Coupe du monde de rugby à XV: le recordman d’Angleterre Tommy Makinson veut la gloire de l’équipe | Actualités de la Ligue de Rugby

Tommy Makinson admet que c’était un rêve de marquer cinq essais contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée en quart de finale, mais il est plus concentré sur la réussite de l’Angleterre à la Coupe du monde que sur les distinctions individuelles.

Tommy Makinson était fier de battre le record d’essais de l’Angleterre, mais l’ailier aux cinq essais vise de plus grandes distinctions d’équipe lors de la Coupe du monde de rugby à XV.

Le joueur de 31 ans est devenu le premier joueur à traverser cinq fois le whitewash lors d’un match test pour l’Angleterre et a égalé le record individuel de points avec 30 après avoir marqué cinq buts également alors qu’ils éliminaient la Papouasie-Nouvelle-Guinée 46-6 dans le quart- finales à Wigan samedi.

Makinson a été nommé joueur du match sans surprise pour son affichage à succès. Pourtant, alors qu’il était ravi d’entrer dans l’histoire, l’homme de St Helens veut jouer un rôle plus important pour s’assurer que le pays hôte ramène la Coupe du monde sur ces côtes pour la première fois depuis 1972.

“C’est bien d’avoir des éléments individuels, mais être impliqué dans ce groupe est un rêve”, a déclaré Makinson.

“Marquer cinq essais, c’est bien, mais être impliqué dans ce groupe et aller de l’avant avec ce que nous voulons réaliser, c’est beaucoup plus grand. C’est une journée dont je me souviendrai toujours, mais il y a encore beaucoup de souvenirs à créer.

“C’est simple de dire que j’aime chaque jour que nous passons avec les gars et que jouer avec les gars est un honneur. Nous nous soutenons mutuellement, quand nous nous entraînons, nous rigolons et quand il est temps de passer aux choses sérieuses Nous faisons.

“Que cela continue longtemps – nous voulons faire quelque chose de spécial. C’est bien d’en parler, mais parler ne coûte rien, et nous sortons et le faisons. Nous avons encore une semaine ensemble, et nous allons recommencer.”

L'entraîneur-chef de l'Angleterre, Shaun Wane, a fait l'éloge de Makinson après que l'ailier soit devenu le premier Anglais à marquer cinq essais lors de sa victoire en quart de finale contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Shaun Wane, a fait l’éloge de Makinson, avec qui il commence enfin à travailler après des années à devoir planifier comment le gérer en tant qu’adversaire pendant son mandat à la tête de Wigan Warriors.

Wane a révélé que Makinson n’était pas de bonne humeur au début de la journée après avoir perdu contre lui aux cartes la nuit précédente, mais qu’il ne pouvait pas en dire assez sur ce que l’ailier au but a apporté à l’équipe.

“Il était de mauvaise humeur parce que je lui ai retiré de l’argent aux cartes vendredi soir, mais en tant qu’homme et joueur, il est fantastique”, a déclaré Wane.

“Il est facile à entraîner et j’ai entraîné contre lui pendant de nombreuses années, quand il a été une douleur dans le dos pour nous en tant que club [at Wigan]mais en tant qu’entraîneur international, c’est un rêve absolu.”

Marquer cinq essais, c’est bien, mais s’impliquer dans ce groupe et aller de l’avant avec ce que nous voulons réaliser, c’est beaucoup plus grand. C’est un jour dont je me souviendrai toujours, mais il y a beaucoup d’autres souvenirs à créer. Tommy Makinson

L’Angleterre avait effectivement assuré sa place en demi-finale, où elle affrontera les Tonga ou les Samoa le samedi 12 novembre, en première mi-temps, alors qu’elle prenait une avance de 38-0.

Wane a été particulièrement impressionné par cette démonstration impitoyable de son équipe pour mettre la Papouasie-Nouvelle-Guinée hors de portée relativement tôt dans la compétition, louant la façon dont les attaquants anglais ont posé la plate-forme lors des échanges d’ouverture.

“Les 30 premières minutes ont été sans faute, et évidemment la Papouasie-Nouvelle-Guinée allait avoir son mot à dire dans le match car c’est une très bonne équipe”, a déclaré Wane.

“Les conditions étaient dures, mais dans l’ensemble quand on regarde le score à l’issue d’un quart de finale face à une très bonne équipe, si vous m’aviez proposé ça le matin j’aurais été très content – et je le suis .

L’Angleterre a donné à l’entraîneur-chef Shaun Wane de quoi être satisfait

“C’était difficile, mais je pensais que notre attaque était excellente et que nos milieux de départ étaient vraiment bons. Quand on pense que nos 13 premiers sets ont été complétés, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui peuvent faire ça dans ces conditions.”

Martin: les malheurs de la première mi-temps ont tué la PNG

La capitaine de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rhyse Martin, a dû faire face à de coûteux revers précoces alors que les finalistes du Groupe D ont succombé aux hôtes en quart de finale.

Les Kumuls ne se sont jamais remis d’un départ lent dans l’affrontement à Wigan alors qu’ils se sont inclinés face à l’Angleterre dans les huit derniers pour la deuxième Coupe du monde consécutive.

“Cette première mi-temps nous a vraiment tués”, a déclaré Martin à l’arrière des Leeds Rhinos. “C’était un match décousu à partir de là.

McKenzie Yei de Papouasie-Nouvelle-Guinée est consolé par Jack Welsby après la défaite

“Si nous nous sommes présentés comme nous l’avons fait en seconde période, cela aurait été un match totalement différent, mais il était trop difficile de revenir au moment où nous sommes arrivés à la mi-temps.

“Nous sommes fiers et nous voulons juste être une équipe passionnée et respectueuse et pratiquer le sport de la bonne manière. Je pense que nous l’avons fait au cours des deux dernières semaines et c’est difficile.

“Nous avions une belle opportunité devant nous, mais l’après-midi a été difficile et j’espère que lors de la prochaine Coupe du monde, nous pourrons aller encore plus loin.”