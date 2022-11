Coupe du monde de rugby à XV: l’entraîneur anglais Shaun Wane exclut Ryan Hall pour les quarts de finale contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée | Actualités de la Ligue de Rugby

Ryan Hall n’est pas prêt à jouer pour l’Angleterre contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée

L’entraîneur anglais Shaun Wane a laissé de côté le meilleur buteur d’essais Ryan Hall pour le quart de finale de la Coupe du monde de samedi contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée au stade DW de Wigan.

Hall a marqué 39 essais lors de ses 40 apparitions avec l’Angleterre, mais a de nouveau perdu contre Dom Young, 21 ans, qui a fait un début explosif dans sa carrière internationale avec huit meilleurs essais du tournoi en trois matchs.

L’Angleterre, qui a accumulé 196 points lors de ses trois matches de groupe, devrait faire face à son défi le plus difficile à ce jour face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Young, dont la finition mortelle a établi des comparaisons avec Martin Offiah, a été préféré à Hall pour le match d’ouverture de l’Angleterre contre les Samoa et a fait assez pour garder sa place.

Tommy Makinson, qui a remplacé l’arrière latéral pour un Sam Tomkins reposé lors de la victoire 94-4 contre la Grèce, passe à l’autre aile pour le début des huitièmes de finale.

Les attaquants Andy Ackers, Joe Batchelor, Mikolaj Oledzki et Luke Thompson étaient les autres joueurs omis de l’équipe de 24 joueurs lorsque Wane l’a réduit à 19. Tomkins, les centres Kallum Watkins et Herbie Farnworth et les attaquants Michael McIlorum et Elliott Whitehead reviennent dans l’équipe après assis sur le dernier match.

Wane a gardé le demi de mêlée Marc Sneyd dans ses 19 buts après ses 30 points, performance d’homme du match contre les Grecs, mais est susceptible de jumeler Jack Welsby avec un George Williams rajeuni au poste de demi-arrière.

“Contre les All Stars, nous avons plutôt bien fait, et nous nous sommes bien entendus lors du match contre les Samoa”, a-t-il déclaré. “J’adore jouer avec George. Il est très instinctif, assez semblable à moi.

“Peu importe où vous jouez sur le terrain. Si je suis à six ans ou ailleurs, cela n’a pas vraiment d’importance, il me trouvera toujours et je le trouverai.

Wane a parlé du défi physique auquel ses joueurs peuvent s’attendre et Welsby dit qu’il est prêt pour cela.

“J’ai déjà joué contre des gars de PNG comme David Mead, donc je sais à quoi m’attendre, mais ça ne devient pas beaucoup plus gros qu’un quart de finale de Coupe du monde”, a-t-il déclaré.

“C’est assez gros et assez spécial. C’est un tremplin et nous voulons continuer et gagner.”

L’équipe anglaise de 19 joueurs : 1. Sam Tomkins, 2. Tommy Makinson, 3. Kallum Watkins, 4. Herbie Farnworth, 6. Jack Welsby, 7. George Williams, 8. Tom Burgess, 9. Micky McIlorum, 11. Elliott Whitehead, 12. John Bateman, 13. Victor Radley, 14. Dom Young, 15. Morgan Knowles, 16. Matty Lees, 17. Mike Cooper, 18. Chris Hill, 20. Mike McMeeken, 21. Marc Sneyd, 24. Kai Pearce-Paul.