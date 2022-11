Coupe du monde de rugby à XV: le patron anglais Shaun Wane abasourdi par les plaintes de favoritisme envers les hôtes | Actualités de la Ligue de Rugby

Shaun Wane est surpris d’entendre des plaintes selon lesquelles la façon dont la Coupe du monde a été organisée a favorisé l’Angleterre

Shaun Wane a ignoré toute suggestion selon laquelle la Coupe du monde de rugby à XV a été organisée au profit de l’Angleterre.

Le pays hôte affrontera les Samoa en demi-finale à l’Emirates Stadium samedi et le vainqueur affrontera l’Australie, championne en titre, ou la Nouvelle-Zélande, classée n ° 1 mondiale, qui s’affronteront à Elland Road la nuit précédente, en finale à Old Trafford le 19 novembre.

Cependant, il y a eu des grondements d’autres nations en concurrence sur les difficultés à changer d’hôtel au milieu du tournoi et à devoir jouer sur de courts délais, l’Angleterre étant perçue par certains comme ayant eu une conduite plus facile avec une semaine entre chacun de leurs matchs.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Wane, a été surpris d’entendre de telles plaintes, mais il est catégorique : son équipe n’a reçu aucun traitement préférentiel par rapport aux 16 autres équipes participantes.

“Je n’ai jamais, jamais entendu ça auparavant et je n’aurais jamais pensé entendre ça, pour être honnête, et je ne vois pas d’où cela viendrait”, a déclaré Wane. “Ce n’est certainement pas ce que je vois.

“Les Australiens jouent vendredi et nous jouons samedi, donc ils auront 24 heures sur nous [if England and Australia reach the final]. Je pense que la Coupe du monde a fait un excellent travail en organisant ce qu’elle a fait.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le pilier anglais Tom Burgees a plaisanté en disant qu'il serait expulsé du syndicat des premiers rameurs s'il marquait d'autres essais après avoir marqué quatre matchs sur quatre lors de la Coupe du monde de rugby.

“Nous avons eu des délais d’exécution de sept jours et je ne pense pas qu’une équipe puisse se plaindre de changer d’hôtel. Nous changeons d’hôtel ce week-end et voyageons jusqu’à Londres, mais nous considérons cela comme excitant.

“Jeudi, nous montons dans un autocar fantastique, nous descendons à Londres dans un super hôtel de notre capitale et nous allons faire quelques choses. Nous l’utilisons comme un moyen de nous rapprocher et nous ne regardons pas à cela comme un négatif comme certaines personnes le font.”

Wane est ravi d’emmener l’Angleterre à Londres pour son affrontement en demi-finale avec les Samoa, qu’ils ont battu 60-6 lors du match d’ouverture du tournoi dans un autre lieu en dehors du cœur de la ligue de rugby à Newcastle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le troisième ligne anglais Victor Radley n'a pas tari d'éloges sur son coéquipier des Sydney Roosters Joseph Sua'ali'i avant le match de l'Angleterre contre les Samoa.

Plus de 35 000 billets avaient déjà été vendus pour le match au domicile du club de football de Premier League Arsenal le mois dernier avant que la composition de la demi-finale ne soit connue et Wane est enthousiaste à l’idée de présenter le sport à un nouveau public.

“J’aime notre sport, je pense que la ligue de rugby est le meilleur sport au monde et ces athlètes qui pratiquent notre sport, il n’y en a pas beaucoup dans le monde qui peuvent faire ce qu’ils font, donc j’avais autant d’yeux sur notre sport que possible “, a déclaré Wane.

“En allant à Londres, il y a une foule énorme ce week-end à Arsenal et je suis vraiment heureux d’y emmener mon équipe – et j’espère que nous ferons de notre mieux.”