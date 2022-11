Coupe du monde de rugby à XV: le duo des Penrith Panthers Jarome Luai et Nathan Cleary se disputent la gloire alors que les Samoa affrontent l’Australie | Actualités de la Ligue de Rugby

L’Australien Nathan Cleary et le Samoa Jarome Luai ont guidé Penrith vers les deux derniers titres de la LNR

Jarome Luai et Nathan Cleary. Les Lennon et McCartney de la LNR. Le battement de cœur d’une équipe des Penrith Panthers qui a jeté l’étiquette d’être les presque hommes de la compétition pour devenir deux vainqueurs consécutifs de la Grande Finale.

Mais voilà, pour le samedi après-midi seulement, des rivaux. Parce que le duo de demi-arrière des Panthers fera partie d’équipes adverses visant le plus grand prix du sport alors que l’Australie et les Samoa s’affronteront à Old Trafford lors de la finale de la Coupe du monde de rugby à XV de cette année.

Pas depuis ses jours juniors à jouer pour St Mary’s Saints dans la compétition du district de Penrith, Luai n’a pas été du côté opposé à Cleary, qui s’est aligné pour Penrith Brothers à l’époque, mais la confrontation a hâte d’être à nouveau contre lui comme Les Samoa visent à entrer dans l’histoire en soulevant pour la première fois le trophée Paul Barrière.

Les statistiques de Jarome Luai au RLWC2021 Parties jouées 5 Essaie 2 Essayez les aides 9 Exécuter des mètres 549 Sauts de ligne 3 Aides au saut de ligne 4 S’attaquer aux bustes 23 Déchargements 11 Décharge à portée de main 9

“Ça va être génial”, a déclaré Luai. “Nous sommes des concurrents de bout en bout, et ça va être une belle bataille contre l’un de mes garçons.

“Mais il n’y a pas d’amis sur le terrain, seulement des frères et des ennemis, et je vais toujours le voir de la même manière. J’ai hâte de me battre contre lui.

“Nous n’avons pas joué les uns contre les autres à une échelle vraiment élevée ou quoi que ce soit du genre, mais les enjeux sont assez importants cette fois-ci.”

Né à Sydney, Luai, dont les grands-parents paternels sont samoans, est devenu un pilier de l’équipe des Samoa depuis qu’il a été inclus dans leur équipe pour la dernière Coupe du monde il y a cinq ans, bien qu’il n’ait pas encore figuré dans la LNR à ce moment-là.

Cleary, quant à lui, participe à sa première Coupe du monde après avoir été l’un des 13 joueurs non sélectionnés appelés par l’entraîneur-chef australien Mal Meninga pour l’équipe de 24 joueurs des Kangourous.

Le joueur de 24 ans a devancé le capitaine des Manly Sea Eagles et vainqueur de la Coupe du monde 2013 Daly-Cherry-Evans en tant que demi de mêlée de premier choix de Meninga lors du tournoi de cette année en Angleterre, bien qu’il ait reçu des critiques de certains milieux pour son affichage en dernier Victoire 16-14 en demi-finale de vendredi contre la Nouvelle-Zélande.

Cleary admet qu’il n’a pas atteint les sommets qu’il attend de lui-même pendant la Coupe du monde, mais se sent bien installé dans le rôle et le fan de Manchester United savoure la perspective de se rendre sur le terrain à Old Trafford pour l’une des plus grandes occasions de la ligue de rugby.

“J’ai l’impression d’appartenir et j’ai l’impression d’avoir un long chemin à parcourir pour jouer mon meilleur foot mais je fais tout ce que je peux pour bien me préparer et essayer de sortir mon meilleur match ce week-end”, a déclaré Cleary. Ligue du renard. “Les derniers matchs n’ont pas été mes meilleurs, mais j’ai l’impression d’avoir construit.

Les statistiques de Nathan Cleary au RLWC2021 Parties jouées 4 Essaie 1 Essayez les aides 2 Exécuter des mètres 560 Sauts de ligne 1 Aides au saut de ligne dix S’attaquer aux bustes 16 Déchargements 2 Décharge à portée de main 1

“On ne me devra jamais le maillot, je dois toujours le mériter et cela vient de chaque séance d’entraînement et de chaque match. Il n’y a pas de meilleure étape pour le faire que la finale de la Coupe du monde.

“Je suis très étroit d’esprit en vivant dans le présent et en vivant chaque jour tel qu’il est, et en essayant simplement d’être un bon membre de l’équipe – et c’est ainsi que vous tirez le meilleur parti de vous-même le jour du match.”

L’Australie, championne en titre, est la favorite pour décrocher un 12e titre de Coupe du monde samedi après s’être frayé un chemin dans la compétition, puis avoir devancé la Nouvelle-Zélande, classée n ° 1 mondiale, à Elland Road en demi-finale – un match qui a vu le compatriote de Cleary, Panther Liam. Martin nommé joueur du match.

Les Samoa se sont régulièrement améliorées depuis leur défaite 60-6 contre l’Angleterre lors du match d’ouverture du tournoi le 15 octobre, ce qui a été souligné par leur revanche sur le pays hôte via une victoire 27-26 au point d’or lors de leur demi-finale à l’Emirates Stadium samedi dernier.

Cleary est devenu le premier demi de mêlée de l’Australie à la Coupe du monde

Luai, nominé au Golden Boot, a joué un rôle de premier plan dans cette victoire avec son coéquipier de Penrith, Stephen Crichton, qui a marqué deux essais et marqué le but gagnant du match pour envoyer les insulaires du Pacifique en finale pour la première fois.

D’autres joueurs des Panthers de Taylan May, Brian To’o et Izack Tago ont également apporté une contribution importante aux Samoa, et cette connexion formée à Penrith a contribué à mettre les Samoa sur le point de bouleverser l’ordre international établi de longue date de la ligue de rugby.

“Cela a commencé à Penrith pour moi et les autres garçons ici”, a déclaré Luai. “Nous nous sommes engagés l’un envers l’autre que le moment venu, nous allions jouer pour les Samoa.

“Tout s’est concrétisé maintenant et nous avons fait quelque chose de vraiment spécial ensemble. Comme vous pouvez le voir, le travail n’est pas terminé.”

