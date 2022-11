Coupe du monde de rugby à XV: l’Anglaise Emily Rudge s’appuie sur une “expérience douloureuse” avant le choc contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée | Actualités de la Ligue de Rugby

Emily Rudge vise à bannir un souvenir douloureux lorsque l’Angleterre affrontera la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Emily Rudge puisera dans le souvenir de l’un des épisodes les plus douloureux de sa carrière dans la ligue de rugby lorsque l’Angleterre conclura sa phase de groupes de la Coupe du monde féminine contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée à Headingley jeudi.

Le joueur de 30 ans est l’un des neuf membres de l’équipe de Craig Richards pour le match qui s’est rendu dans le pays d’Asie du Sud-Est pour une série de deux tests en 2019, aboutissant à une défaite choc 20-16 contre les Orchids à Port. Moreby.

Le résultat, scellé par l’essai victorieux de Shirley Joe de la moitié fictive dans les dernières secondes, est crédité d’avoir suscité l’intérêt pour la ligue de rugby féminin dans le pays hôte, mais il a également enseigné au capitaine anglais Rudge quelques leçons précieuses pour s’assurer que l’histoire ne se répétera pas dans Leeds.

“Ce fut une expérience tellement douloureuse parce que nous savions que nous avions le potentiel pour les battre, et nous nous sommes laissés tomber en faisant trop d’erreurs dans ce match”, a déclaré Rudge au Pennsylvanie agence de presse.

“J’ai définitivement acquis beaucoup de compétences en leadership sur et en dehors du terrain lors de cette tournée, et je pense qu’elles nous ont vraiment été bénéfiques pour cette Coupe du monde.

“Mais nous sommes une équipe très différente de celle qui est allée en PNG, et je pense que nous sommes beaucoup plus forts.”

L’Angleterre et la PNG se dirigent vers le match après avoir déjà scellé leurs places en demi-finale avec des victoires écrasantes contre le Brésil et le Canada respectivement, et jouent efficacement pour déterminer quelle équipe est susceptible d’éviter les Jillaroos conquérants de l’Australie lors des quatre derniers matchs de la semaine prochaine.

Les Orchids, dirigées par leur accessoire extrêmement influent Elsie Albert, qui joue pour les Dragons de St George Illawarra dans la LNR féminine professionnelle australienne, sont susceptibles d’exaucer le souhait de Rudge et de l’entraîneur-chef de l’Angleterre Richards pour un test sévère avant la phase à élimination directe de la compétition.

“J’espère que ce sera une compétition beaucoup plus serrée que lors de nos deux derniers matchs”, a déclaré Rudge, dont l’équipe a bâti sur sa première victoire contre le Brésil avec un triomphe de 54-4 contre le Canada devant la princesse de Galles à Wigan samedi.

“Nous ne pouvons pas aller en demi-finale après avoir seulement eu des matchs faciles. Nous devons absolument être testés car nous savons que nous le serons à l’avenir.

“Nous attendons avec impatience un bon défi et nous pensons que la PNG nous le donnera. Nous sommes confiants mais nous espérons que ce sera un match difficile, quelque chose sur lequel nous devons travailler pour remporter la victoire et que ce n’est pas juste donné à nous.”

Amy Hardcastle est de retour dans l’équipe d’Angleterre pour affronter la Papouasie-Nouvelle-Guinée

L’attaquante Vicky Molyneux, nommée joueuse du match contre le Canada, est reposée, mais sinon, Richards a nommé son équipe la plus forte, y compris le duo de retour Amy Hardcastle et Jodie Cunningham.

L’affrontement de mercredi soir est précédé de la rencontre entre le Brésil et le Canada, dans laquelle les deux équipes, déjà éliminées, viseront leur première victoire du tournoi.

Angleterre vs Papouasie-Nouvelle-Guinée équipes nommées

Angleterre: Tara Stanley, Caitlin Beevers, Fran Goldthorp, Amy Hardcastle, Leah Burke, Georgia Roche, Courtney Winfield-Hill, Grace Field, Tara Jones, Hollie Dodd, Emily Rudge (capitaine), Jodie Cunningham, Vicky Whitfield, Shona Hoyle, Olivia Wood, Paige Travis, Keara Bennett, Zoe Harris, Carrie Roberts.

Papouasie Nouvelle Guinée: Therese Aiton, Elsie Albert (capitaine), Lisa Marie Alu, Essay Banu, Anika Butler, Shae-Yvonne De La Cruz, Belinda Gwasamun, Carol Humeu, Shirley Joe, Michelle John, Gloria Kaupa, Sera Koroi, Talitha Kunjil, Shellie Long, Lilah Malabag, Martha Molowia, Ua Ravu, Jessikah Reeves, Emily Veivers.