous savons ce que les Tonga ont vécu cette année, et toutes les familles et toutes les personnes associées aux Tonga le ressentent.”

La Coupe du monde de cette année marque la première fois que Woolf a pu travailler avec l’équipe en personne depuis cette victoire de 2019 sur l’Australie en raison de la pandémie de Covid-19, et ses engagements en club avec St Helens l’éloignent de l’international de mi-saison de cette année. contre la Nouvelle-Zélande.

L’Australien a conclu son mandat de trois ans avec les Saints en les guidant vers un succès sans précédent pour la quatrième finale consécutive de la Betfred Super League le mois dernier et bien qu’il savoure ces moments, il est tout aussi ravi d’être de nouveau impliqué avec les Tonga comme ils cherche aussi à faire l’histoire.

“Je savais que le groupe me manquerait, mais c’est juste différent”, a déclaré Woolf. “Je ne peux pas vous donner toutes les raisons pour lesquelles c’est différent parce que c’est difficile à expliquer, mais j’ai adoré être avec les joueurs des Saints et j’aime aussi être avec ce groupe à cause de la différence.

“Le simple fait d’être de retour dans le bus et d’écouter différents types de musique, de voir les joueurs et leurs visages lorsqu’ils sont entrés dans l’hôtel et ce genre de choses m’a fait réaliser à quel point ils m’avaient manqué au cours des trois dernières années.”