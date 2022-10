Coupe du monde de rugby à XV : les joueuses anglaises de Chantelle Crowl à surveiller lors du tournoi féminin | Actualités de la Ligue de Rugby

Chantelle Crowl choisit ses joueurs à surveiller alors que l’Angleterre vise à ramener la Coupe du monde à la maison

La star de la Super League féminine de Betfred, Chantelle Crowl, choisit ses cinq joueuses anglaises à surveiller avant le début de la Coupe du monde de rugby féminin mardi…

Tara-Jane Stanley (York Valkyrie)

Tara a connu une saison incroyable avec York cette année, étant nommée Woman of Steel. Elle a beaucoup de bon jeu de jambes que les gens surveilleront, mais son niveau de compétence – avec et sans le ballon – et sa poussée en font une personne à surveiller.

Elle aura une bonne poussée à l’intérieur du travail acharné des attaquants et sera là pour se relier à l’arrière, potentiellement avec Georgia Roche ou Courtney Winfield-Hill dans les mi-temps.

Tara a commencé au football et elle a gardé son jeu de coups de pied à jour, et elle a probablement été l’une des meilleures botteuses de but cette saison. Je l’ai côtoyée pendant qu’elle s’entraînait, et elle travaille très dur pour ça.

Ces deux points peuvent faire la différence dans les matchs et je pense qu’elle peut parfois nous faire sortir de la saleté avec ses coups de pied.

Jodie Cunningham (St Helens)

Jodie Cunningham sur Kasey Badger devenant le premier arbitre à arbitrer un match de Coupe du monde masculin et à quoi ressemble le succès pour la Coupe du monde féminine.

Ce n’est pas seulement parce qu’elle est ma coéquipière, mais il faut toujours faire attention à Jodie Cunningham à 13 ans parce qu’elle a été exceptionnelle.

Elle apporte un rôle différent au groupe anglais sur et en dehors du terrain. Quand elle est passée d’arrière latéral à attaquant lâche, c’était un grand changement et elle l’a très bien géré.

Elle a montré que tout le monde n’a pas besoin d’être ces grandes femmes dures au milieu. Elle nous a prouvé que nous avions tous tort parce que vous ne la regarderiez pas et ne la considéreriez pas comme une attaquante.

Mais elle ne fait que franchir ces lignes et trouve ces lacunes dont vous ne pensez même pas qu’elles sont là. Je pense juste qu’elle est géniale.

Vicky Whitfield (St Helens)

L’une de mes camarades au premier rang à Saints, Vicky peut réussir des tacles serrés.

Jusqu’à ce que vous l’ayez mise au sol, le tacle ne s’arrêtera certainement pas car elle s’en sortira tout simplement.

Ensuite, elle utilisera ces pare-chocs et mettra l’Angleterre sur le devant de la scène.

Hollie Dodd (York Valkyrie)

Hollie Dodd termine un essai brillant pour prendre l'Angleterre féminine en avance contre la France féminine.

Âgée de 19 ans, Hollie doit être la n ° 1 à surveiller en tant que l’un des plus jeunes membres de l’équipe.

Je sais qu’il y a d’excellentes deuxièmes rangées parmi Paige Travis et la capitaine Emily Rudge, mais Hollie en est une autre qui a connu une saison formidable.

Elle vient de grandir et de grandir et de grandir en 2022, ce qui a été démontré par sa nomination en tant que jeune joueuse de l’année de la Super League féminine et sa nomination pour Woman of Steel.

Cela prouve simplement que peu importe votre expérience ou votre âge, si vous êtes concentré, que vous avez cet amour du jeu et que vous y mettez votre cœur et votre âme, n’importe qui voudrait être un Hollie Dodd avec comment elle a joué cette année.

Keara Bennett (Rhinos de Leeds)

Keara Bennett marque le 11e essai des Leeds Rhinos de la soirée pour sceller une victoire dominante 64-6 en Super League féminine de Betfred contre les Wigan Warriors.

Keara, 20 ans, est une autre qui n’est pas avec l’Angleterre depuis longtemps, mais elle est comme une outsider dans le jeu.

Jouant à ses côtés et contre elle, sa communication en tant que prostituée est vraiment bonne et c’est clair. Elle peut lancer le ballon à 20 mètres ou plus – et elle peut tirer avec une épaule aussi petite qu’elle.

Elle n’a pas toujours besoin d’aller chercher la moitié inférieure du corps non plus, elle se tiendra debout et le prendra directement dans sa poitrine.

C’est une autre jeune personne du groupe à surveiller et je pense qu’elle sera une joueuse hors pair.