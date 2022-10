Coupe du monde de rugby à XV: l’Anglais Kai Pearce-Paul veut tracer sa propre voie après les comparaisons avec Sonny Bill Williams | Actualités de la Ligue de Rugby

Kai Pearce-Paul a remporté sa première sélection de test pour l’Angleterre en battant la Grèce lors de la Coupe du monde de rugby à XV

Avec sa capacité de déchargement habile, son port de balle solide et ses tacles difficiles, il n’est peut-être pas surprenant que Kai Pearce-Paul ait établi des comparaisons avec l’un des plus grands de certains milieux.

Le joueur de Wigan Warriors, âgé de 21 ans, a été étiqueté comme “The English Sonny Bill Williams”, l’icône du code croisé néo-zélandais étant l’un des joueurs que Pearce-Paul admirait dans sa jeunesse.

C’est une comparaison qu’il prend dans sa foulée, bien que Pearce-Paul soit plus soucieux d’être son propre homme plutôt que de se mesurer à Williams ou à n’importe qui d’autre.

“J’entends cela un peu de mes amis aussi parce que j’aime décharger et c’est quelque chose qu’il a fait”, a déclaré Pearce-Paul. “Il était le maître de cela, vraiment, et j’ai eu quelques comparaisons dans mon temps.

“C’est un gars formidable, un joueur irréel, et il a tout fait, vraiment. C’était quelqu’un que j’admirais quand j’étais enfant.

“Je n’aime pas me comparer, et si les gens veulent le dire, alors ça va et ils peuvent le faire. Mais je suis mon propre joueur et c’est aussi un grand joueur, et j’ai beaucoup de respect pour lui.”

Pearce-Paul est désormais également un joueur international à part entière après avoir fait ses débuts en Angleterre lors de la victoire 94-4 contre la Grèce samedi, qui a assuré la première place du groupe A de la Coupe du monde de rugby à XV, clôturant une journée mémorable avec un essai et deux passes décisives.

C’est la dernière étape d’un voyage qui a commencé pour le deuxième rang ou centre né à Bromley en tant que joueur junior avec le club communautaire Croydon Hurricanes et s’est poursuivi avec lui en rejoignant l’académie des Broncos de Londres.

Des performances impressionnantes dans la compétition U19 pour les Broncos et pour le Lancashire dans la série Academy Origin ont conduit Wigan à le recruter pour un premier contrat de quatre ans en 2019, et Pearce-Paul est devenu un habitué de la première équipe depuis ses débuts en Septembre 2020.

Ses performances cette année lui ont valu une place dans l’équipe d’Angleterre de 24 joueurs de Shaun Wane pour la Coupe du monde et après avoir raté la victoire d’ouverture contre les Samoa et avoir été 18e homme pour le match contre la France, il a finalement eu la chance de remplir une longue tenue ambition contre les Grecs à Bramall Lane.

“Cela a été un long voyage, et c’est quelque chose dont vous ne pouvez que rêver, jouer en tant que jeune garçon pour Croydon Hurricanes et à Londres”, a déclaré Pearce-Paul.

Les statistiques de Kai Pearce-Paul contre la Grèce Essaie 1 Aides 2 Exécuter des mètres 197 Compteurs post-contact 79 S’attaquer aux bustes sept Sauts de ligne 2 Aides au saut de ligne 1 Déchargements 2 Décharge à portée de main 2

“J’étais un jeune enfant qui pensait qu’un jour je voulais jouer pour mon pays et maintenant c’est devenu une réalité.

“C’est quelque chose qui a mis du temps à me frapper, mais courir sur ce terrain et faire hurler la foule, tout est devenu si réel et c’était une sensation formidable.”

Pearce-Paul n’est pas le seul joueur de l’extérieur du cœur du nord de la ligue de rugby dans l’équipe anglaise, avec l’ancien arrière-rang des Broncos né à Basingstoke, Mike McMeeken, un autre qui a également ouvert la voie.

Mais bien qu’il ait été minoritaire parmi ses amis à jouer au code des 13 hommes en grandissant, ses progrès ont attiré beaucoup d’attention de leur part.

“Enfant, j’étais l’un des seuls de mes amis à jouer au rugby à XIII et ils respectaient tous la qualité du jeu”, a déclaré Pearce-Paul.

“Évidemment, ce n’est pas aussi grand à Londres, mais j’ai reçu beaucoup de messages de vieux amis et d’amis des syndicats de rugby qui félicitaient et regardaient.

“Le soutien est là, ce qui est bien, et c’est bien d’avoir de vieux amis, des professeurs et de la famille qui me regardent jouer.”

Pearce-Paul espère maintenant qu’il en a fait assez pour conserver sa place lors de la 17e journée de Wane lorsque l’Angleterre se rendra dans sa deuxième maison de Wigan pour les quarts de finale le samedi 5 novembre, où la Papouasie-Nouvelle-Guinée est son adversaire le plus probable.

Kai Pearce-Paul a couronné ses débuts mémorables en Angleterre contre la Grèce avec un essai

Il connaissait déjà Wane du rôle de l’homme de 58 ans en tant que directeur de la direction et de la gestion des Warriors et apprécie son temps d’être entraîné par l’homme qui a guidé Wigan vers trois triomphes en Grande Finale de la Super League dans le cadre de l’équipe d’Angleterre.

“Ça a été vraiment bien”, a déclaré Pearce-Paul. “C’est un homme honnête et très direct – il vous dit comment c’est.

“Les garçons respectent cela chez lui et cela apporte le respect de vouloir jouer pour lui. C’est une façon de le rembourser, de bien jouer et de faire ce qu’il nous entraîne.

“C’est ce à quoi vous vous attendez avec Waney. L’avoir autour de Wigan, j’ai toujours su le genre de gars qu’il était et c’est un gars formidable, et c’est la même chose en Angleterre.

“Cela se traduit sur le terrain par la façon dont nous jouons lors de ces derniers matchs, ce qui est vraiment bien.”